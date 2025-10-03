Tendencias

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

La elaboración casera evita aditivos y garantiza un equilibrio ideal entre sal y dulzura, permitiendo que más familias argentinas opten por una alternativa económica y personalizada

Por Constanza Almirón

La receta de salsa de
La receta de salsa de soja casera permite evitar aditivos y controlar el sabor según el gusto personal (Freepik)

La salsa de soja, originaria de China y adoptada por cocinas de todo el mundo, se caracteriza por aportar un sabor profundo y armonizar una amplia variedad de platos. En Argentina, especialmente en hogares amantes de la comida asiática o fusión, cada vez más se acostumbra preparar esta salsa de manera casera para evitar aditivos y controlar el balance justo de sal y dulzura.

Si bien la versión tradicional se logra mediante una fermentación larga, esta variante rápida permite disfrutar de un perfil de sabor muy similar en minutos, ideal para emergencias culinarias o para quienes buscan una alternativa económica y personalizada.

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Esta versión express de la salsa de soja consiste en combinar ingredientes accesibles que logran replicar su color oscuro, sabor salado y ese toque levemente dulce característico. Lo mejor es que no requiere tiempo de reposo, por lo que cualquier persona puede prepararla en el momento y utilizarla como aderezo, marinada o salsa para acompañar.

Esta versión rápida de salsa
Esta versión rápida de salsa de soja se prepara en solo 10 minutos y no requiere fermentación (Freepik)

Para lograr el resultado más auténtico, se recomienda utilizar un caldo concentrado, azúcar mascabo y un poco de vinagre, además de especias aromáticas. La preparación es completamente sencilla: basta con mezclar y calentar unos minutos los ingredientes hasta obtener la intensidad y la textura deseadas.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar esta salsa de soja casera es de aproximadamente 10 minutos.

  • Preparación de ingredientes: 3 minutos.
  • Cocción y mezclado: 5 minutos.
  • Enfriado antes de usar: 2 minutos (opcional).

Ingredientes

  • 250 ml de caldo de carne o vegetal concentrado.
  • 2 cucharadas de azúcar mascabo (puede ser común).
  • 1/4 cucharadita de ajo en polvo.
  • 1/4 cucharadita de vinagre de alcohol o manzana.
  • 3 cucharadas de salsa inglesa (salsa Worcestershire).
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1 cucharada de maicena (opcional, para espesar).
  • 2 cucharadas de agua (solo si se usa maicena).

Cómo hacer salsa de soja casera, rápida y fácil, paso a paso

  1. En una olla pequeña, verter el caldo elegido.
  2. Agregar el azúcar, el ajo en polvo, el vinagre, la salsa inglesa y la sal.
  3. Llevar a fuego medio, revolviendo hasta que el azúcar esté completamente disuelto.
  4. Si se desea una salsa más densa, disolver la maicena en el agua fría y añadir a la olla, sin dejar de mezclar.
  5. Cocinar durante 4 o 5 minutos, hasta que la mezcla tenga color oscuro y consistencia suave.
  6. Retirar del fuego y dejar enfriar un par de minutos antes de utilizar.
  7. Guardar en un frasco limpio, preferiblemente en la heladera.
La salsa de soja casera
La salsa de soja casera utiliza ingredientes accesibles como caldo, azúcar, vinagre y salsa inglesa (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades propuestas, la receta rinde aproximadamente 250 ml de salsa, lo que equivale a unas 12 porciones de 20 ml cada una (ideal para salsas o marinados individuales).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción de 20 ml, aproximadamente:

  • Calorías: 20
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Azúcares: 2,5 g
  • Proteínas: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa de soja casera se puede conservar en la heladera hasta 7 días, siempre bien tapada, en un frasco o botella limpia y hermética. Si se percibe un cambio de olor o de aspecto, se recomienda desecharla.

