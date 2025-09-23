Tendencias

El síndrome de la amapola alta: qué es y cómo puede limitar tu éxito

La tendencia a menospreciar los logros individuales revela, según Forbes, tensiones profundas entre la cohesión grupal y la innovación, afectando la motivación y el desarrollo en empresas y comunidades

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El síndrome de la amapola
El síndrome de la amapola alta limita el éxito individual y colectivo en empresas y comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos ámbitos laborales y sociales, destacar puede convertirse en un arma de doble filo. El llamado síndrome de la amapola alta representa la tendencia a criticar o menospreciar a quienes alcanzan un éxito sobresaliente, afectando a profesionales en todo el mundo y generando consecuencias profundas en la salud mental y en el desarrollo profesional.

Un análisis de Forbes indica que identificar y comprender este fenómeno es esencial para resguardar el bienestar y promover culturas organizacionales más saludables.

Orígenes y expresiones culturales del síndrome

El síndrome toma su nombre de la metáfora de cortar la flor más alta en un campo para igualarla con las demás, reflejando el impulso social de reducir a quienes sobresalen. Aunque la expresión se asocia principalmente con Australia y Nueva Zelanda, Forbes resalta que se trata de un fenómeno global, con variaciones en distintas culturas.

Aunque las raíces de estas expresiones son históricas y culturales, Forbes enfatiza que el síndrome de la amapola alta está presente en cualquier entorno donde el éxito individual despierte recelos. En el trabajo, se identifica mediante señales claras: recibir críticas por ser “demasiado ambicioso” o esforzarse más que el resto.

El fenómeno, presente en todo
El fenómeno, presente en todo el mundo, impacta especialmente a mujeres y personas creativas (Freepik)

En culturas que priorizan la modestia y la igualdad, sobresalir puede percibirse como una amenaza para la armonía grupal, motivando intentos de “recomponer” al individuo o justificar actitudes despectivas con frases como: “era demasiado arrogante, así que se lo merecía”. Según Forbes, estas dinámicas suelen originarse en inseguridades y temores de quienes critican, quienes ven el éxito ajeno como un reflejo de sus propias carencias.

El síndrome afecta especialmente a mujeres y personas creativas. Investigaciones presentadas por Forbes revelan que profesionales exitosas, tanto en el deporte como en el trabajo, pueden ser víctimas de exclusión y acoso, lo que afecta su autoestima y bienestar.

En el entorno laboral, empleados con alto rendimiento suelen quedar excluidos de conversaciones importantes, actividades sociales o promociones, porque algunos superiores prefieren retenerlos en sus cargos para mantener la productividad. Esta exclusión genera insatisfacción, ansiedad y reticencia a compartir logros, lo que puede llevar a que los talentos oculten su potencial.

Repercusiones en el ámbito creativo y colectivo

En terrenos creativos, el fenómeno se traduce en una vergüenza cultural que desincentiva la producción y la celebración de logros propios. Forbes subraya que en países como Australia existe una propensión a subestimar el arte y la innovación locales, priorizando los éxitos extranjeros.

Forbes recomienda promover culturas que
Forbes recomienda promover culturas que celebren el éxito y reconozcan el talento individual (Freepik)

El mismo patrón se observa en comunidades donde los jóvenes prefieren música internacional y desdeñan a los artistas nacionales, limitando así el desarrollo del talento y la autoestima colectiva. De este modo, la falta de reconocimiento interno conduce a la búsqueda de validación en el exterior, y la comunidad pierde oportunidades de potenciar sus logros.

Las repercusiones del síndrome de la amapola alta trascienden al individuo. Forbes advierte que la hostilidad hacia quienes sobresalen perjudica la productividad, la innovación y el crecimiento de organizaciones y comunidades. Las personas creativas y ambiciosas pueden perder la motivación, y el grupo deja de aprovechar sus aportes.

Además, la cohesión grupal —que actuó históricamente como un mecanismo de supervivencia— se transforma en un obstáculo para el desarrollo colectivo cuando se utiliza para frenar el talento.

Claves para enfrentar el síndrome y fomentar el reconocimiento

Para enfrentar el síndrome de la amapola alta, Forbes sugiere reconocer que las críticas y el menosprecio reflejan las inseguridades ajenas, no el valor propio. Buscar ambientes donde se celebre el éxito, generar resiliencia y desarrollar la validación interna resultan fundamentales.

Superar el síndrome requiere cambiar
Superar el síndrome requiere cambiar la percepción social del éxito y fomentar el apoyo grupal (Freepik)

Promover una mentalidad de crecimiento, celebrar los logros de los demás y predicar con el ejemplo ayuda a transformar la cultura organizacional. Si el entorno se mantiene hostil, es válido buscar nuevas oportunidades donde el talento sea valorado.

Finalmente, rodearse de personas que apoyen y celebren los éxitos individuales contribuye a preservar la motivación y el bienestar.

Superar el síndrome implica cambiar la percepción social del éxito, tanto de manera personal como colectiva. Cuando el crecimiento individual se entiende como un beneficio común, defender los propios logros inspira a los demás y fortalece la comunidad.

Temas Relacionados

Síndrome de la amapola altapersonas creativasSalud mentalEntornos laboralesMujeres exitosasInnovaciónEnvidiaForbesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El método personal del prestigioso experto de Harvard para aumentar la felicidad: las 6 acciones matutinas que practica Arthur C. Brooks

Desde el entrenamiento físico hasta un desayuno con triptófano, el especialista revela cómo adaptar pequeños cambios al empezar el día puede impactar de forma profunda la calidad emocional

El método personal del prestigioso

7 formas en que el hábito de tomar café podría dañar la salud

Expertos consultados por The Telegraph señalaron los posibles efectos adversos de la bebida sobre el sueño, la digestión, el colesterol, la absorción de nutrientes y la interacción con medicamentos, y propusieron medidas para reducir los riesgos

7 formas en que el

Por qué la temporada de incendios forestales a nivel global se extiende y transforma los ecosistemas

Expertos señalan que la modificación de los patrones ambientales ya provoca episodios más largos de fuego, lo que incrementa los riesgos para la biodiversidad

Por qué la temporada de

Dormir mal tres días por semana podría acelerar el envejecimiento cerebral

Investigadores de Mayo Clinic, de Estados Unidos, publicaron en la revista médica Neurology un seguimiento prolongado en adultos mayores que evidenció una relación entre insomnio crónico, deterioro cognitivo y la aparición de marcadores cerebrales asociados a enfermedades neurodegenerativas

Dormir mal tres días por

Por qué hay parejas que eligen no convivir y qué recomiendan los especialistas ante esta decisión

Se trata del modelo “Living Apart Together”. Expertos analizan las motivaciones detrás de esta elección, los beneficios emocionales, los posibles desafíos y las claves para preservar el vínculo desde la autonomía

Por qué hay parejas que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un hombre a

Condenaron a un hombre a 13 años de prisión por matar de una puñalada a un vecino en Rosario

Entró a robar en un casa de La Plata, comió empanadas de la heladera y arrojó un televisor cuando huía

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo volverán las lluvias

Imputaron por homicidio al único detenido por el crimen del empresario agropecuario en Mendoza

Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

INFOBAE AMÉRICA
El pequeño pueblo de Polonia

El pequeño pueblo de Polonia que esconde una impactante ciudad subterránea nazi

Quiénes hablarán en la Asamblea General de la ONU y cuáles serán los temas clave del foro global

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina

El supertifón Ragasa deja al menos tres muertos, miles de evacuados y daños graves en Filipinas mientras avanza hacia China

Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

TELESHOW
Florencia Peña contó la razón

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”