Tendencias

Receta de budín de pan con leche condensada, rápida y fácil

El clásico de la pastelería casera suma dulzura y suavidad con un ingrediente especial, logrando una preparación práctica y deliciosa que se adapta a cualquier reunión o sobremesa familiar

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El budín de pan con
El budín de pan con leche condensada es perfecto para aprovechar el pan duro y disfrutar de un postre tradicional argentino -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de pan es el resultado mágico de transformar restos de pan en un postre delicioso, y con leche condensada la preparación se vuelve aún más cremosa, suave y tentadora. Este clásico fue, es y será el favorito de meriendas, sobremesas y reuniones en familia, por su practicidad y profundo sabor a hogar.

El budín de pan es uno de esos tesoros de la pastelería casera argentina con historia europea, y fue ganando protagonismo en las cocinas de todo el país gracias a su economía y facilidad. Con la llegada de la leche condensada, su fama se renovó: el postre adquiere un dulzor y una textura de lujo.

No falta quien le agregue pasas remojadas, nueces, cáscaras de cítricos o un chorrito de licor para darle su sello personal. Ideal para aprovechar el pan duro, es perfecto con café, mate o como broche de oro después de una comida abundante.

Receta de budín de pan con leche condensada

Esta receta de budín de pan con leche condensada comienza remojando el pan en una mezcla tibia de leche y leche condensada, lo que asegura una textura húmeda y uniforme. Se integran huevos y esencia de vainilla, y si se desea, algún toque como pasas o ralladura de cítricos.

Finalmente, se vuelca la preparación sobre una base de caramelo en un molde y se lleva al horno hasta que esté dorado y firme. La simplicidad, la facilidad y el resultado espectacular lo convierten en un postre infalible.

No requiere batidora ni conocimientos avanzados de pastelería: solo un bol grande, un batidor manual y entusiasmo. Con mínimos ingredientes y en pocos pasos, se obtiene un budín tan rico que invita a repetir. Sirve tanto frío como tibio, ideal para compartir.

Tiempo de preparación

Tiempo total aproximado: 1 hora y 15 minutos.

  • Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos.
  • Reposo del pan en la mezcla: 15 minutos.
  • Cocción en horno: 45 minutos.
El budín de pan con
El budín de pan con leche condensada es un clásico de la pastelería casera argentina, ideal para meriendas y reuniones familiares - (Freepik)

Ingredientes

  • 300 g de sartén (del día anterior o más duro)
  • 1 lata de leche condensada (395 g)
  • 500 ml de leche
  • 3 huevos grandes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 g de azúcar (para el caramelo)
  • Opcional: 50 g de pasas, nueces o rallada de limón/naranja

Cómo hacer budín de pan con leche condensada, paso a paso

  1. Romper el pan en trozos pequeños y colocarlos en un bol grande.
  2. Calentar la leche junto con la leche condensada hasta que esté tibia, y verter sobre la sartén. Dejar reposar 15 minutos hasta que el pan se ablande.
  3. Mezclar suavemente para deshacer los grumos grandes, integrando bien la mezcla.
  4. Agregar los huevos y la esencia de vainilla. Sumar las pasas, nueces o ralladura de cítricos si se desea.
  5. Para el caramelo, calentar el azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se funda y tome un color ámbar. Volcar en el fondo del molde y mover hasta cubrir bien la base.
  6. Verter la mezcla del budín sobre el caramelo en el molde.
  7. Llevar al horno precalentado a 180°C al baño María durante unos 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar. Servir frío o temperatura ambiente.
La receta de budín de
La receta de budín de pan con leche condensada transforma el pan duro en un postre cremoso y fácil de preparar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 290
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 47 g
  • Azúcares: 32 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de pan con leche condensada se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien cubierto para evitar que se seque o tome otros olores.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEPanaderíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

Actores, modelos y figuras del entretenimiento cautivaron con looks deslumbrantes, a veces tradicionales, otras arriesgados, transformando la pasarela del festival en el epicentro de la moda

Las celebridades deslumbraron en la

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España analizaron datos de cientos de miles de personas. El hallazgo abre la puerta a nuevas formas de detectar a tiempo quién tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

La diabetes y el colesterol

El auge del aceite de oliva en TikTok preocupa a dermatólogos: cuáles son sus advertencias

Más allá del brillo y la suavidad prometidos, el uso del producto vegetal puede tener consecuencias inesperadas en cabello fino o cuero cabelludo sensible, según advierten expertos y análisis publicados por Women’s Health

El auge del aceite de

Por qué mantener relaciones duraderas es cada vez más difícil

La psicoterapeuta Esther Perel destacó cómo la sobrecarga emocional y la rutina afectan la confianza y el deseo, sugiriendo que la resiliencia y el juego son esenciales para conservar vínculos sanos y satisfactorios

Por qué mantener relaciones duraderas

Cómo elegir el corte de cabello perfecto a los 40: looks icónicos y secretos de estilo

Técnicas personalizadas y cuidados profesionales permiten encontrar una opción versátil, moderna y favorecedora para cada etapa. Los consejos del estilista Leonardo Rocco

Cómo elegir el corte de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violencia política: el hijo de

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

Advierten que la abstención alta podría perjudicar al Gobierno en las elecciones bonaerenses del próximo domingo

Se constituyó la Junta de presidentes de cámaras federales penales: será encabezada por el juez Leal de Ibarra

¿Se va un reconocido shopping de Palermo?: el Gobierno le puso un precio millonario a la subasta del terreno donde se aloja

INFOBAE AMÉRICA
El desesperado pedido de las

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

TELESHOW
Marcelo Tinelli dio detalles de

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”