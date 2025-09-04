Tendencias

Receta de galletitas de naranja sin harina, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes buscan bocados sin gluten, con ingredientes simples y un toque cítrico irresistible

Por Celeste Sawczuk

La receta de galletitas de
La receta de galletitas de naranja sin harina ofrece una opción rápida, fácil y sin gluten para meriendas y desayunos - (Imagen ilustreativa Infobae)

Las galletitas de naranja sin harina son un clásico reinventado para todos los que buscan recetas simples, sin gluten y repletas de sabor. La combinación entre el frescor de la naranja y la textura suave y húmeda del coco o la almendra logra galletitas sin harina que sorprenden por su sencillez y sabor.

Esta alternativa moderna y sin gluten resulta ideal para meriendas, desayunos o para acompañar un café, logrando un equilibrio entre lo saludable, lo práctico y lo delicioso. Prepararlas implica apenas unos pasos y muy pocos minutos, por lo que se adaptan perfectamente a la vida cotidiana ya quienes buscan opciones caseras y rápidas.

El origen de este tipo de galletitas responde a la creciente necesidad de recetas aptas para personas con celiaquía o quienes desean evitar el trigo. La naranja, fruta de estación en otoño e invierno, es aprovechada al máximo en preparaciones de este tipo.

Hay variantes que suman chips de chocolate, frutos secos o glaseado de naranja, pero la receta básica combina solo ingredientes elementales, entregando como resultado un snack naturalmente libre de gluten, fácil de conservar y compartir.

Receta de galletitas de naranja sin harina

La elaboración comienza con el batido de huevos y azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara. Luego se incorpora ralladura y jugo fresco de naranja, esencia de vainilla si se desea, y una pizca de sal para realzar los sabores.

Como sustituto de la harina de trigo, se utiliza coco rallado o almendras molidas, que aportan tanto sabor como estructura. El uso opcional de polvo de hornear produce galletitas un poco más esponjosas. Una vez formada la masa, se cocinan en horno moderado durante unos minutos, logrando así bocados dorados, tiernos por dentro y con un delicado perfume a cítricos.

El resultado final es un producto apto para personas celíacas y amantes de las recetas simples, logrando aportar energía y frescura. Estas galletitas suelen gustar tanto a grandes como a chicos y permitir personalizaciones al gusto de cada hogar.

El uso de coco rallado
El uso de coco rallado o almendras molidas reemplaza la harina de trigo, logrando galletitas aptas para celíacos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 25 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 2 huevos grandes
  • 100 g de azúcar (blanca o rubia)
  • Ralladura de 1 naranja
  • 60 ml de jugo de naranja recién exprimido
  • 150 g de coco rallado o almendras molidas
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer galletitas de naranja sin harina, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Cubrir una bandeja para horno con papel manteca o engrasar levemente.
  2. Batir los huevos con el azúcar en un bol hasta que la mezcla resulte espumosa y haya aclarado su color.
  3. Incorporar la raladura y el jugo de naranja junto con la esencia de vainilla si se utiliza. Mezclar hasta integrar.
  4. Añadir el coco rallado (o almendras molidas), el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda, fácil de modelar.
  5. Tomar pequeñas porciones de masa con una cuchara y formar bolitas. Disponerlas sobre la bandeja, dejando espacio entre cada una, y aplastarlas suavemente.
  6. Lleve al horno y cocine durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes se doren levemente.
  7. Retirar, dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de manipular, ya que en caliente la galletita será más frágil.
La preparación de estas galletitas
La preparación de estas galletitas de naranja sin harina requiere solo 25 minutos y pocos ingredientes básicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, se obtienen unas 18 galletitas pequeñas o medianas, lo que representa entre 4 y 6 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 3 galletitas) aporta:

  • Calorías: 130
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletitas de naranja sin harina se pueden conservar hasta 5 días en frasco hermético a temperatura ambiente, o hasta una semana en la heladera si se prefiere una mayor duración.

10 minutos que pueden cambian

Cuáles son las frutas que

10 looks icónicos de Giorgio

Adiós a Giorgio Armani: cuál

Qué es la 'cárcel de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por los casos de

INFOBAE AMÉRICA
Emergencia en Pakistán: 1,8 millones

TELESHOW
Noche solidaria en lo de

