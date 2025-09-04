5 hábitos semanales que distinguen a las parejas más felices, según expertos

Las parejas más felices cultivan pequeños hábitos semanales que fortalecen su bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las parejas que verdaderamente disfrutan de una relación feliz no se distinguen por la falta de problemas ni por grandes gestos románticos, sino por mantener pequeños hábitos semanales que a menudo pasan desapercibidos para los demás.

Según especialistas consultados por Verywell mind, la verdadera clave de la felicidad en pareja no radica en evitar discusiones ni en sorprender a lo grande, sino en el compromiso cotidiano, la atención constante y la creación de rituales simples con un valor genuino para ambos.

Estos gestos, lejos de ser extraordinarios, construyen una base sólida sobre la que la relación puede crecer y fortalecerse día a día. En este contexto, Verywell Health reúne cinco prácticas recomendadas por expertos que, llevadas a cabo con regularidad, pueden transformar la dinámica de la vida en común y potenciar el bienestar compartido de manera profunda y duradera.

1. Revisión periódica de la relación: “relationship check-in”

La primera práctica consiste en la “relationship check-in”, o revisión periódica de la relación. Se trata de reservar un momento semanal para conversar sobre el estado de la pareja, compartir emociones y agradecer el apoyo recibido.

La revisión periódica de la relación permite prevenir conflictos y mejorar la comunicación en pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nirmala Bijraj, consejera de salud mental, explica en verywell mind que este espacio favorece el diálogo sobre los aspectos que funcionaron, aquello que no resultó como se esperaba y las áreas en las que se requiere mayor apoyo. Bijraj expresa que este hábito previene conflictos, a la vez que fomenta la aceptación y la comunicación.

2. Diversión compartida como motor de la relación

El segundo hábito es fomentar la diversión y el juego compartido. Según la publicación, la capacidad de crear momentos lúdicos y espontáneos refuerza el vínculo emocional y permite mostrarse con autenticidad. Ejemplos de estas actividades abarcan desde carreras improvisadas en la piscina hasta fiestas de baile en casa o salida al teatro.

Investigaciones mencionadas por verywell mind revelan que una actitud juguetona reduce el estrés y favorece la apertura al crecimiento personal y compartido. Lee añade que las parejas que mantienen relaciones duraderas suelen crear rituales como enviarse notas de voz cariñosas, planear “citas de ensueño” o revivir recuerdos a través de fotografías y relatos.

La diversión compartida y los juegos refuerzan el vínculo emocional y reducen el estrés en la relación (imágen Ilustrativa Infobae)

3. Crear rituales significativos en lo cotidiano

La tercera práctica apunta a la creación de rituales significativos. Todas las parejas desarrollan rutinas, pero las más felices enriquecen los momentos cotidianos con gestos intencionados de conexión. Encender una vela antes de cenar, cocinar juntos una receta especial, bailar suavemente en la cocina o realizar ejercicios de meditación compartida son ejemplos de cómo transformar lo ordinario en algo significativo.

Lee destaca: “Cuando las parejas se desaceleran juntas, aunque sea brevemente, pasan de gestionar la vida lado a lado a vivirla juntos de nuevo”. El valor de estos rituales radica en el significado personal que adquieren, vinculado a la historia de cada pareja.

4. El respeto por el espacio individual

El respeto por el espacio individual representa la cuarta práctica esencial. Julie Nguyen, autora del artículo en verywell mind, señala que aunque compartir tiempo resulta importante, pasar demasiado tiempo juntos puede generar tensiones.

El respeto por el espacio individual favorece el equilibrio y la independencia dentro de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, recomienda que cada integrante cultive intereses y momentos de independencia, ya sea con viajes por separado, noches individuales o actividades distintas en el mismo lugar. Esta distancia saludable les permite reencontrarse con equilibrio y sin la presión de colmar todas las necesidades del otro.

5. Priorizar la intimidad desde una perspectiva integral

Finalmente, la quinta recomendación se centra en priorizar la intimidad, abarcando no solo la dimensión física. Aunque la intimidad física reduce el estrés, la presión arterial y se vincula con menores tasas de divorcio, según estudios citados por verywell mind, existen múltiples formas de fortalecer el vínculo emocional: tomarse de la mano, enviarse mensajes afectuosos, sorprender con pequeños detalles o interesarse por el momento más interesante del día.

La constancia en hábitos sencillos es clave para una relación amorosa duradera y satisfactoria (Freepik)

Bijraj sugiere destinar unos minutos diarios a conversar sobre aspectos personales, más allá de lo cotidiano, para mantener viva la conexión y evitar que la relación caiga en la rutina.

Los expertos consultados por verywell mind coinciden en que la felicidad en la pareja se construye a través de la suma de pequeños hábitos que, con el tiempo, transforman la vida compartida y consolidan el bienestar conjunto.