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Cae la frecuencia sexual en adultos: qué dicen los estudios

Estudios internacionales registran una baja en la frecuencia sexual en adultos y un aumento de la abstinencia en jóvenes en los últimos años. Especialistas advierten que la convivencia, el estrés y los cambios en los hábitos cotidianos influyen en el deseo y la vida íntima

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El deseo sexual en la pareja se ve condicionado por factores como la convivencia, la rutina y la gestión del estrés cotidiano

En los últimos 36 años, diversos estudios internacionales muestran que la frecuencia sexual semanal en adultos se redujo del 55% en 1990 al 37% en 2024. En el mismo periodo, el porcentaje de adolescentes y jóvenes de 18 a 29 años que afirmaron no haber tenido relaciones en el último año creció del 12% al 24%. Las investigaciones, aunque realizadas en otros países, describen una tendencia sostenida que abre interrogantes sobre el impacto de la convivencia, los hábitos y la rutina en la vida sexual de las parejas.

Milagros Burgos Recci, psicóloga y sexóloga, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que en Argentina no existen datos específicos, aunque reconoce que el tema genera debates. Según la especialista, la discusión central se enfoca en cómo se mide y se define el sexo.

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La especialista señaló que el deseo sexual sigue siendo motor en la dinámica de pareja, pero está condicionado por la convivencia y la rutina. “Pensemos qué es el deseo sexual: es el impulso hacia el placer erótico. No es lo mismo la pareja que la masturbación. La convivencia aporta cosas positivas y negativas, depende de cómo se gestione,” resaltó. Según la especialista, es fundamental distinguir entre frecuencia y calidad sexual, y analizar el deseo en contextos de convivencia elegida y sin situaciones de violencia.

Hombre durmiendo plácidamente en una cama blanca junto a una mujer despierta, con el cabello suelto, apoyando la barbilla en su mano, en una habitación oscura.
La terapia sexual es clave cuando las parejas no logran resolver las dificultades en su vida sexual por sí mismas, subraya la especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo influye la convivencia en la vida sexual

La convivencia, lejos de ser en sí misma negativa, presenta ventajas y desafíos. Burgos Recci aclaró: “Hay que dejar de ver la convivencia como la mala de la película. Pensemos en sus aspectos positivos: compartir rutinas, gestos de cuidado, apoyo emocional. Pero también aparecen obligaciones, tareas domésticas y la dificultad de encontrar momentos íntimos”.

La sexóloga recomendó que las parejas hagan un balance y reconozcan tanto los beneficios como los problemas de la vida compartida: “Hagamos una lista. ¿Qué cosas me gustan y cuáles no? Después, intentemos modificar aunque sea algo pequeño”.

La especialista advirtió que muchas veces se atribuyen las dificultades sexuales exclusivamente a la convivencia, cuando influyen otras variables, como el estrés cotidiano o la atención dispersa. “Hay que preguntarse qué estoy haciendo yo para cambiar eso. Recuperar el deseo no exige un esfuerzo descomunal, sino pequeñas acciones conscientes”, aconsejó.

Una chica abraza por detrás a un chico. Ambos sonríen. La fotografía está tomada a la altura de sus bocas
Planificar encuentros íntimos y reducir el uso de dispositivos móviles son estrategias recomendadas para revitalizar el deseo en la pareja (Freepik)

Estrategias para recuperar el deseo y romper la rutina

Consultada por ejemplos concretos, Burgos Recci enumeró recursos prácticos: “Lo primero es registrar qué me enciende el deseo y qué lo apaga, y dialogar con la pareja sobre esos puntos. El deseo no es igual para todos. A veces, salir de la casa o modificar el entorno ayuda. Se pueden usar objetos guardados para ocasiones especiales y crear una atmósfera diferente en la mesa, incluso solo para una cena con agua”.

Otra recomendación de la sexóloga es reducir la presencia de dispositivos: “Dejemos los celulares un rato al costado y reencontremos a la pareja en la sobremesa”. Aconsejó renovar rituales e incorporar gestos sencillos: “Halagar más seguido, preguntar detalles personales y aumentar los elogios cotidianos, ya que estos gestos funcionan como condimento para el deseo”.

La especialista también sugirió planificar encuentros y desmitificar la idea de que el deseo debe surgir de manera espontánea: “Planifiquemos. El deseo también se entrena, como el músculo. Si hace falta, pidamos ayuda profesional”.

Primer plano de un hombre y una mujer abrazados bajo un edredón gris en una cama, con los ojos cerrados, en un dormitorio iluminado.
Pequeñas acciones conscientes y la comunicación favorecen la recuperación del deseo sexual y mejoran la calidad de los vínculos de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dura el deseo y qué papel juega el amor?

Sobre la duración de la pasión inicial en una relación, Burgos Recci explicó: “Esa etapa del enamoramiento no tiene plazo fijo. Depende de cómo la pareja alimente la pasión y el deseo. Puede durar tres años, pero no existe una estadística general. Es relativo y depende de cada vínculo”.

Matizó que el amor consolidado y el deseo están relacionados, pero requieren atención y responsabilidad cotidiana: “El amor genera después el deseo. Si no actuamos, el deseo puede apagarse, pero también puede reavivarse”.

La sexóloga destacó la importancia de la terapia cuando la pareja no logra recuperar la vida sexual por sí sola: “En muchos casos pedir ayuda todavía genera pudor, pero la terapia es solo un recurso más. No se trata de salvar vínculos a cualquier costo, sino de adaptarse de la mejor manera posible. La intimidad se apaga de manera progresiva, no de un día para el otro”, concluyó.

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