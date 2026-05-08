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Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

El mandatario ucraniano también habló con los militares de las unidades a las que visitó sobre la situación de los combatientes extranjeros que luchan en sus filas, el uso de vehículos terrestres no tripulados para proteger a los soldados en el frente

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Zelensky visita el frente en el sureste de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha visitado este viernes las unidades ucranianas que combaten en el frente de Oleksandrivka (sureste), desde donde ha denunciado que las fuerzas rusas continúan sus ataques contra posiciones enemigas pese a la declaración de un alto el fuego.

“Pese al alto el fuego anunciado, el enemigo no ha reducido la intensidad de sus asaltos”, escribió Zelensky en sus redes sociales tras ser informado por sus militares de la situación sobre el terreno, coincidiendo con el primer día de la tregua de 48 horas declarada a partir de la pasada medianoche por el Kremlin.

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Zelensky también habló con los militares de las unidades a las que visitó sobre la situación de los combatientes extranjeros que luchan en sus filas, el uso de vehículos terrestres no tripulados para proteger a los soldados en el frente y los suministros de vehículos blindados y de munición para artillería.

El presidente ucraniano también condecoró a los militares de la 31.º y la 67.º Brigada Mecanizada Separada, dos de las formaciones que visitó en este desplazamiento al frente.

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El servicio de prensa presidencial ucraniano publicó un video en el que se ve a Zelensky condecorando a soldados de la 31.ª Brigada Mecanizada Independiente.

Les agradeció su reconocimiento en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa derrotó a la Alemania nazi, afirmando: «Así como derrotamos una forma de fascismo, también derrotaremos la otra».

Zelensky declaró en el canal X que escuchó un informe sobre la situación en el frente presentado por el comandante militar más alto de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visita una posición de tropas ucranianas en el frente junto al subjefe de su gabinete, el general de brigada Pavlo Palisa, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, en Dnipropetrovsk (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen distribuida vía REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visita una posición de tropas ucranianas en el frente junto al subjefe de su gabinete, el general de brigada Pavlo Palisa, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, en Dnipropetrovsk (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen distribuida vía REUTERS)

«A pesar del alto el fuego anunciado, el enemigo no ha disminuido la intensidad de sus ataques», declaró en el canal X.

Por su parte, el jefe del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, se encuentra en EE.UU. negociando una posible visita a Kiev en las próximas semanas de los emisarios de la Casa Blanca que actúan de mediadores entre Rusia y Ucrania, según dijo este viernes en X el presidente Volodímir Zelensky.

“Las negociaciones fueron sustanciales. Estamos coordinando el calendario para las visitas necesarias y esperamos en Kiev a los enviados del presidente de EE.UU. entre la primavera y el verano”, escribió Zelensky.

El presidente ucraniano agregó que confía que esta visita, que los ucranianos llevan esperando meses y no se ha producido hasta ahora, tenga lugar finalmente y sirva para dar un nuevo impulso a las negociaciones a tres entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra.

La última reunión programada en este formato trilateral estaba prevista para comienzos de marzo y se aplazó de forma indefinida por el comienzo de la guerra en Irán, debido a la negativa de los rusos de viajar a EE.UU. y de los estadounidenses de celebrar el encuentro fuera de su territorio.

Los emisarios de Trump en estas negociaciones, Steve Witkoff y Jared Kushner, han visitado Moscú pero no han viajado nunca a Kiev desde que comenzó el proceso, algo que Zelensky ha calificado de injusticia y agravio.

Umérov también habló con sus interlocutores -que no fueron nombrados por Zelensky- de posibles nuevos intercambios de prisioneros de guerra con los rusos.

“Estamos afinando los detalles de los acuerdos que pueden garantizar la seguridad”, dijo también Zelensky sobre otro de los aspectos que está tratando Umérov en la visita a EE.UU. que comenzó ayer.

Kiev aspira a firmar con Washington un acuerdo en materia de seguridad por el que EE.UU. se comprometa a acudir en su ayuda en caso de que Rusia vuelva a atacar a Ucrania una vez termine esta guerra.

(Con información de Reuters y EFE)

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