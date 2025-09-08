Tendencias

Cuántas horas hay que dormir por día, según la evidencia científica

Las investigaciones recientes destacan la importancia de un descanso adecuado para prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalecer defensas y regular el funcionamiento hormonal

Dr. Daniel Lopez Rosetti

Por Dr. Daniel Lopez Rosetti

Guardar
Dr López Rosetti - Dormir Bien

La American Heart Association incorporó en 2022 al sueño, tanto en calidad como en cantidad, en la lista de sus 8 esenciales para cuidar salud cardiovascular.

La entidad médica, sobre la base de la evidencia acumulada en numerosos estudios, colocó el descanso adecuado al mismo nivel de relevancia que hábitos como llevar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico, no exponerse a la nicotina, conservar un peso adecuado, vigilar el colesterol y la glucosa, y controlar la presión arterial.

¿Cuántas horas hay que dormir por día?

El sueño adecuado ayuda a
El sueño adecuado ayuda a regular hormonas clave, previene el sobrepeso y la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre 7 y 8 horas por día no es un lujo, tampoco un capricho: se trata de una necesidad fundamental para la salud física y mental. El sueño no solo permite que el cuerpo y la mente funcionen como una unidad, sino que cumple un rol esencial en la prevención de diversas enfermedades.

Existe una creencia extendida que dormir poco ayuda a “aprovechar el día” o alcanzar logros laborales. La evidencia científica desmiente esa idea.

Diversos estudios científicos, entre ellos los realizados y publicados por la American Heart Association (AHA por su sigla en inglés), indican que dormir entre 7 y 8 horas diarias reduce en un 20% el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares e infartos agudos de miocardio.

Mantener buenos hábitos de sueño contribuye a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce la probabilidad de desarrollar hipertensión sostenida.

El sistema inmunológico también se fortalece con un descanso adecuado. Se ha constatado que dormir menos de cinco horas por noche duplica la probabilidad de sufrir un resfrío dentro de la semana siguiente. Al cuidar las horas de sueño, aumenta el número de linfocitos y anticuerpos, lo que implica una mayor capacidad del organismo para defenderse de infecciones y, potencialmente, para combatir células tumorales.

El sueño figura entre los
El sueño figura entre los ocho hábitos esenciales para la salud, junto a la alimentación y el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño también tiene un efecto regulador sobre distintas hormonas. Mantener el descanso recomendado ayuda a equilibrar hormonas clave como las tiroides y las hormonas sexuales femeninas.

Además, el sueño impacta en las hormonas que regulan el apetito: la grelina (que estimula el hambre) y la leptina (que genera saciedad). La alteración de estos mecanismos puede favorecer el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes tipo 2.

El bienestar emocional, el rendimiento cognitivo y la capacidad para afrontar el estrés también dependen de un descanso adecuado. Dormir bien ayuda a regular los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas asociadas al estrés.

Dormir la cantidad de horas recomendada no representa tiempo perdido. Es una inversión directa en la salud y la calidad de vida.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario” (Ed. Planeta, 2019), “Recetas para vivir mejor y más tiempo” (Ed. Planeta, 2025), entre otros.

Temas Relacionados

DormirSueñoCorazónDaniel López Rosettiúltimas noticias

Últimas Noticias

Día Mundial de la Fibrosis Quística: cuáles son los últimos avances en el tratamiento y qué desafíos persisten

Especialistas destacan el progreso en terapias que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Los obstáculos que aún perduran

Día Mundial de la Fibrosis

La triple terapia y otros hitos científicos mejoran la expectativa de vida de pacientes con fibrosis quística

Conclusiones presentadas en un congreso europeo muestran resultados positivos y subrayan la relevancia de nuevas opciones terapéuticas que permiten abordar los principales retos clínicos y sociales

La triple terapia y otros

Guía para lucir rizos perfectos: ideas de peinados y los cuidados que hacen la diferencia

El cabello con textura rizada requiere técnicas específicas para su mantenimiento diario y una selección adecuada de estilos. Los consejos del estilista Leonardo Rocco

Guía para lucir rizos perfectos:

Un consenso científico refuerza el papel del estrés psíquico en el riesgo cardiovascular

Expertos de la Sociedad Europea de Cardiología proponen sumar factores emocionales y sociales en la atención médica cardiovascular para optimizar la prevención y la recuperación de este tipo de afecciones

Un consenso científico refuerza el

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarían en solo 25 años

Un estudio internacional advierte que la presión sobre mares y costas crecerá de forma acelerada hacia 2050. Qué rol juegan la contaminación, el cambio climático y la pesca en ese deterioro

El futuro de los océanos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof le ganó la

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”