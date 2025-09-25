Tendencias

Receta de calabaza rellena con carne picada, rápida y fácil

El plato tradicional de la cocina criolla argentina combina sabores suaves y texturas cremosas. Permite múltiples versiones para sorprender en cualquier comida

Por Bautista Salaverri

Guardar
El plato combina calabaza asada
El plato combina calabaza asada con un relleno de carne picada, cebolla, morrón y especias, logrando una textura cremosa y un sabor reconfortante

La calabaza rellena con carne picada es una de esas recetas que evocan reuniones familiares, cenas reconfortantes y el calor del hogar. Este plato no solo es popular por su sabor, sino por su fácil adaptación a distintas estaciones y ocasiones. Se trata de una opción perfecta para compartir en otoño o invierno, y lo suficientemente versátil como para lucirse en la semana o en comidas especiales.

La tradición de rellenar verduras tiene sus raíces en la cocina criolla argentina y se ha expandido por todo el país en sus múltiples variantes. La calabaza, por su sabor suave y su textura cremosa, se integra perfectamente con la carne picada, la cebolla, el morrón y las especias en un salteado que ofrece una sensación diferente.

Esta receta es ideal para aprovechar los productos de estación y, a la vez, incorporar vegetales en la alimentación diaria. Como acompañamiento, suele servirse con una ensalada fresca o arroz blanco, y se disfruta tanto recién hecha como recalentada al día siguiente.

Receta de calabaza rellena con carne picada

Para preparar una calabaza rellena con carne picada rápida y fácil, primero se corta la calabaza por la mitad y se cocina en horno hasta que esté tierna. Mientras tanto, se prepara el relleno salteando carne picada con las cebollas, el morrón y el ajo, sumando condimentos. También se puede agregar queso para aportar un poco de cremosidad.

Una vez cocidos ambos elementos, se rellena la calabaza con la mezcla y se gratina al horno para lograr una superficie dorada y tentadora.

El proceso es simple y requiere pocos pasos. Es importante elegir una calabaza de tamaño mediano, para que se ablande rápido y pueda contener bien el relleno. Este plato permite variar los ingredientes según los gustos: se le puede agregar zanahorias, choclo, arvejas o incluso reemplazar parte de la carne por legumbres para hacerlo más saludable.

Cada porción de calabaza rellena
Cada porción de calabaza rellena con carne picada aporta aproximadamente 390 calorías, 17 gramos de grasa y 27 gramos de proteínas

Tiempo de preparación

La receta de calabaza rellena con carne picada toma aproximadamente 1 hora en total.

  • Preparación de los ingredientes: 15 minutos.
  • Cocción de la calabaza (en horno): 30 minutos.
  • Preparación del relleno: 15 minutos.
  • Gratinar: 5-10 minutos adicionales.

Ingredientes

  • 1 calabaza mediana
  • 300 g de carne picada (vacuna o mezcla)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo pequeño
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite de oliva o girasol
  • 1 tomate fresco (opcional)
  • 50 g de queso rallado (mozzarella, reggianito según preferencia)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 huevo (opcional para unir el relleno)

Cómo hacer calabaza rellena con carne picada, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Lavar la calabaza, cortarla por la mitad a lo largo y quitarle las semillas.
  3. Colocar las mitades en una bandeja, con el interior hacia arriba, y cocinarlas en horno por 25-30 minutos, hasta que la pulpa se note tierna con un tenedor.
  4. Mientras la calabaza se hornea, picar la cebolla, el morrón y el ajo.
  5. En una sartén, calentar el aceite y rehogar primero la cebolla y el morrón. Cuando estén transparentes, agregar el ajo picado y la carne picada, desmenuzándola bien.
  6. Sumar el tomate picado (en caso de utilizarlo), condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar por 10 minutos hasta que todo esté cocido y jugoso. Apagar el fuego.
  7. Es opcional batir un huevo y sumarlo al relleno para hacerlo más compacto.
  8. Retirar parte de la pulpa de la calabaza con una cuchara, mezclarla con el relleno para un resultado más jugoso.
  9. Rellenar las mitades de calabaza con la mezcla de carne y verduras. Rallar el queso encima.
  10. Llevar al horno a gratinar durante 5-10 minutos hasta que el queso se funda y se dore.
  11. Servir caliente.
La receta rinde dos porciones
La receta rinde dos porciones abundantes y puede servirse como plato principal, acompañada de ensalada fresca o arroz blanco

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta de calabaza rellena con carne picada se obtienen 2 porciones abundantes (una mitad por persona), ideales como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 390
  • Grasas: 17 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 13 g
  • Proteínas: 27 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La calabaza rellena con carne picada puede conservarse en la heladera hasta 3 días, bien tapada en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de consumir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPlatos principalesRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Un equipo de investigadores desarrolló un modelo que permite comprender las causas de las variaciones extremas de temperatura a nivel global

Revelan el mecanismo detrás de

Armani sin Giorgio: homenaje y futuro del Emporio que continúa con el legado de la moda

El primer desfile de la famosa marca, después de la muerte de su fundador, se convirtió en un emotivo tributo durante la Milan Fashion Week. Se realizó en el teatro de Via Bergognone, con una colección y diseños que lo recordaron

Armani sin Giorgio: homenaje y

Un restaurante argentino en el primer puesto de un ranking global de alta cocina

La plataforma TripAdvisor ubicó a una parrilla de Buenos Aires en el primer lugar. Qué otro resto ocupó la cuarta pocisión y el list completo del top ten munidial

Un restaurante argentino en el

La longevidad y su impulso a la economía marcaron la agenda de una cumbre regional en Buenos Aires

El Silver Economy Forum Latam reunió a líderes y expertos para analizar cómo el crecimiento de la generación Silver llama a transformar el trabajo, la innovación en inteligencia artificial y la convivencia intergeneracional

La longevidad y su impulso

Cuáles son los 10 barrios que lideran la tendencia urbana mundial por su cultura, vida nocturna y creatividad

Desde Tokio hasta São Paulo, estas urbes redefinen la vida contemporánea gracias a su gastronomía e innovación, según el Time Out. Qué disfrutar en cada destino

Cuáles son los 10 barrios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”