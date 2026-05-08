Guatemala

La memoria guatemalteca y la resistencia ante la impunidad llegan a escena con Pelo Lindo

El filme retrata la lucha de una familia por obtener respuestas sobre la desaparición de un joven estudiante en 1985, mientras la selección en el festival británico destaca la relevancia de estos relatos en el contexto internacional

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Campo de rastrojos con una persona llevando un bulto y dos perros negros. Se ve un pueblo al fondo. Un logo blanco de Sheffield DocFest 2026 está en el cielo
Pelo Lindo’, documental de Josué García Prado, destaca la resiliencia y memoria ante la desaparición forzada en Guatemala. (Redes sociales: Josué García Prado)

La proyección internacional de Pelo Lindo, documental dirigido por Josué García Prado, coloca en primer plano la memoria y la resiliencia de una generación marcada por la desaparición forzada en Guatemala: el filme narra la vida de Josefa Elizabeth Andrade quien, a sus 90 años, continúa una búsqueda activa por su hijo Joaquín Rodas Andrade, desaparecido en 1985, y su presentación en el Sheffield DocFest 2026 constituye un hito para el cine documental guatemalteco que desafía la impunidad desde la pantalla grande, según informó la publicación de Prensa Comunitaria.

El cortometraje, con una duración de 24 minutos, integra la competencia principal de cortos internacionales del festival, donde solo 10 obras han sido seleccionadas a nivel mundial. En la edición 2026 del Sheffield DocFest, considerado uno de los certámenes más influyentes del campo documental, participan 37 películas distribuidas en cinco categorías, lo que posiciona a Pelo Lindo en un circuito altamente competitivo y visibiliza la historia familiar como símbolo de una herida nacional no resuelta, como señala el mismo festival en su programación.

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Primer plano en blanco y negro del perfil de una mujer mayor con cabello claro y arrugas faciales, usando un pendiente y un suéter estampado
‘Pelo Lindo’, documental de Josué García Prado, destaca la resiliencia y memoria ante la desaparición forzada en Guatemala. (Redes:Josué García Prado)

El relato de una desaparición forzada y la espera como resistencia

La historia central se construye a partir de la figura de Joaquín Rodas Andrade, un joven quetzalteco de 23 años, estudiante de Agronomía y dirigente estudiantil en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En marzo de 1985, Rodas Andrade fue detenido y posteriormente desaparecido, en un contexto en el que miles de personas en Guatemala sufrían persecución por su militancia social y política.

El nombre de Rodas Andrade apareció años más tarde en el conocido Diario Militar, un archivo clandestino perteneciente a estructuras del Ejército guatemalteco, en el que se documentan detenciones y ejecuciones extrajudiciales durante la década de 1980. Este documento refuerza que la desaparición de Rodas Andrade respondió a su perfil como activista social y dirigente.

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El documental Pelo Lindo no solo reconstruye el hecho puntual de la desaparición forzada. Es, sobre todo, una exploración de las secuelas que perduran por casi cuatro décadas en la vida de su madre. Andrade, lejos de resignarse al silencio, construyó memoria y resistencia: en honor a su hijo, erigió la capilla del Cristo del Secuestro en zona 7 de Quetzaltenango, un sitio que hoy simboliza la permanencia de la esperanza y el duelo no resuelto.

La memoria como herramienta frente al olvido institucional

El enfoque de la película es radicalmente íntimo y subjetivo. Como parte de la propia familia, García Prado evita la distancia y acompaña a la protagonista en su rutina diaria, registrando en imágenes y sonidos la experiencia de la ausencia.

El director ha declarado que su interés va más allá de los hechos; busca indagar en la dimensión emocional y hacer de la cámara un archivo alternativo a las instituciones oficiales que, hasta la fecha, no han esclarecido la desaparición de Rodas Andrade. Según el dossier del festival y declaraciones del propio García Prado al medio Prensa Comunitaria “la melancolía, la memoria y el paso del tiempo construyen un lenguaje que persigue lo profundamente humano”.

El filme se despliega a través de imágenes de la vida cotidiana, recuerdos y diálogos entre generaciones, donde el pasado no cede su lugar en el presente. Más que documentar un hecho histórico, Pelo Lindo indaga en la manera en que la ausencia y la incertidumbre moldean la vida de quienes siguen esperando respuestas del Estado.

Una selección estratégica para el cine guatemalteco y su memoria colectiva

El estreno de Pelo Lindo en el Sheffield DocFest 2026, dentro del programa Shorts: Portraits of Absence, previsto para el 13 y 14 de junio, no solo es un reconocimiento para el talento del país centroamericano. Refleja, también, la compleja trayectoria del cine guatemalteco, que ha debido abrirse espacio en circuitos internacionales con recursos limitados, pero con historias ancladas en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.

En Guatemala, la desaparición de miles de personas durante la guerra interna ha dejado a numerosas familias en estado de espera perpetua, sin acceso a la verdad ni a la justicia. La selección de Pelo Lindo en uno de los festivales globales más relevantes permite que esta espera —que ya cumple casi 40 años— trascienda el ámbito personal para adquirir resonancia internacional.

Mientras la persistencia de la memoria y la búsqueda colectiva mantengan viva la historia, como dice el director Josué García Prado al Prensa Comunitaria, “la desaparición no logra consumarse del todo: la memoria rompe el intento de borrar, interrumpe el olvido y devuelve humanidad a quienes fueron reducidos al silencio”.

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