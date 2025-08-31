Tendencias

La Reina Máxima y su look total white: el estilo que marcó el pulso del glamour en el Gran Premio de Fórmula 1

Máxima Zorreguieta eligió prendas inspiradas en el boho chic. Las imágenes

Cecilia Castro

Adam Norris, padre del piloto
Adam Norris, padre del piloto británico de McLaren Lando Norris, a la izquierda; la reina Máxima de los Países Bajos, en el centro; y Willem-Alexander, el rey de los Países Bajos (AP Photo/Patrick Post)

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, acaparó la atención en el Gran Premio de Fórmula 1 en Países Bajos por su elección de un conjunto boho chic que centró todas las miradas en el circuito de Zandvoort.

Dentro del entorno deportivo más relevante del país, la reina impuso una declaración de tendencia para la temporada de verano 2026 a través de una selección precisa de prendas y accesorios.

Una combinación estratégica de frescura, amplitud y detalle

El diseño elegido por la reina consistió en una pollera larga hasta los tobillos, blanca, con volados y detalles en tono anaranjado en los frunces. Esa prenda aportó movimiento y amplitud, mientras los detalles de color realzaron el conjunto con acentos cálidos y sutiles. La elección de una remera básica al tono y un cárdigan liviano sobre los hombros definió un conjunto de líneas limpias y tono relajado, con una impronta sofisticada y veraniega, perfectamente adecuada al marco de un evento deportivo multitudinario.

La reina completó su look con sandalias de cuero color suela, tipo ojotas y taco bajo, que transmitieron funcionalidad y estilo, y una cartera artesanal en color terracota bordada en blanco. Este último accesorio potenció el aire artesanal del vestuario y sumó un guiño personal a través de colores asociados con la identidad neerlandesa.

La reina Máxima de los
La reina Máxima de los Países Bajos, a la izquierda, y la princesa Amalia (AP Photo/Peter Dejong)

El conjunto puso en primer plano al boho chic como tendencia de alta proyección. El corte amplio de la falda, los detalles en los frunces y la elección de textiles ligeros dialogaron con el clima cálido y el carácter informal del evento. El bolso artesanal aportó una cuota de texturas y trabajo manual, reforzando la estética bohemia y moderna. Cada elemento del vestuario mostró un uso preciso del color, con predominio de blancos y naranjas, y la decisión de priorizar la comodidad sin perder sofisticación.

El accesorio como protagonista y la síntesis del estilo

La selección de la cartera artesanal subrayó el despliegue de materiales nobles, bordados y una paleta cálida. El bolso se presentó como el eje del conjunto, al conjugar lo artesanal y lo contemporáneo. En el contexto de Zandvoort, el uso del naranja funcionó como punto de contacto simbólico, tanto con la afición local como con las tradiciones culturales nacionales. El guiño cromático, sumado a la sencillez de la indumentaria base, ubicó a la reina en la vanguardia de las tendencias internacionales de moda.

Willem-Alexander, la reina Máxima de
Willem-Alexander, la reina Máxima de los Países Bajos y sus hijas, la princesa Catharina-Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane, antes de la carrera REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La elección de Máxima Zorreguieta no se limitó al evento automovilístico. Su atuendo sintetizó conceptos clave del equilibrio entre actualidad, practicidad y representación institucional. El look boho chic, articulado por piezas amplias, texturas naturales y juegos de color, se proyectó como inspiración para la temporada verano 2026. El dominio de matices neutros, junto con detalles anaranjados y accesorios protagónicos, instaló una imagen de elegancia relajada con la firma del estilo real neerlandés.

Durante la jornada, Máxima recorrió la zona de boxes y prensa y, frente al comentario sobre la multitud vestida de naranja y la atmósfera especial, expresó: “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen. Es muy interesante y divertido para todos”.

La combinación de prendas orgánicas, siluetas holgadas y acentos artesanales colocó el boho chic en el centro de la agenda de moda vinculada a la realeza. Máxima Zorreguieta utilizó su presencia en el Gran Premio de Fórmula 1 para proponer en la escena internacional la tensión entre lo tradicional y lo vanguardista, dejando una referencia concreta sobre el protagonismo de la moda como lenguaje simbólico durante la temporada estival.

