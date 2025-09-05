Tendencias

Cómo dominar los cinco tipos de comunicación para alcanzar el éxito laboral y social

Saber transmitir ideas e interpretar señales resulta esencial para avanzar en el plano profesional y fortalecer lazos personales. Un repaso por las cinco acciones que permiten crecer en cualquier entorno, de acuerdo con HowStuffWorks

Por Mirko Racovsky

Guardar
La comunicación efectiva es clave
La comunicación efectiva es clave para el éxito en la vida cotidiana y profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana y en el entorno laboral, la forma en que nos comunicamos puede marcar la diferencia entre el éxito y el malentendido. Según HowStuffWorks y Drexel University, existen 5 tipos de comunicación que influyen de manera decisiva en nuestras relaciones y en la transmisión de mensajes, aunque muchas veces no seamos plenamente conscientes de su uso.

Comprender y dominar estas formas de comunicación puede transformar la manera en que interactuamos, tanto en conversaciones informales como en presentaciones laborales.

La comunicación es el motor que impulsa desde amistades hasta acuerdos empresariales de gran envergadura. No todas las formas de comunicación son iguales ni funcionan de la misma manera en todos los escenarios.

1. Comunicación verbal

El tono, la claridad y
El tono, la claridad y la forma de expresión influyen en la efectividad de la comunicación verbal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer tipo, la comunicación verbal, se basa en el uso de palabras habladas para expresar ideas. Es la modalidad que la mayoría asocia de inmediato con el acto de comunicarse.

Desde una conversación cara a cara hasta una llamada telefónica o una reunión por videoconferencia, la comunicación verbal depende de factores como el tono, la claridad y la forma de transmitir el mensaje, aseguran desde la universidad.

Para mejorar en este ámbito, los expertos recomienda hablar de manera clara y concisa, emplear un vocabulario sencillo y evitar muletillas. Además, la práctica de la escucha activa resulta fundamental para responder de manera adecuada y conectar en tiempo real con el interlocutor.

2. Comunicación no verbal

La comunicación no verbal transmite
La comunicación no verbal transmite mensajes a través de gestos, posturas y expresiones faciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la comunicación no verbal abarca todos aquellos mensajes que transmitimos sin palabras. Gestos, expresiones faciales, posturas y movimientos de las manos forman parte de este tipo de comunicación.

Para los referentes de la Drexel University, elementos como el contacto visual, la postura corporal y el uso del espacio físico pueden comunicar tanto o más que las palabras.

En tanto, HowStuffWorks subraya que la inteligencia emocional es clave para interpretar y utilizar correctamente estas señales. Un malentendido en la lectura de una mirada o un encogimiento de hombros puede derivar en confusión o incluso en conflictos, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

3. Comunicación escrita

La comunicación escrita abarca desde
La comunicación escrita abarca desde mensajes informales hasta documentos oficiales en el entorno laboral y digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación escrita, por su parte, se extiende desde mensajes de texto hasta informes formales. En el entorno laboral, esto incluye correos electrónicos, memorandos y documentos oficiales, mientras que en redes sociales abarca publicaciones, comentarios y descripciones.

El objetivo principal es transmitir un mensaje completo de manera clara y precisa. Para lograrlo, es esencial cuidar la estructura, la gramática y el tono del texto.

Los expertos advierten que, aunque los emojis pueden ayudar a expresar emociones en plataformas digitales, su uso en correos laborales no incrementa la percepción de cercanía y puede incluso afectar la imagen de competencia del remitente.

4. Comunicación visual

La comunicación visual utiliza gráficos,
La comunicación visual utiliza gráficos, infografías, señales y diapositivas para transmitir información (imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la comunicación visual, esta se manifiesta a través de gráficos, infografías, señales, diapositivas y otros elementos visuales.

El cerebro humano procesa la información visual con gran rapidez; según HowStuffWorks y la casa de altos estudios, puede identificar una imagen en apenas 13 milisegundos. Por ello, este tipo de comunicación resulta especialmente útil para explicar ideas complejas o datos de manera inmediata.

Elementos visuales como señales de tráfico o gráficos circulares transmiten significado de un vistazo. En la era digital, recursos como GIFs y videos también desempeñan un papel relevante, facilitando la comprensión universal, especialmente cuando existen barreras idiomáticas.

5. Comunicación interpersonal

La comunicación interpersonal abarca todo
La comunicación interpersonal abarca todo intercambio entre dos o más personas, en cualquier contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la comunicación interpersonal engloba cualquier intercambio entre dos o más personas, ya sea en un contexto formal o informal, presencial o a distancia. Este tipo constituye la base para construir relaciones, resolver conflictos y colaborar en equipo.

HowStuffWorks señala que una comunicación interpersonal eficaz requiere combinar señales verbales y no verbales, gestionar las propias emociones y buscar aclaraciones cuando sea necesario.

El conocimiento y la aplicación consciente de estos 5 tipos de comunicación permiten que los mensajes sean comprendidos de manera más efectiva, favoreciendo la construcción de entendimientos sólidos en cualquier ámbito.

Temas Relacionados

Tipos de comunicaciónComunicación verbalComunicación no verbalComunicación escritaComunicación visualComunicación interpersonalHowStuffWorksNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

7 hábitos matutinos respaldados por la ciencia para potenciar la salud y bienestar

Según informó The Times, implementar prácticas tempranas en la jornada puede mejorar la función inmunológica, la digestión, la activación mental y la calidad del sueño

7 hábitos matutinos respaldados por

Por qué el té frío se consolida como una opción que aporta sabor y bienestar a la vida diaria

El auge de esta bebida se vincula no solo con su frescura, sino también con posibles aportes antioxidantes. Qué dicen los expertos consultados por Very Well Health

Por qué el té frío

Cuáles son los errores más comunes al organizar el dormitorio y cómo afectan el descanso, según expertos

Aspectos como la ubicación de la cama o el tipo de luz son algunos de los ejemplos citados por especialistas en interiorismo consultados por Real Simple. Cómo lograr el confort ideal para lograr un sueño reparador

Cuáles son los errores más

La inspiradora lección de Jane Fonda a los 87 años: por qué esta etapa puede ser el inicio del verdadero autodescubrimiento

La actriz comparte su experiencia superando miedos e inseguridades, abriendo un horizonte de posibilidades para quienes buscan sentido, serenidad y autenticidad en la vejez

La inspiradora lección de Jane

Día Mundial del Mieloma Múltiple: cómo se detecta y qué factores aumentan el riesgo

En muchos casos, el diagnóstico de la enfermedad puede llegar tarde. Las causas y cómo abordarlo

Día Mundial del Mieloma Múltiple:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mató a tiros a su

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Ordenaron reformular los cargos contra uno de los imputados por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas difundió

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”