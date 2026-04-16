Continúan las ferias para sacar el pasaporte en EEUU: estas son las fechas y sedes disponibles

Las ferias especiales del Departamento de Estado facilitan el trámite del pasaporte estadounidense durante abril y mayo en varias sedes del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la organización de jornadas especiales para tramitar el pasaporte durante abril y mayo de 2026 en distintas ciudades del país, con el objetivo de absorber la demanda estacional y reducir las demoras en la temporada alta de viajes. Según información oficial, la medida beneficia principalmente a quienes gestionan el documento por primera vez y a familias con menores que deben presentarse de manera presencial en las sedes habilitadas. Las oficinas de correos, bibliotecas, juzgados y centros comunitarios funcionarán en jornadas extendidas y fines de semana para atender el incremento en solicitudes. El calendario se actualiza semanalmente y refleja el comportamiento de la demanda en cada región.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas jornadas extraordinarias forman parte del programa Special Passport Acceptance Fairs, implementado tras el récord de 24 millones de solicitudes procesadas durante 2023, cifra que llevó a la autoridad a reforzar su infraestructura y ampliar la atención presencial. La demanda de pasaportes en Estados Unidos se ha mantenido alta durante el primer semestre de 2026, impulsada por el inicio de la temporada vacacional y la reactivación de los viajes internacionales.

La gestión del pasaporte estadounidense es un requisito indispensable para quienes tienen previsto salir del país o deben acreditar ciudadanía y residencia para trámites en el exterior. El proceso regular puede demorar entre 6 y 8 semanas, mientras que la modalidad expedita, que implica un costo adicional, suele completarse en un plazo de entre 3 y 5 semanas, según los datos difundidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Dónde y cuándo se realizan las ferias de pasaportes en abril y mayo de 2026?

Según el cronograma publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el listado de jornadas para tramitar el pasaporte estadounidense incluye sedes en distintos estados, con la posibilidad de acudir con o sin cita previa según la modalidad de cada oficina. Entre los eventos confirmados para las próximas semanas figuran:

17 de abril de 2026

Port Washington Public Library, Nueva York (13:00 a 16:00, con cita)

La Porte Branch Library, Texas (13:00 a 16:00, sin cita)

Ventana al Mar, Rincón, Puerto Rico (9:00 a 14:00, sin cita)

18 de abril de 2026

Okeechobee County Judicial Center, Florida (9:00 a 14:00, sin cita)

Charlotte County Clerk of Courts, Florida (8:00 a 12:00, sin cita)

Franklin Park Library, Illinois (8:00 a 14:00, con cita)

Reston Post Office, Virginia (9:00 a 13:00, con cita)

21 de abril de 2026

Brewster Post Office, Massachusetts (15:00 a 18:00, sin cita)

Medway Village USPS, Massachusetts (13:30 a 16:00, con cita)

Howell Township Public Library, Nueva Jersey (10:00 a 13:00, sin cita)

22 de abril de 2026

Great Neck House, Nueva York (15:00 a 19:00, con cita)

Lopez Island Library, Washington (9:00 a 15:00, con cita)

23 de abril de 2026

Merrimac Post Office, Massachusetts (9:00 a 13:00, con cita)

Alcaldía Trujillo Alto, Puerto Rico (9:00 a 14:00, sin cita)

24 de abril de 2026

Fairbanks Branch Library, Houston, Texas (13:00 a 16:00, sin cita)

25 de abril de 2026

Santa Cruz County Clerk Office, California (9:00 a 13:00, con cita)

Downtown Cincinnati Library, Ohio (10:00 a 13:00, sin cita)

City of Los Fresnos City Hall, Texas (9:00 a 13:00, sin cita)

27 de abril de 2026

Seaford Public Library, Nueva York (10:00 a 14:00, con cita)

28 de abril de 2026

Clifton Senior Center, Nueva Jersey (10:00 a 13:00, con cita)

UTA Passport Office, Texas (12:00 a 17:00, sin cita)

29 de abril de 2026

Pinellas County Clerk of Court, Florida (16:30 a 18:00, con cita)

UPR Bayamón, Puerto Rico (9:00 a 14:00, sin cita)

30 de abril de 2026

American Legion Post 14, Chattanooga, Tennessee (9:00 a 16:00, con cita)

1 de mayo de 2026

Kaunoa Senior Center, Hawái (8:30 a 14:30, con cita)

2 de mayo de 2026

Broward County Clerk of Court, Florida (8:00 a 13:00, con cita)

Pat Franks Courts Building, Tampa, Florida (8:00 a 14:00, con cita)

Logandale Post Office, Nevada (9:00 a 13:00, sin cita)

Lightfoot Post Office, Virginia (8:00 a 11:00, con cita)

6 de mayo de 2026

Manchester EMS Building, Nueva Jersey (10:00 a 15:00, con cita)

9 de mayo de 2026

City of Scottsdale Civic Center Library, Arizona (10:30 a 14:30, con cita)

Bayshore Gardens Community Church, Florida (9:00 a 13:00, sin cita)

16 de mayo de 2026

South Mountain Community Library, Phoenix, Arizona (10:00 a 14:00, con cita)

Savanna High School, Anaheim, California (10:00 a 14:00, con cita)

Pelham Town Hall, Nueva York (10:00 a 14:00, sin cita)

30 de mayo de 2026

Orange County Clerk-Recorder, Anaheim, California (9:00 a 13:00, con cita)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza semanalmente la agenda y recomienda a los usuarios verificar horarios y requisitos específicos de cada sede antes de presentarse, ya que algunas oficinas requieren cita telefónica y otras permiten la llegada sin turno. La modalidad de cada sede depende de la demanda y la capacidad operativa local.

Las jornadas están orientadas principalmente a primerizos y menores de 16 años, quienes deben presentarse personalmente con todos los requisitos para obtener su pasaporte de Estados Unidos. (Opy Morales/Infobae)

¿Quiénes pueden acceder a las ferias y qué documentos se necesitan?

Las jornadas están dirigidas a quienes solicitan el pasaporte estadounidense por primera vez y a menores de 16 años. El trámite exige la presentación presencial del formulario DS-11, junto a la documentación obligatoria. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los requisitos incluyen:

Prueba de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, certificado de naturalización o pasaporte anterior).

Identificación válida (licencia de conducir estatal, documento militar o gubernamental).

Fotografía reciente, que cumpla con los estándares oficiales.

Pago de la tarifa correspondiente (USD 130 para adultos, USD 100 para menores de 16 años), la cual varía según el tipo de pasaporte y la edad del solicitante.

La autoridad federal recomienda preparar toda la documentación antes de acudir y consultar la guía oficial para evitar contratiempos en el proceso de atención. Los solicitantes deben confirmar si la oficina elegida requiere cita previa, ya que la modalidad puede variar de una ciudad a otra.

¿Cómo consultar el calendario y la ubicación de las ferias de pasaportes en 2026?El Departamento de Estado de Estados Unidos dispone de una herramienta oficial de búsqueda para consultar el calendario y la ubicación de todas las jornadas especiales y oficinas habilitadas. El sistema permite filtrar por estado, ciudad, fecha y tipo de oficina. Se recomienda a los interesados revisar la agenda de forma regular, ya que el calendario se actualiza según la demanda y la disponibilidad operativa de cada sede.

La autoridad federal advierte que la información sobre fechas, horarios y requisitos puede cambiar y aconseja consultar la página institucional antes de acudir a cualquier oficina para tramitar el pasaporte. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza la lista de sedes cada semana para reflejar la operatividad real de cada centro.

¿Qué medidas adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos por el aumento de solicitudes en 2026?

El Departamento de Estado de Estados Unidos amplió los horarios de atención, organizó jornadas especiales y reforzó los equipos de trabajo con personal temporal para enfrentar el crecimiento sostenido en la demanda de pasaportes. Según datos oficiales, el tiempo de procesamiento regular se mantiene entre 6 y 8 semanas, mientras que la modalidad expedita demora entre 3 y 5 semanas. La gestión anticipada permite evitar demoras, sobre todo en los meses previos al verano y las fechas de mayor movimiento turístico.

La autoridad mantiene activa la búsqueda de oficinas de tramitación fuera del horario tradicional y recomienda a los ciudadanos iniciar el trámite con suficiente antelación para evitar inconvenientes en la planificación de viajes internacionales.

El amplio calendario incluye oficinas, bibliotecas y juzgados en estados como Nueva York, Texas, Florida, California, Nueva Jersey y Puerto Rico, con horarios vespertinos y de fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tienen las jornadas especiales en los tiempos de espera?

Las jornadas especiales para tramitar el pasaporte permiten anticipar la gestión del documento y reducir los plazos de entrega, especialmente en la temporada alta de viajes. El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que estas jornadas están diseñadas para evitar que los solicitantes enfrenten demoras prolongadas que puedan afectar sus planes o trámites en el exterior. El calendario de jornadas continuará durante abril y mayo, con nuevas sedes previstas en estados como Nueva Jersey, Washington, California y Puerto Rico.

La autoridad recomienda a los ciudadanos consultar la información institucional y acudir a las oficinas habilitadas en las fechas designadas para agilizar la gestión del pasaporte.

¿Qué deben saber los viajeros y solicitantes primerizos sobre el trámite del pasaporte en 2026?

El pasaporte estadounidense es indispensable para viajar fuera del país y realizar trámites internacionales. Su obtención requiere presentación personal en una oficina habilitada, entrega de la documentación original y pago de las tasas establecidas. El Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda que la gestión anticipada permite evitar retrasos y sugiere revisar la información oficial antes de iniciar cualquier trámite, ya que los procedimientos pueden variar según la sede y el estado.

El calendario de jornadas especiales y la herramienta de búsqueda de oficinas representan una alternativa para quienes necesitan el documento en el corto plazo o no pueden acudir durante el horario regular. La autoridad federal estima que la estrategia permitirá una mejor distribución del flujo de solicitantes y una disminución de los tiempos de espera en todos los estados del país.

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