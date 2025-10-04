Matrimonio o soltería: un estudio internacional revela cómo el estado civil impacta en la salud y el bienestar

El matrimonio se asocia a mayor satisfacción vital y mejor salud en adultos de Estados Unidos y Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida adulta, las decisiones en torno a la pareja y el matrimonio configuran no solo el tejido de las relaciones personales, sino también los cimientos de la salud y el bienestar a largo plazo.

Una reciente investigación ilumina cómo quienes se casan parecen ganar claras ventajas en salud física y satisfacción vital, en comparación con aquellos que optan por la soltería. Entre narrativas familiares, presiones sociales y diversas estrategias personales, el modo en que cada individuo experimenta el bienestar depende tanto de su estado civil como del contexto cultural que lo rodea.

El matrimonio aporta ventajas

El análisis, llevado a cabo por la University of Michigan y la Singapore Management University, se basó en los datos de casi 5.000 adultos de Estados Unidos y Japón, recopilados durante casi 20 años. Los investigadores observaron que las personas casadas reportaron mejor salud física y mayor satisfacción con la vida que las solteras. En la muestra participaron 3.505 estadounidenses casados, 308 estadounidenses solteros, 710 japoneses casados y 164 japoneses solteros.

Tanto en Estados Unidos como en Japón, los adultos solteros presentaron niveles inferiores de bienestar y salud física frente a sus pares casados. En el caso estadounidense, el apoyo familiar mostró una asociación constante con el bienestar elevado, mientras que la tensión familiar resultó especialmente nociva para los solteros.

En Japón, aunque los solteros también enfrentaron presiones familiares, estas no generaron un impacto negativo tan marcado en su bienestar.

Influencia de la familia: Apoyo y tensiones

El papel de la familia resulta central en la relación entre el matrimonio y el bienestar, pero con diferencias notables según la cultura. En Estados Unidos, la presencia o ausencia de respaldo emocional familiar influye de manera directa en la satisfacción vital.

Para los solteros, los conflictos o la falta de apoyo genuino pueden acentuar el aislamiento y el malestar emocional. Según la Universidad de Michigan, aunque los adultos estadounidenses sin pareja suelen participar más activamente en las rutinas familiares, a menudo perciben críticas o expectativas insatisfechas, sobre todo en temas sentimentales o de planificación personal.

En contraste, los solteros japoneses han desarrollado estrategias particulares para enfrentar la presión familiar. Lester Sim, profesor asistente de psicología en la Singapore Management University y coautor del estudio, explicó: “El menor impacto negativo en el bienestar podría relacionarse con la capacidad de distanciarse de la presión familiar o de buscar apoyo emocional fuera de ese entorno”.

La normalización de las expectativas matrimoniales dentro de la sociedad japonesa también favorece que las demandas familiares no resulten tan invasivas, ayudando a mantener la armonía aun cuando se experimenta insatisfacción personal.

Estrategias personales y contexto social

La soltería mantiene un cierto estigma en diferentes culturas y suele asociarse a menor bienestar. Robin Edelstein, profesora de psicología en la University of Michigan y coautora del estudio, resaltó: “Las personas solteras pueden estar más presentes en las dinámicas familiares, pero no siempre se sienten apoyadas emocionalmente y, en ocasiones, son más vulnerables a la crítica o a expectativas no satisfechas”. En Estados Unidos, la presión social para casarse puede traducirse en relaciones familiares más tensas y, como resultado, en mayor malestar emocional entre los solteros.

Por su parte, Sim argumentó que los solteros japoneses tienden a amortiguar el efecto de la presión familiar mediante estrategias de distanciamiento o apoyo externo, lo que sugiere que tanto el contexto social como los mecanismos individuales influyen decisivamente en la vivencia del apoyo y la tensión familiar.

Limitaciones del estudio y reflexiones finales

El estudio no incluyó a personas que conviven en pareja sin estar casadas, lo que limita la proyección general de los resultados. Edelstein señaló que quienes mantienen relaciones fuera del matrimonio podrían situarse en un punto intermedio en cuanto a bienestar, al contar con compañía y apoyo, pero sin el mismo estatus social que brinda el matrimonio. Esta diferencia puede tener un impacto mayor en culturas como la japonesa, donde la cohabitación sigue percibiéndose de manera negativa frente a Estados Unidos.

Con el tiempo, los investigadores advierten que la acumulación de tensiones familiares puede repercutir en el bienestar emocional y físico, y generar sentimientos de arrepentimiento o soledad en etapas posteriores de la vida, especialmente entre los solteros. El estudio aporta así una mirada matizada sobre cómo estado civil, cultura y estrategias personales entrelazan salud y felicidad en la vida adulta.