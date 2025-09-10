Receta de torta de bizcochuelo de coco y vainilla, rápida y fácil

La receta de bizcochuelo de coco y vainilla destaca por su sencillez y sabor casero - (Freepik)

El bizcochuelo de coco y vainilla es una opción clásica de la repostería casera, apreciada por su textura esponjosa y su delicado aroma. Su método de elaboración sencilla la transforma en una receta ideal para preparar en cualquier momento, con ingredientes básicos que suelen encontrarse en la despensa. Es frecuente encontrar esta torta tanto en celebraciones familiares como en la mesa de la merienda diaria.

La incorporación de coco rallado distingue a este bizcochuelo, aportando humedad y un sabor particular que combina perfectamente con la vainilla. Existen variantes que suman ralladura de limón, chips de chocolate o utilizan leche de coco para intensificar el perfil aromático.

Es habitual servir esta torta sola, espolvoreada con azúcar impalpable, o acompañada con una ligera capa de dulce de leche, adaptándola a la ocasión y las preferencias individuales.

Receta de torta de bizcochuelo de coco y vainilla

La elaboración del bizcochuelo comienza batiendo huevos y azúcar hasta obtener una mezcla aireada. Luego, se incorpora aceite neutro (o manteca derretida), esencia de vainilla y leche. Por último, se suman los ingredientes secos (harina, polvo de hornear, coco rallado y una pizca de sal), integrando hasta lograr una masa homogénea.

La preparación se vuelca en un molde previamente enmantecado y enharinado, y se lleva a horno moderado hasta que el bizcochuelo crezca, dore y al pinchar con un palillo, este salga seco. Puede decorarse a gusto antes de servir.

Tiempo de preparación

El tiempo estimado total es de unos 50 minutos:

Mezcla y preparación de la masa: 15 minutos

Cocción en horno: 30-35 minutos

Enfriado y desmolde: 5-10 minutos

Ingredientes

3 huevos grandes

200 g de azúcar

100 ml de aceite neutro (o 100 g de manteca derretida)

1 cucharada de esencia de vainilla

150 ml de leche

180 g de harina leudante (o 180 g de harina común y 2 cucharaditas de polvo de hornear)

80 g de coco rallado

1 pizca de sal

Azúcar impalpable o coco extra para decorar (opcional)

La preparación requiere ingredientes básicos y solo 50 minutos entre mezcla, horneado y enfriado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de bizcochuelo de coco y vainilla, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de 22-24 cm. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y pálida. Incorporar el aceite (o manteca derretida), la esencia de vainilla y la leche, mezclando bien. Integrar la harina, el polvo de hornear (si es necesario), el coco rallado y la pizca de sal. Unir los ingredientes secos y húmedos hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos. Verter en el molde y hornear 30-35 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio. Retirar del horno, dejar entibiar unos minutos y desmoldar. Decorar con azúcar impalpable o coco rallado, según preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta permite obtener entre 10 y 12 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 220 kcal

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 31 g

Azúcares: 17 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcochuelo se conserva en buen estado hasta 3 días a temperatura ambiente, bien cubierto, o hasta 5 días en la heladera.