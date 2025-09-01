Receta de budín de pan con leche condensada, rápida y fácil

El budín de pan con leche condensada es perfecto para aprovechar el pan duro y disfrutar de un postre tradicional argentino -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de pan es el resultado mágico de transformar restos de pan en un postre delicioso, y con leche condensada la preparación se vuelve aún más cremosa, suave y tentadora. Este clásico fue, es y será el favorito de meriendas, sobremesas y reuniones en familia, por su practicidad y profundo sabor a hogar.

El budín de pan es uno de esos tesoros de la pastelería casera argentina con historia europea, y fue ganando protagonismo en las cocinas de todo el país gracias a su economía y facilidad. Con la llegada de la leche condensada, su fama se renovó: el postre adquiere un dulzor y una textura de lujo.

No falta quien le agregue pasas remojadas, nueces, cáscaras de cítricos o un chorrito de licor para darle su sello personal. Ideal para aprovechar el pan duro, es perfecto con café, mate o como broche de oro después de una comida abundante.

Receta de budín de pan con leche condensada

Esta receta de budín de pan con leche condensada comienza remojando el pan en una mezcla tibia de leche y leche condensada, lo que asegura una textura húmeda y uniforme. Se integran huevos y esencia de vainilla, y si se desea, algún toque como pasas o ralladura de cítricos.

Finalmente, se vuelca la preparación sobre una base de caramelo en un molde y se lleva al horno hasta que esté dorado y firme. La simplicidad, la facilidad y el resultado espectacular lo convierten en un postre infalible.

No requiere batidora ni conocimientos avanzados de pastelería: solo un bol grande, un batidor manual y entusiasmo. Con mínimos ingredientes y en pocos pasos, se obtiene un budín tan rico que invita a repetir. Sirve tanto frío como tibio, ideal para compartir.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 1 hora y 15 minutos.

Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos.

Reposo del pan en la mezcla: 15 minutos.

Cocción en horno: 45 minutos.

El budín de pan con leche condensada es un clásico de la pastelería casera argentina, ideal para meriendas y reuniones familiares - (Freepik)

Ingredientes

300 g de sartén (del día anterior o más duro)

1 lata de leche condensada (395 g)

500 ml de leche

3 huevos grandes

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de azúcar (para el caramelo)

Opcional: 50 g de pasas, nueces o rallada de limón/naranja

Cómo hacer budín de pan con leche condensada, paso a paso

Romper el pan en trozos pequeños y colocarlos en un bol grande. Calentar la leche junto con la leche condensada hasta que esté tibia, y verter sobre la sartén. Dejar reposar 15 minutos hasta que el pan se ablande. Mezclar suavemente para deshacer los grumos grandes, integrando bien la mezcla. Agregar los huevos y la esencia de vainilla. Sumar las pasas, nueces o ralladura de cítricos si se desea. Para el caramelo, calentar el azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se funda y tome un color ámbar. Volcar en el fondo del molde y mover hasta cubrir bien la base. Verter la mezcla del budín sobre el caramelo en el molde. Llevar al horno precalentado a 180°C al baño María durante unos 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar. Servir frío o temperatura ambiente.

La receta de budín de pan con leche condensada transforma el pan duro en un postre cremoso y fácil de preparar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 290

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 47 g

Azúcares: 32 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de pan con leche condensada se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien cubierto para evitar que se seque o tome otros olores.