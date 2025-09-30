España

Dan Buettner, experto en longevidad: “El año más peligroso de la vida adulta es el de la jubilación, hay un notable aumento de mortalidad”

El investigador destaca que esto puede ocurrir por una tendencia a una menor actividad o la pérdida del “sentido de propósito”

Marta Sierra

Marta Sierra

El experto en longevidad Dan Buettner explica que en el año de jubilación, aumenta la mortalidad porque la persona puede encontrarse perdida o vacía (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @danbuettner/Instagram)

Para la mayoría de los trabajadores, la jubilación se presenta como una anhelada meta. Tras décadas dedicadas al empleo, pasar los últimos años descansando, viajando, con un proyecto que hasta el momento no se había podido realizar o compartiendo el resto de la vida con las personas más cercanas son algunos de los deseos que más predominan.

Sin embargo, también hay quienes, llegado ese momento, sienten un gran vacío al ver finalizada una etapa muy importante de su vida y enfrentarse entonces a tantas horas desocupadas durante el día. De hecho, tal y como explica Dan Buettner en uno de sus vídeos publicado en sus redes sociales, “el año más peligroso de tu vida adulta, en promedio, es el año en que te jubilas. Hay un notable aumento en la mortalidad ese año”.

Buettner es experto en longevidad e investigador, especialmente conocido por sus estudios sobre las zonas azules, que son las regiones del mundo en las que la gente alcanza edades más longevas, incluso por encima de los 100 años. Esto se debe a características compartidas en cuanto a estilo de vida, dieta y ambiente social, lo que contribuye en gran medida a la salud de las personas.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

Según señala el experto, este aumento en la mortalidad el año de jubilación puede deberse a distintos motivos, como perder la red social que estaba vinculada al puesto laboral o incluso “tu sentido de propósito”, ya que dedicamos tantos años de nuestra vida al trabajo que, una vez se acaba, es frecuente encontrarse vacío y perdido. Además, también explica que otras de las posibles causas es ser “menos propenso a mantenerte activo si estás jubilado” o volver “a casa con un cónyuge problemático”.

“Eso añadirá años a tu vida”

Con todo ello, el experto en longevidad destaca que no es un único motivo por el que puede ocurrir, pero que sea uno u otro hay acciones que pueden realizarse para evitar ese sentimiento de vacío cuando llega la jubilación.

“Una de las mejores maneras de superar eso es encontrar algo que hacer después de jubilarte”, explica Buettner. Una vez finaliza la vida laboral, es fundamental buscar pasiones nuevas o hobbies, si no se tenían previamente, que permitan llenar ese tiempo que antes estaba dedicado al trabajo.

Encontrar nuevas pasiones y hobbies
Encontrar nuevas pasiones y hobbies es fundamental durante la jubilación para llenar esas horas que antes estaban dedicadas al trabajo (Freepik)

Y es que, aunque durante años se desee que llegue la ansiada jubilación, este paso es en ocasiones muy abrupto, ya que supone pasar de la falta de tiempo y el estrés laboral a una rutina marcada por el sosiego y una enorme cantidad de horas para hacer lo que a uno le plazca. Esto, aunque muy positivo, no siempre es fácil de gestionar para algunas personas.

El experto en longevidad, por tanto, también recomienda que, si a alguien le gusta mucho su trabajo y tiene la posibilidad, puede “seguir trabajando”, siempre que esto no suponga un sobreesfuerzo. Mantener la actividad laboral, aunque sea de una manera más sosegada, puede ser una buena opción para aquellos que disfrutan de su empleo y no desean desprenderse del todo de él. “Eso añadirá años a tu vida”, señala Buettner.

