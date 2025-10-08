Salud

Cáncer de vejiga y de próstata: las claves de las enfermedades que atravesó Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors había sido diagnosticado en 2017 mientras dirigía en Colombia. El tratamiento y cómo fueron sus últimos días

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Miguel Ángel Russo murió hoy
Miguel Ángel Russo murió hoy miércoles 8 de octubre REUTERS/Marco Bello

Miguel Ángel Russo, una figura central del fútbol argentino y sudamericano, murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años.

En 2017, al director técnico le detectaron cáncer en la vejiga y, posteriormente, otro en la próstata. Russo atravesó etapas de tratamiento, recaídas y complicaciones, hasta que su estado de salud se deterioró de manera irreversible durante las últimas semanas.

Cáncer de vejiga y de próstata: las enfermedades que atravesó Russo

¿Qué es el cáncer de próstata y cómo se manifiesta?

El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata —una glándula del sistema reproductor masculino ubicada debajo de la vejiga— comienzan a multiplicarse sin control. Es uno de los cánceres más frecuentes en hombres, especialmente mayores de 50 años.

El exentrenador de Boca Juniors
El exentrenador de Boca Juniors atravesó tratamientos prolongados y complejos durante los últimos años de su vida - crédito AFP

La Mayo Clinic indica: “El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer. El cáncer de próstata se suele detectar temprano y a menudo prolifera lentamente”.

Los síntomas posibles, según American Cancer Society, son “dificultad para orinar, flujo urinario débil, sangre en la orina o el semen, dolor persistente en la pelvis o la espalda baja y pérdida de peso inexplicable”.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre (PSA), tacto rectal y biopsia prostática. El tratamiento depende del estadio e incluye cirugía, radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia, o control vigilado en casos seleccionados.

¿Qué es el cáncer de vejiga?

El cáncer de vejiga es un tipo frecuente de cáncer que comienza en las células de la vejiga. La vejiga es un órgano hueco en la parte inferior del abdomen que almacena la orina. El cáncer comienza con más frecuencia en las células (células uroteliales) que recubren el interior de la vejiga. Las células uroteliales también se encuentran en los riñones y en los tubos (uréteres) que conectan los riñones con la vejiga.

Un control anual a partir
Un control anual a partir de los 50, o de los 40 si hay antecedentes familiares, es clave para evitar complicaciones graves - crédito Freepik

Mayo Clinic señala que “la mayoría de los cánceres de vejiga se diagnostican en etapa inicial, cuando el cáncer es altamente tratable. Pero incluso los cánceres de vejiga de etapa inicial pueden volver después de un tratamiento exitoso. Por esta razón, las personas con cáncer de vejiga suelen necesitar pruebas de seguimiento durante años después del tratamiento para detectar la reaparición”. Entre los síntomas más frecuentes se incluyen “sangre en la orina (hematuria), micción frecuente, micción dolorosa y dolor de espalda”.

Cronología de los últimos días de Miguel Ángel Russo

El diagnóstico de cáncer llegó en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

En años posteriores, alternó períodos de recuperación con recaídas. Las complicaciones de salud de Russo se agravaron en las últimas semanas. Luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata el 31 de agosto, el técnico debió ser hospitalizado varios días por una infección urinaria. Más adelante, el 21 de septiembre, tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, Russo sufrió un episodio de deshidratación que motivó su traslado e internación en la clínica Fleni.

Miguel Ángel Russo continuó su
Miguel Ángel Russo continuó su actividad profesional durante varias etapas de tratamiento

El lunes, pasadas las 21.30, Boca emitió el primer comunicado oficial: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

En su última etapa, la información detallada la manejó únicamente su familia.

El 8 de octubre por la tarde se confirmó su muerte, tras un deterioro que lo mantuvo internado en su domicilio, rodeado por sus seres queridos y su equipo médico.

A lo largo de su carrera, dirigió más de mil partidos en clubes emblemáticos y dejó una marca profunda en Argentina y el continente. Russo es recordado tanto por su temple y calidez humana como por sus logros deportivos.

Temas Relacionados

Miguel Ángel RussoCáncer de próstataCáncer de vejigaúltimas noticiasBoca Juniors

Últimas Noticias

Los 22 alimentos que impulsan un descanso reparador y cómo incorporarlos en la dieta diaria

Cuentan con ingredientes claves para el cuidado del sueño, como melatonina, triptófano y antioxidantes. Cuáles se deben evitar, según The New York Times

Los 22 alimentos que impulsan

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Un estudio clínico en el Reino Unido mostró que analizar el ADN completo de pacientes y tumores ayuda a orientar terapias más precisas. Especialistas señalaron que su uso promete transformar el abordaje de la enfermedad, pero aún enfrenta barreras para su incorporación en la atención hospitalaria

Cómo la secuenciación del genoma

¿Rostros en objetos? Qué es el fenómeno de la pareidolia y cómo el cerebro encuentra significado en lo incierto

Identificar figuras conocidas en escenas cotidianas constituye una función neurológica beneficiosa, según recientes investigaciones. Desde nubes hasta diversas manchas, cómo funciona este mecanismo

¿Rostros en objetos? Qué es

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

Se trata de un fenómeno asociado a múltiples causas. Es fundamental reconocer cuándo requiere supervisión profesional

Qué significa perder mucho cabello,

Un estudio mostró que los beneficios del ejercicio se transmiten de padres a hijos

Investigadores explicaron que la asociación no implica transmisión genética, sino señales epigenéticas vinculadas al estado físico del progenitor

Un estudio mostró que los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lecciones para la Fed de

Lecciones para la Fed de mi tiempo al frente del Banco Central argentino

Hay 9 universidades argentinas en el ranking de Times, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

Banco Macro anunció al mercado un programa de recompra de acciones por 225.000 millones de pesos

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 8% en Wall Street y también rebotaron los bonos

INFOBAE AMÉRICA
Aceptar la incertidumbre puede beneficiar

Aceptar la incertidumbre puede beneficiar la salud mental

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

TELESHOW
Luisana Lopilato contó cómo invirtieron

Luisana Lopilato contó cómo invirtieron sus padres su primer gran sueldo a los 13 años: “Yo no quería y me largué a llorar”

Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor: “Con Sebas tenemos ganas”

Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”