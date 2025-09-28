Tendencias

Del tributo a Giorgio Armani al auge del loungewear: nuevos looks definen la Semana de la Moda de Milán

Durante los desfiles predominaron las siluetas etéreas, los conjuntos inspirados en la ropa de casa y los detalles de nostalgia urbana, en una edición marcada por gestos emotivos y propuestas que fusionan comodidad y sofisticación para la primavera-verano 2026

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Milán concentra la atención internacional
Milán concentra la atención internacional al presentar los ejes creativos que definirán la próxima temporada REUTERS/Claudia Greco

La Semana de la Moda de Milán 2025, desarrollada del 23 al 29 de septiembre, marca una edición cargada de significado tanto por sus novedades creativas como por el componente de homenaje que la atraviesa. La ciudad reafirma su estatus como epicentro global del lujo y la innovación, al reunir a las figuras más influyentes del sector y a las casas de moda más emblemáticas, que delinean las tendencias de la primavera-verano 2026.

Este año, el programa está atravesado por el homenaje a Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano cuya última colección se presenta a modo de tributo, y por los estrenos de directores creativos en firmas históricas, lo que imprime un clima de renovación, respeto y expectativa en cada pasarela.

Giorgio Armani: tributo al legado

El desfile de Giorgio Armani constituye el cierre simbólico de la Semana de la Moda y el punto de mayor carga emocional de la edición. Realizado en la Pinacoteca de Brera, el evento no solo muestra la última propuesta del diseñador, sino que se convierte en un homenaje definitivo a su influencia y estilo. Los looks de la colección giran en torno a una atmósfera nocturna y etérea: predominan tonos oscuros como negro, azul profundo y púrpura, realzados por el brillo de lentejuelas y tejidos translúcidos que evocan cielos estrellados y paisajes crepusculares.

El último desfile del diseñador
El último desfile del diseñador italiano rinde homenaje a su legado con una colección marcada por la sobriedad y el refinamiento REUTERS/Claudia Greco

La silueta femenina se perfila con vestidos de tirantes finos, cuerpos ajustados en red o tul y faldas semitransparentes de caída suave. Una cintura definida con lazo aporta estructura sin rigidez, mientras que capas y chales transparentes, adornados con bordados brillantes, se llevan despreocupadamente sobre los hombros. Los accesorios —pendientes geométricos y clutch oscuros— refuerzan la sobriedad del estilo, y los peinados con ondas vintage reafirman la identidad de la firma.

En el lado masculino, Armani presenta trajes de terciopelo azul profundo, con chaqueta tipo kimono, pantalones sueltos y camisas de seda o satén que apuestan por una formalidad relajada. Todo apunta a una elegancia sin esfuerzo, donde la tradición se mezcla con el espíritu contemporáneo. El desfile también clausura una era en la moda: lujo discreto, refinamiento y ligereza visual. Las piezas presentadas —desde vestidos de alfombra roja hasta el icónico traje de American Gigolo— se exhiben como testamento de una visión artística atemporal.

La firma apuesta por el
La firma apuesta por el volumen, la textura y la ruptura formal con diseños conceptuales y materiales innovadores REUTERS/Alessandro Garofalo

Dolce &amp; Gabbana: lujo íntimo y evocación nostálgica

La colección de Dolce & Gabbana se configuró como una oda al romanticismo cotidiano y al lujo relajado. El look principal fue una camisa a rayas blancas y rojas de inspiración masculina, pantalón fluido y bata en tela de pijama azul celeste, ambos con motivos florales pequeños, evocando conjuntos de loungewear vintage de los años 40 y 50.

Una chaqueta vaquera oversize, colocada despreocupadamente sobre los hombros, introdujo un contrapunto urbano y contemporáneo, balanceando la suavidad y la estructura.

La paleta cromática alterna entre azules, blancos y acentos florales, mientras que el denim actuó como anclaje en un conjunto centrado en la comodidad sofisticada.

El romanticismo cotidiano y la
El romanticismo cotidiano y la lencería reinterpretada dan forma a una colección que celebra la comodidad con sofisticación REUTERS/Claudia Greco

En pasarela, la lencería dejó de ser secundaria y se lleva a la calle: corsés de encaje, medias altas y camisas oversize marcaron el pulso de un “bedwear to streetwear” que enlaza intimidad y tendencia. Los accesorios, discretos y funcionales, junto a un estilismo natural, completan la imagen de sensualidad sosegada, centrada en la autenticidad.

Dolce & Gabbana optó aquí por un glamour relajado, lejos del exceso barroco, donde la confianza y el confort alcanzaron un nuevo protagonismo.

Las citas florales y el
Las citas florales y el contraste de códigos masculino-femenino se transforman en claves del estilo de la casa italiana REUTERS/Claudia Greco

La Semana de la Moda de Milán 2025 exhibe una industria en plena transformación, capaz de rendir tributo a sus grandes maestros mientras abraza nuevos discursos y experimentaciones. Las firmas presentadas consolidan el prestigio internacional de la ciudad y anticipan los códigos estéticos que definirán la moda de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Milán Fashion WeekSemana de la moda Milán 2025ModaMilánÚltimas noticias

Últimas Noticias

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

La ciencia investiga los beneficios

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Se trató de un estudio publicado en Nature que investigó factores como el desarrollo del clima, las glaciaciones y la diversidad biológica

Científicos analizaron los niveles históricos

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

Expertos internacionales destacaron distritos urbanos que sobresalen por su vida cultural, la convivencia de tradiciones y propuestas contemporáneas y la actividad gastronómica

Seis barrios de Latinoamérica están

Cómo fue la estricta rutina de ejercicios y alimentación que revitalizó a Will Smith a los 57 años

El intérprete implementó un plan integral supervisado por expertos que incluyó actividad física diaria y una dieta personalizada. El proceso requirió constancia, ajustes semanales y un enfoque en el bienestar general

Cómo fue la estricta rutina

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Preparaciones sencillas y combinaciones originales marcan la preferencia por alternativas suaves para celebrar encuentros durante la estación más colorida del año

Cócteles de primavera: ocho recetas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

La Cámara Federal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

INFOBAE AMÉRICA
Un sacerdote italiano, conocido por

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

TELESHOW
Valeria Archimó contó cómo combate

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán