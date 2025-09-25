Receta de calabaza rellena con carne picada, rápida y fácil

El plato combina calabaza asada con un relleno de carne picada, cebolla, morrón y especias, logrando una textura cremosa y un sabor reconfortante

La calabaza rellena con carne picada es una de esas recetas que evocan reuniones familiares, cenas reconfortantes y el calor del hogar. Este plato no solo es popular por su sabor, sino por su fácil adaptación a distintas estaciones y ocasiones. Se trata de una opción perfecta para compartir en otoño o invierno, y lo suficientemente versátil como para lucirse en la semana o en comidas especiales.

La tradición de rellenar verduras tiene sus raíces en la cocina criolla argentina y se ha expandido por todo el país en sus múltiples variantes. La calabaza, por su sabor suave y su textura cremosa, se integra perfectamente con la carne picada, la cebolla, el morrón y las especias en un salteado que ofrece una sensación diferente.

Esta receta es ideal para aprovechar los productos de estación y, a la vez, incorporar vegetales en la alimentación diaria. Como acompañamiento, suele servirse con una ensalada fresca o arroz blanco, y se disfruta tanto recién hecha como recalentada al día siguiente.

Receta de calabaza rellena con carne picada

Para preparar una calabaza rellena con carne picada rápida y fácil, primero se corta la calabaza por la mitad y se cocina en horno hasta que esté tierna. Mientras tanto, se prepara el relleno salteando carne picada con las cebollas, el morrón y el ajo, sumando condimentos. También se puede agregar queso para aportar un poco de cremosidad.

Una vez cocidos ambos elementos, se rellena la calabaza con la mezcla y se gratina al horno para lograr una superficie dorada y tentadora.

El proceso es simple y requiere pocos pasos. Es importante elegir una calabaza de tamaño mediano, para que se ablande rápido y pueda contener bien el relleno. Este plato permite variar los ingredientes según los gustos: se le puede agregar zanahorias, choclo, arvejas o incluso reemplazar parte de la carne por legumbres para hacerlo más saludable.

Cada porción de calabaza rellena con carne picada aporta aproximadamente 390 calorías, 17 gramos de grasa y 27 gramos de proteínas

Tiempo de preparación

La receta de calabaza rellena con carne picada toma aproximadamente 1 hora en total.

Preparación de los ingredientes: 15 minutos.

Cocción de la calabaza (en horno): 30 minutos.

Preparación del relleno: 15 minutos.

Gratinar: 5-10 minutos adicionales.

Ingredientes

1 calabaza mediana

300 g de carne picada (vacuna o mezcla)

1 cebolla mediana

1 morrón rojo pequeño

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva o girasol

1 tomate fresco (opcional)

50 g de queso rallado (mozzarella, reggianito según preferencia)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano seco

1 huevo (opcional para unir el relleno)

Cómo hacer calabaza rellena con carne picada, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Lavar la calabaza, cortarla por la mitad a lo largo y quitarle las semillas. Colocar las mitades en una bandeja, con el interior hacia arriba, y cocinarlas en horno por 25-30 minutos, hasta que la pulpa se note tierna con un tenedor. Mientras la calabaza se hornea, picar la cebolla, el morrón y el ajo. En una sartén, calentar el aceite y rehogar primero la cebolla y el morrón. Cuando estén transparentes, agregar el ajo picado y la carne picada, desmenuzándola bien. Sumar el tomate picado (en caso de utilizarlo), condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar por 10 minutos hasta que todo esté cocido y jugoso. Apagar el fuego. Es opcional batir un huevo y sumarlo al relleno para hacerlo más compacto. Retirar parte de la pulpa de la calabaza con una cuchara, mezclarla con el relleno para un resultado más jugoso. Rellenar las mitades de calabaza con la mezcla de carne y verduras. Rallar el queso encima. Llevar al horno a gratinar durante 5-10 minutos hasta que el queso se funda y se dore. Servir caliente.

La receta rinde dos porciones abundantes y puede servirse como plato principal, acompañada de ensalada fresca o arroz blanco

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta de calabaza rellena con carne picada se obtienen 2 porciones abundantes (una mitad por persona), ideales como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 390

Grasas: 17 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 29 g

Azúcares: 13 g

Proteínas: 27 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La calabaza rellena con carne picada puede conservarse en la heladera hasta 3 días, bien tapada en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de consumir.