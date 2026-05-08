El presidente Abinader destaca oportunidades de inversión y cooperación con Costa Rica durante visita oficial

Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana que muestra a su mandatario, Luis Abinader, saludando a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, este jueves en San José (Costa Rica). Foto Infobae/EFE/Presidencia de República Dominicana

Consolidación de una agenda conjunta para afrontar retos regionales marcó el reciente encuentro entre el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Esta reunión, realizada en el Museo de Arte Costarricense, sirvió como plataforma para que ambos gobiernos ratificaran su compromiso de avanzar hacia una integración más profunda y un desarrollo económico compartido.

Durante la cita, los mandatarios resaltaron la importancia de mantener un diálogo permanente y establecer una hoja de ruta común que fortalezca los vínculos bilaterales. El propósito central fue definir mecanismos que permitan a ambos países enfrentar desafíos comunes y aprovechar oportunidades de cooperación, especialmente en materia de comercio, inversión y desarrollo institucional.

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Intereses estratégicos y cooperación bilateral

La presidenta electa Fernández Delgado manifestó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio comercial y profundizar la colaboración en áreas estratégicas. Subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación en foros multilaterales y de consolidar la Alianza para el Desarrollo en Democracia como eje central de la política exterior costarricense.

Por su parte, Abinader reiteró la voluntad de su administración de fomentar la amistad y el entendimiento mutuo, haciendo énfasis en mantener la cooperación y el respaldo a iniciativas conjuntas.

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Según la Presidencia dominicana, la integración regional y el comercio ocuparon un lugar prioritario en la conversación, mostrando la disposición de ambas partes para impulsar un crecimiento económico sostenible.

Luis Abinader fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica. Crédito: Presidencia de la República

Ambos países buscan construir una relación bilateral dinámica que les permita participar activamente en las discusiones globales y aprovechar sinergias en sectores clave. La cooperación se perfila como una herramienta esencial para consolidar la estabilidad democrática y económica de la región.

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Potencial de inversión y clima de negocios

Durante la visita, el jefe de Estado dominicano se reunió con empresarios costarricenses en un evento coordinado por la embajada de República Dominicana. En esta jornada, Abinader destacó que la República Dominicana ofrece un entorno favorable para la inversión extranjera, respaldado por la estabilidad económica y la seguridad jurídica.

El mandatario señaló que su gobierno impulsa políticas para la creación de empresas, la atracción de capitales y el aumento de las exportaciones. Al presentar los avances económicos recientes, enfatizó que el país caribeño sobresale por su apertura hacia nuevos proyectos empresariales y una institucionalidad que brinda confianza a los inversionistas.

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El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader (derecha), saluda al ser recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, en el Museo de Arte de Costa Rica, en San José, el 7 de mayo de 2026, antes de una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

La experiencia de empresarios como Rachid Maalouf, de Corporación Lady Lee, avala este panorama. Según su testimonio, invertir en República Dominicana resulta positivo y amigable, gracias al respaldo institucional y un marco legal que garantiza la seguridad para el desarrollo de negocios.

Apuestas a largo plazo y sectores en expansión

El presidente dominicano presentó la Meta 2036, un plan gubernamental orientado a transformar la nación en un país plenamente desarrollado. La estrategia se fundamenta en pilares como la inversión, la innovación, la formación técnica y la competitividad, estableciendo un horizonte claro para el progreso económico y social.

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Entre los sectores de mayor crecimiento, Abinader mencionó la expansión de exportaciones en dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y productos derivados.

También señaló el impulso en áreas emergentes como semiconductores, turismo de salud, energías renovables y el mercado inmobiliario. En energía, el país planea incrementar la participación de fuentes limpias en el sistema nacional.

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El objetivo principal de la visita y de las reuniones asociadas es fortalecer la relación bilateral, fomentar la inversión y diseñar políticas conjuntas que impulsen el desarrollo económico regional.

Durante la visita, el jefe de Estado dominicano se reunió con empresarios costarricenses en un evento coordinado por la embajada de República Dominicana.

Sinergia regional y respaldo internacional

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, reconoció la colaboración entre ambos países gracias a la Alianza para el Desarrollo en Democracia y agradeció el apoyo costarricense a la candidatura dominicana para ingresar a la OCDE, luego de la firma de un memorándum en París.

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álvarez enfatizó la sinergia económica, particularmente en el sector de dispositivos y equipos médicos, además del dinamismo del intercambio exportador. La integración entre trabajadores y empresarios de ambos países ha permitido desarrollar proyectos conjuntos y consolidar una relación de colaboración efectiva.

También participaron representantes de empresas como Enjoy Group, Grupo CODE, Acro Engineering, Smart Tool S.A., ITEK, Inventory and Distribution Services, Librería Internacional Desarrollos Culturales Costarricenses y OPIA Operaciones e Ingeniería. La presencia de estos actores refuerza la apuesta de República Dominicana por posicionarse como destino seguro y atractivo para la inversión extranjera.

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La serie de encuentros y declaraciones evidencian el interés compartido de Costa Rica y República Dominicana en avanzar hacia una cooperación económica y política más estrecha, sentando bases sólidas para el futuro de las relaciones bilaterales.