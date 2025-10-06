Tendencias

Cómo usar el journaling para mejorar la salud mental

Amy Morin destaca en The Verywell Mind Podcast los resultados de investigaciones que confirman el impacto positivo de escribir un diario sobre el equilibrio psicológico y la gestión de emociones complejas en la vida cotidiana

Por Bautista Sanjurjo

El journaling ayuda a consolidar
El journaling ayuda a consolidar el equilibrio psicológico y la gestión de emociones en la vida diaria. (Freepik)

El interés por el journaling como herramienta para fortalecer la salud mental crece, aunque muchas personas aún se preguntan cómo empezar o si realmente vale la pena. Amy Morin, destacada psicoterapeuta y autora internacional, aborda este tema en el episodio 143 de la serie “Friday Fix” del The Verywell Mind Podcast, donde examina las claves para aprovechar la escritura personal en el desarrollo de fortaleza mental.

Morin explica que, pese a la popularidad de los diarios y la variedad de opciones, es común que quienes acuden a terapia hayan considerado la escritura, sin conseguir iniciar o mantener el hábito. Según la especialista, la intimidación de la hoja en blanco puede ser un obstáculo frecuente, según recoge Verywell Mind.

La evidencia científica respalda los beneficios del journaling para el bienestar emocional. Morin indica que varios estudios muestran cómo la escritura regular puede mejorar la salud mental, aunque advierte que no todas las formas de journaling producen los mismos efectos. Para obtener un impacto positivo en la fortaleza mental, recomienda aplicar ciertos enfoques específicos.

La autora Amy Morin resalta
La autora Amy Morin resalta el papel del journaling como recurso para enfrentar la rumiación y el malestar emocional

La autora subraya que el jounaling es una práctica útil para conocerse más a uno mismo, destacando la importancia del autoconocimiento para entender mejor las emociones que uno atraviesa y poder lidiar con ellas de una forma más sana. Además, investigaciones han demostrado los beneficios de la escritura expresiva para reducir la ruminación y los síntomas depresivos

Durante el episodio, Morin detalla la investigación sobre los efectos beneficiosos de escribir un diario, y describe estrategias prácticas para emplear esta herramienta en el fortalecimiento psicológico. “Hay muchas pruebas de que escribir en un diario puede ser bueno para tu bienestar emocional”, afirmó Amy Morin en el podcast, remarcando la importancia de elegir métodos que maximicen estos beneficios. Morin explica que cada uno debe encontrar sus formas de disfrutar la escritura para maximizar beneficios. No hay una forma correcta de escribir, y es mediante la práctica que uno descubre que es lo que mejor le resulta, recoge, Verywell Mind.

La serie “Friday Fix” de The Verywell Mind Podcast se distingue por ofrecer consejos breves y ejercicios prácticos enfocados en la gestión de problemas de salud mental concretos. El episodio dedicado al journaling amplía la colección de recursos diseñados para ayudar a las personas a priorizar su bienestar psicológico.

Amy Morin es autora de títulos como “13 Things Mentally Strong People Don’t Do”, traducidos a más de 40 idiomas, y su charla TEDx “The Secret of Becoming Mentally Strong” está entre las más vistas a nivel mundial.

