La receta de salsa de soja casera permite evitar aditivos y controlar el sabor según el gusto personal (Freepik)

La salsa de soja, originaria de China y adoptada por cocinas de todo el mundo, se caracteriza por aportar un sabor profundo y armonizar una amplia variedad de platos. En Argentina, especialmente en hogares amantes de la comida asiática o fusión, cada vez más se acostumbra preparar esta salsa de manera casera para evitar aditivos y controlar el balance justo de sal y dulzura.

Si bien la versión tradicional se logra mediante una fermentación larga, esta variante rápida permite disfrutar de un perfil de sabor muy similar en minutos, ideal para emergencias culinarias o para quienes buscan una alternativa económica y personalizada.

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Esta versión express de la salsa de soja consiste en combinar ingredientes accesibles que logran replicar su color oscuro, sabor salado y ese toque levemente dulce característico. Lo mejor es que no requiere tiempo de reposo, por lo que cualquier persona puede prepararla en el momento y utilizarla como aderezo, marinada o salsa para acompañar.

Esta versión rápida de salsa de soja se prepara en solo 10 minutos y no requiere fermentación (Freepik)

Para lograr el resultado más auténtico, se recomienda utilizar un caldo concentrado, azúcar mascabo y un poco de vinagre, además de especias aromáticas. La preparación es completamente sencilla: basta con mezclar y calentar unos minutos los ingredientes hasta obtener la intensidad y la textura deseadas.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta salsa de soja casera es de aproximadamente 10 minutos.

Preparación de ingredientes: 3 minutos.

Cocción y mezclado: 5 minutos.

Enfriado antes de usar: 2 minutos (opcional).

Ingredientes

250 ml de caldo de carne o vegetal concentrado.

2 cucharadas de azúcar mascabo (puede ser común).

1/4 cucharadita de ajo en polvo.

1/4 cucharadita de vinagre de alcohol o manzana.

3 cucharadas de salsa inglesa (salsa Worcestershire).

1 cucharadita de sal.

1 cucharada de maicena (opcional, para espesar).

2 cucharadas de agua (solo si se usa maicena).

Cómo hacer salsa de soja casera, rápida y fácil, paso a paso

En una olla pequeña, verter el caldo elegido. Agregar el azúcar, el ajo en polvo, el vinagre, la salsa inglesa y la sal. Llevar a fuego medio, revolviendo hasta que el azúcar esté completamente disuelto. Si se desea una salsa más densa, disolver la maicena en el agua fría y añadir a la olla, sin dejar de mezclar. Cocinar durante 4 o 5 minutos, hasta que la mezcla tenga color oscuro y consistencia suave. Retirar del fuego y dejar enfriar un par de minutos antes de utilizar. Guardar en un frasco limpio, preferiblemente en la heladera.

La salsa de soja casera utiliza ingredientes accesibles como caldo, azúcar, vinagre y salsa inglesa (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades propuestas, la receta rinde aproximadamente 250 ml de salsa, lo que equivale a unas 12 porciones de 20 ml cada una (ideal para salsas o marinados individuales).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción de 20 ml, aproximadamente:

Calorías: 20

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 4 g

Azúcares: 2,5 g

Proteínas: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa de soja casera se puede conservar en la heladera hasta 7 días, siempre bien tapada, en un frasco o botella limpia y hermética. Si se percibe un cambio de olor o de aspecto, se recomienda desecharla.