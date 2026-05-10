Irán dijo que Mojtaba Khamenei ordenó continuar las operaciones militares, aunque sigue sin aparecer en público

Una mujer camina junto a un cartel con la imagen de Mojtaba Khamenei en Teherán. El nuevo líder supremo no ha aparecido en público desde su designación en marzo. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El jefe del comando central de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi, se reunió con el líder supremo Mojtaba Khamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación en marzo, informó el domingo la televisión estatal iraní.

Khamenei emitió “nuevas directivas y orientaciones para la continuación de las operaciones de confrontación con el enemigo”, según el medio oficial, que no precisó la fecha del encuentro.

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La reunión tiene lugar en un momento de creciente tensión en el Golfo Pérsico, con enfrentamientos navales entre fuerzas estadounidenses e iraníes, ataques de drones contra buques comerciales y un intercambio de advertencias que amenaza con desbordarse.

Mojtaba Khamenei fue designado líder supremo tras la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei, quien perdió la vida durante los ataques del primer día de la guerra en Oriente Próximo. El nuevo líder —que habría resultado herido en esos mismos bombardeos, según reportes— se ha limitado desde entonces a emitir comunicados escritos, sin hacer apariciones públicas.

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El general Ali Abdollahi, jefe del comando central de las Fuerzas Armadas de Irán, quien se reunió con Khamenei para recibir nuevas directivas militares. (Maksim Blinov/Sputnik)

Casi al mismo tiempo, el portavoz de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní fue más directo en sus advertencias. “Nuestra contención ha llegado a su fin a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestros buques desencadenará una respuesta iraní firme y decisiva contra barcos y bases estadounidenses”, escribió Ebrahim Rezaei en un mensaje publicado en X.

La declaración de Rezaei se produce un día después de que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) amenazara con atacar “uno de los centros americanos en la región y barcos enemigos” si los petroleros iraníes continúan siendo interceptados. El viernes, un caza estadounidense abrió fuego y dejó fuera de combate a dos embarcaciones con bandera iraní en el Golfo de Omán para impedir que continuaran su ruta hacia puertos en Irán.

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El domingo, un buque de carga fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed, en aguas qataríes, según informó el ministerio de Defensa de Qatar. El centro británico de operaciones marítimas United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) confirmó que un granelero reportó haber sido impactado por un proyectil no identificado. “Se produjo un pequeño incendio que fue extinguido; no hay víctimas ni impacto ambiental reportado”, indicó el organismo. La agencia iraní Fars afirmó que la embarcación atacada navegaba bajo bandera estadounidense, aunque no hubo reclamo inmediato de autoría.

Buques comerciales navegan por el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un quinto de las exportaciones mundiales de petróleo, el 8 de mayo de 2026. (Reuters/Stringer)

Kuwait también reportó el domingo un intento de ataque: sus fuerzas armadas dijeron haber detectado y neutralizado “varios drones hostiles” en el espacio aéreo del país.

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Irán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz —ruta de tránsito de aproximadamente un quinto de las exportaciones mundiales de petróleo— como herramienta de presión económica sobre Washington y sus aliados. Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo naval que intercepta y en algunos casos desvía o inutiliza embarcaciones con destino a puertos iraníes.

Washington aguarda una respuesta de Teherán a su última propuesta de acuerdo para extender una tregua que permita iniciar negociaciones de paz. El presidente Donald Trump había anticipado el viernes que esperaba recibir la respuesta iraní a través de mediadores pakistaníes, pero hasta el momento ninguna ha sido hecha pública.

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El canciller iraní Abbas Araghchi acusó a las fuerzas estadounidenses de escalar las tensiones y de “violar el cese al fuego”, lo que —según dijo— genera dudas sobre “la motivación y la seriedad del lado americano en el camino de la diplomacia”.

El secretario de Estado Marco Rubio se reunió el sábado con el emir de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, intermediario clave entre ambas partes. Un día antes, el jeque se había reunido con el vicepresidente JD Vance para explorar vías hacia una paz permanente.

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