Para qué sirve tirar sal y bicarbonato de sodio al inodoro

Descubrir nuevas formas de mantener la higiene en el baño puede transformar la rutina doméstica

Por Celeste Sawczuk

Se recomienda limpiar el inodoro
Se recomienda limpiar el inodoro con esta mezcla cada quince días o una vez al mes, según el uso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones domésticas tradicionales ganan espacio entre quienes priorizan la limpieza profunda del baño. Recetas populares proponen el uso conjunto de sal y bicarbonato de sodio para higienizar el inodoro, desinfectar superficies y combatir olores. Esta práctica, compartida en comunidades y respaldada por referencias científicas, se basa en combinar ingredientes comunes y accesibles con propiedades avaladas por especialistas.

El bicarbonato de sodio, también conocido como NaHCO3, es un compuesto estudiado por su capacidad para limpiar y neutralizar olores. De acuerdo con la Asociación Química Estadounidense (ACS Publications), este ingrediente tiene eficacia demostrada para eliminar residuos, descomponer compuestos orgánicos y reducir la cantidad de bacterias presentes en superficies del hogar. Por su parte, la sal refuerza el arrastre mecánico de depósitos sólidos y potencia el efecto físico de la mezcla.

Estudios científicos subrayan que estas sustancias, combinadas adecuadamente, generan un ambiente alcalino capaz de atacar suciedad incrustada y contribuir a la higiene del sanitario. Organizaciones dedicadas a la divulgación química destacaron estas aplicaciones en artículos y guías específicas para el cuidado doméstico.

El bicarbonato de sodio elimina
El bicarbonato de sodio elimina residuos y neutraliza olores en el baño, mientras la sal potencia la limpieza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve tirar sal y bicarbonato de sodio al inodoro

La mezcla de sal y bicarbonato de sodio actúa como agente limpiador y desodorizante sobre los residuos del inodoro. El bicarbonato tiene un pH alcalino que favorece la descomposición de materia orgánica, mientras la sal ayuda a desprender películas adheridas a la cerámica. Juntos, estos ingredientes contribuyen a eliminar malos olores, reducir la acumulación de bacterias y facilitar la limpieza sin la necesidad de productos industriales.

Según ACS Publications y otras referencias especializadas, el bicarbonato de sodio degrada grasas y manchas, neutraliza ácidos y elimina compuestos responsables del mal olor. Su uso en sanitarios se extendió por la capacidad de este compuesto para actuar en condiciones de alta humedad y facilitar la eliminación de la suciedad común.

El enfoque alcalino de la mezcla crea un entorno hostil para microorganismos y ayuda a mantener la frescura en el baño, objetivos claves para una higiene doméstica efectiva, como sintetizan publicaciones científicas orientadas a la química en el hogar.

La mezcla de sal y
La mezcla de sal y bicarbonato de sodio limpia y desinfecta el inodoro de forma natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la mezcla para limpiar el inodoro

Para elaborar la preparación, se recomienda emplear 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Según especialistas en química doméstica, el procedimiento consiste en esparcir la sal y el bicarbonato de manera homogénea en el interior del inodoro y luego verter el aceite para favorecer la dispersión del producto y cubrir las paredes.

Esta combinación debe actuar durante varias horas para que la reacción química entre la sal y el bicarbonato pueda desprender residuos y descomponer las impurezas. Organizaciones científicas que investigan aplicaciones domésticas del bicarbonato de sodio señalaron que dejar reposar la mezcla durante toda la noche incrementa el potencial de limpieza.

En algunas adaptaciones, se recomienda añadir jugo de limón antes del enjuague final. El ácido cítrico no solo aporta aroma fresco sino que contribuye con propiedades antibacterianas adicionales, completando el efecto del tratamiento.

La preparación casera requiere 250
La preparación casera requiere 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato y 25 cucharadas de aceite neutro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso sobre cómo limpiar el inodoro con esta preparación

La forma de aplicar la mezcla comienza por verter la sal y el bicarbonato de sodio en las paredes internas del inodoro. Después, se agrega el aceite neutro para lograr la máxima cobertura en toda la superficie. Se aconseja utilizar una escobilla exclusiva para extender y distribuir la mezcla.

La preparación debe permanecer en contacto por un lapso mínimo de varias horas, preferentemente durante toda la noche. Al día siguiente, se hierve agua y se vierte el líquido caliente directamente sobre el inodoro, lo que permite despegar residuos que la reacción química haya ablandado. Finalmente, basta accionar la descarga de agua para remover cualquier retazo y completar el proceso.

La adición opcional de jugo de limón, recomendada por fuentes dedicadas a la conservación y limpieza natural, agrega propiedades desinfectantes naturales y deja un aroma fresco superior al de productos sintéticos.

Dejar actuar la mezcla durante
Dejar actuar la mezcla durante la noche maximiza la eliminación de manchas y residuos en el inodoro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para mantener limpio el inodoro

Desde diversas entidades especializadas en productos de limpieza doméstica, se recomienda practicar este tratamiento al menos una vez cada 15 días o una vez al mes, dependiendo del uso y la cantidad de personas que comparten el baño.

Complementariamente, el uso de un cepillo específico permite arrastrar la suciedad acumulada en los bordes y zonas de difícil acceso. Las guías científicas del American Chemical Society sugieren limpiar las superficies externas y ventilar bien el ambiente para limitar el crecimiento de bacterias y hongos.

El uso de agua caliente en el procedimiento incrementa la eficacia de la limpieza, al tiempo que la rutina de limpiar la tapa, la base y los alrededores evita que se acumulen gérmenes.

El bicarbonato de sodio y la sal siguen vigentes como alternativas naturales y simples para el cuidado del inodoro, y su aplicación periódica es una opción recomendada por organizaciones dedicadas a la promoción de la química segura y eficiente en el hogar.

LimpiezaSalBicarbonato de sodioHogar

