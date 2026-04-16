Lionel Scaloni es uno de los candidatos a dirigir al Real Madrid tras el Mundial: los otros nombres que suenan

Scaloni, en una conferencia de prensa al frente de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

La directiva del Real Madrid ha iniciado el proceso para elegir a un nuevo entrenador, dado que todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará más allá de junio tras su última derrota ante el Bayern. Según recoge el diario El Mundo, el club considera una lista internacional de candidatos donde Lionel Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, figura junto a otros técnicos de prestigio.

El club evalúa varios nombres: Jürgen Klopp (director de fútbol en Red Bull y ex Liverpool), Mauricio Pochettino (seleccionador nacional de Estados Unidos), Didier Deschamps (a cargo del combinado de Francia), Scaloni (Argentina), José Mourinho (técnico del Benfica) y Zinedine Zidane (opción prácticamente descartada por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial). Estos perfiles, de acuerdo con El Mundo, responden a la exigencia de experiencia y éxito internacional que busca la entidad.

Scaloni resalta por sus títulos con Argentina y su capacidad de gestión en vestuarios de primer orden. Estará al frente de la Albiceleste en la búsqueda de revalidar el título logrado en Qatar 2022 y su contrato finaliza a fin de año, sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino ya advirtió que pretende renovarle hasta el Mundial de 2030 y ya hubo contactos con su representante. ¿Modificará algo el interés de un gigante como el Merengue? Vale recordar que el Gringo, de 47 años, reside en España, más precisamente en Mallorca, con su familia.

Ante los rumores de salida, Arbeloa reconoció tras la eliminación europea: “Entenderé cualquier decisión del club. Yo he venido aquí a ayudar”.

Al Real Madrid le restan siete partidos por disputar en la Liga antes de cerrar la campaña. Se encuentra a nueve puntos del Barcelona, lo que deja el campeonato virtualmente decidido y sin opciones en otras competiciones.

Tras el golpe ante el Bayern Múnich, el presidente, Florentino Pérez, bajó al vestuario para hablar con los futbolistas y el cuerpo técnico. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, soltó como una bomba.

Sus palabras fueron un termómetro del clima interno, lo mismo que los roces entre los propios futbolistas durante el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Champions. Por ejemplo, entre Vinicius Junior y Jude Bellingham. En una jugada, el inglés reclamó porque su compañero no le cedió el balón: lo hizo con gestos ampulosos. Y el brasileño reaccionó. “¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, caralho”, expresó el brasileño, dando lugar a una escena que se viralizó en redes sociales.

Perfil requerido por el Real Madrid

La entidad exige un perfil de entrenador “de peso, con fama internacional y antecedentes comprobados de éxito”, según indicó El Mundo. El objetivo es elegir a alguien capaz de gestionar la presión interna y los egos de una plantilla de alto nivel.

Han quedado descartados por valoración interna candidatos jóvenes como Julian Nagelsmann (seleccionador de Alemania) y la revelación de la Serie A, Cesc Fàbregas (Como).

Tras los ciclos de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el de Arbeloa, que está en sus últimos encuentros, la prioridad es un técnico que pueda sacar el máximo rendimiento de una plantilla con nombres de clase mundial, como Courtois, Bellingham, Vinicius y Mbappé; y juveniles de proyección que aún no consiguieron su mejor versión, como Arda Güler y Franco Mastantuono.

La decisión final supone encontrar no solo un nombre de renombre, sino la figura que logre cohesionar a un grupo enfrentado a máximas exigencias, en la próxima etapa del Real Madrid. ¿Se tentará Scaloni con la posibilidad?