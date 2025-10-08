Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Dolor en el mundo del fútbol: a los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones y finalmente a transitar una internación domiciliaria.

Russo había estado presente el domingo 21 de septiembre en la Bombonera para comandar al equipo durante la igualdad 2-2 con Central Córdoba por la 9ª feche del Torneo Clausura. Horas más tarde fue internado y, aunque fue dado de alta rápidamente, volvió a quedar bajo cuidados médicos durante 72 horas. Desde entonces, su delicado cuadro le impidió retornar a los entrenamientos del equipo. El lunes 6 de octubre por la noche el Xeneize había comunicado que el DT se encontraba con “pronóstico reservado”.

El diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. Uno de los técnicos más experimentados y múltiple campeón del fútbol argentino, desde entonces, enfrentó complicaciones médicas, pero continuó con su carrera profesional y ha mantenido una actitud positiva ante la adversidad.

Todo comenzó mientras dirigía al club colombiano Millonarios de Colombia. Allí fue cuando le diagnosticaron la enfermedad y, en medio de la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Durante su internación, contrajo una bacteria resistente a varios antibióticos, lo que agravó su estado de salud. A pesar de estos desafíos, inició el tratamiento médico y, al mismo tiempo, condujo al club colombiano a la conquista del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, lo que remarcó su temperamento y compromiso con el fútbol, algo que para él siempre fue “su vida” y lo demostró hasta el final de sus días.

El abrazo entre Riquelme y Russo durante una de las últimas prácticas de Miguel en Boca

A principios de septiembre, tras su regreso al Xeneize en su tercera etapa al frente del primer equipo, Russo permaneció tres días internado en una clínica debido a una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas, detectada durante análisis de rutina. La infección requirió medicación endovenosa y un seguimiento médico estricto. Durante ese periodo, los profesionales de la salud optaron por tenerlo en observación para asegurar una adecuada recuperación. En este contexto, durante el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, se lo observó débil, lo que generó preocupación y luego derivó en lo que fue su internación por un cuadro de deshidratación.

Tras recibir el alta, reapareció en la práctica del Xeneize. Es más, hasta en las redes oficiales de Boca Juniors se publicó una foto junto al presidente del club Juan Román Riquelme, con quien compartió una etapa como jugador-entrenador cuando lideraron al club a su última conquista de la Copa Libertadores en 2007. Pero después de eso, volvió a ser internado por nuevos controles médicos derivados de su enfermedad.

En los últimos tiempos, la exposición pública de su estado de salud generó una incomodidad en Russo. Tras el partido contra Central en Rosario, luego de recibir una emocionante muestra de afecto de todo el pueblo del Canalla, se molestó ante las preguntas sobre su estado físico y destacó la importancia de estar en calma: “Hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Venir acá siempre es algo distinto. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Me hace bien venir a Rosario. Siempre me encuentro con amigos y seres queridos”. En la misma línea, destacó que para él era importante estar junto al equipo y que tenía el aval de sus cercanos: “Yo estoy muy bien. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Yo, si estoy trabajando, es porque me siento bien. Lo primero es la familia”.

Russo durante el entrenamiento de Boca el pasado 11 de septiembre en una de sus últimas prácticas al mando del plantel

En una entrevista concedida en noviembre del año pasado a Infobae, al poco tiempo de asumir su segunda etapa como DT de San Lorenzo, Miguel profundizó sobre su manera de afrontar la enfermedad. Relató que, al recibir el diagnóstico, confió plenamente en los médicos y en su entorno más cercano, especialmente en su esposa Mónica y en los colaboradores colombianos que lo acompañaron durante el tratamiento. “Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda, en los especialistas y gracias a Dios la llevé de la mejor manera. Aparte siempre me dicen la verdad: ‘Mirá, te vamos a dar esta medicación que es nueva. A lo sumo se te puede caer un poco el pelo y después te crece, pero te provoca estos beneficios’, me explicaron. Y dije: ‘Listo, dale’. En un momento se me caía el pelo y parecía que me estaba muriendo y no era así”, recordó el entrenador. Además, reflexionó sobre la dimensión social de las enfermedades graves y la presión que implicaba la exposición pública.

A pesar de los obstáculos médicos, Russo siguió con el desarrollo de su carrera con logros destacados. Mientras recibía tratamiento, lideró a uno de los grandes clubes de Colombia a dos títulos. Entre aquella salida del elenco colombiano a fin del 2018 y su regreso al fútbol argentino, Miguelo tuvo breves períodos al mando de Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

A fines del 2019, Russo fue el primer técnico que eligió Riquelme en Boca en el inicio de su gestión al mando del área de fútbol durante el arranque de la flamante presidencia de Jorge Amor Ameal. Aquel segundo ciclo se terminó en agosto del 2021, luego de haber obtenido la Superliga 19/20 y la Copa Maradona.

Russo fue presentado en Boca en diciembre del 2019 por Ameal y Pergolini, por entonces presidente y vice, respectivamente (Foto: @BocaJrsOficial)

Russo se marchó a Arabia Saudita poco después para liderar al Al-Nassr durante un breve proceso. En ese momento, se refirió a la recuperación que había afrontado: “No le tuve miedo a la muerte y nunca pensé en eso. Siempre pensé en que iba a vivir y que me faltaba mucho por hacer todavía. Amo a la gente de Millonarios porque estuvo al lado mío en el momento más difícil de mi vida junto a toda Colombia. Jamás me invadieron en nada. Por ahí en Argentina hacés quimioterapia y te quieren sacar una selfie con el celular; en Colombia hubo un respeto total. No tenía invasión, me protegieron muchísimo y eso me hizo sentir mejor”.

La que sería su última etapa fuera del país fue breve y derivó en el desembarco en una de sus casas: a fines del 2022 comenzó el quinto mandato en el banco de suplentes de Rosario Central que se extendió hasta agosto del 2024 con una salida que fue inesperada.

Russo en su último paso por Central (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)

Posteriormente, asumió la dirección técnica de San Lorenzo y mantuvo su presencia en el fútbol argentino y sudamericano. Se hizo cargo del equipo en octubre del 2024 y lo sacó adelante en una etapa complicada, pero a mediados del 2025 decidió cortar anticipadamente el contrato que se extendía hasta diciembre de ese año para darle paso a su última estadía en Boca.

Miguel en su ciclo del 2025 con San Lorenzo

Tras su presentación el 2 de junio, inició su proceso oficialmente en el Mundial de Clubes donde el elenco de la Ribera tuvo buenas presentaciones ante Benfica y Bayern Múnich, aunque finalmente la actuación quedó empañada con la eliminación en la última fecha durante el empate ante el Auckland City. Esta última etapa tuvo cuatro triunfos, siete empates y cuatro derrotas que estuvieron en el marco de la racha más larga sin victorias incluyendo también encuentros del ciclo de Fernando Gago y Mariano Herrón.

Las complicaciones en su cuadro de salud comenzaron a hacerse más notorias sobre finales de agosto tras la victoria 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Miguel pasó desde entonces distintas internaciones, aunque pudo dirigir al equipo en el empate 1-1 ante Central en Rosario del 14 de septiembre y en la igualdad 2-2 con Central Córdoba como local del 21 de septiembre. Su ayudante Claudio Úbeda se hizo cargo del equipo luego el sábado 27 de septiembre en la caída 2-1 ante Defensa en Varela y el pasado fin de semana con la goleada 5-0 sobre Newell’s en la Bombonera que dejó a Boca como líder su grupo.

Russo en su última aparición en el banco de suplentes de Boca en el empate con Central Córdoba (Fotobaires)

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, dijo Úbeda en la conferencia de prensa posterior.

La trayectoria de Russo en el fútbol fue extensa y está marcada por éxitos en distintos países. Nacido en Lanús en 1956, desarrolló su carrera futbolista en Estudiantes de La Plata, donde disputó 420 partidos y conquistó dos títulos. Como entrenador, logró ascensos con Lanús y Estudiantes, dirigió a equipos en Argentina, España, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, y sumó títulos con clubes como Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios. Superó los 1.000 partidos dirigidos y es distinguido por su trayectoria en diversas instituciones. Su hijo Ignacio Russo debutó como profesional en Rosario Central en 2020, consolidando el legado familiar en el deporte, y hoy milita en Tigre.

Con 12 títulos en su gloriosa carrera, y una demostración incalculable de su amor por la profesión y el fútbol, Miguel quedará en la historia como jugador y técnico. En su primera etapa, por haber defendido los colores del Pincha, su único club en su etapa como jugador. Ya con el buzo de entrenador, tocó el cielo con las manos con varios clubes, pero su marca en la historia xeneize y esa Libertadores nunca será olvidada para el mundo del fútbol. Volvió para dirigir el Mundial de Clubes en un lugar que para él se convirtió en su casa tras aquella gesta inolvidable.

Miguel Ángel Russo campeón con Boca de la Copa Libertadores 2007 (FotoBaires)