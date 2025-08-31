Deportes

Qué dijo la Reina Máxima sobre Colapinto y la entrevista que casi le hace romper el protocolo

Máxima Zorreguieta disfrutó del ambiente de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos

Guardar
Máxima habló antes de la carrera de F1 en Países Bajos

En una nueva jornada de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto logró la mejor actuación con Alpine, una de las curiosidades más llamativas la protagonizó la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

Es que la argentina que pasó a formar parte de la realeza del estado europeo desde que se casó con Guillermo Alejandro, hijo mayor y heredero de Beatriz, brindó una serie de notas con las cadenas DAZN y ESPN, antes de que los monoplazas iniciaran la acción en el Circuito de Zandvoort.

“Hay un representante de Argentina, y tu corazoncito también está ahí”, le deslizó el periodista encargado de seguir todos los movimientos en la calle de boxes, Juan Fossaroli, en referencia al ídolo popular oriundo de Pilar. Y la respuesta de Máxima expuso la incomodidad de la consulta: “Bueno, pero todavía no lo conocí”.

Con el protocolo que la caracteriza y sin dejar de sonreír, la reina continuó: “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”.

“Es un deporte fantástico, en el que no es solamente el corredor, también son los equipos, con la tecnología que tienen... Recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”, subrayó.

El breve diálogo complicó los compromisos pautados, dado que la demora casi le hizo perder el momento de los himnos antes de la largada.

Máxima habló antes de la carrera de F1 en Países Bajos

Luego, con DAZN, la reina también aseguró que estaba “encantada” de participar del evento automovilístico. “Creo que es una de las últimas veces que vamos a tener a la Fórmula 1 en Holanda, pero se vive un ambiente y un espíritu maravilloso. Aquí a la gente le encanta vestirse de naranja y por supuesto que nuestro apoyo es para Max (Verstappen)“, indicó.

“Va desde la tercera posición, pero veremos qué pasa en la carrera”, continuó Zorreguieta, quien no dudó en confirmar su sentimiento con el país que la adoptó. “Entendemos que quiera que gane Max, pero ¿un poquito tira el corazón para Franco (Colapinto)?“, insistió el cronista; pero la respuesta no fue la esperada por los fanáticos albicelestes: “Soy la reina de Holanda, pero les deseo lo mejor a todos los competidores. Que sea siempre seguro y sin accidentes”.

El argentino quedó al borde de la zona de puntos y terminó la carrera en el puesto 11. Oscar Piastri ganó una competencia con muchos cambios, que tuvo el impacto del abandono de Lando Norris. Verstappen fue 2° y Hadjar alcanzó su primer podio (3°).

La actividad de la categoría continuará la próxima semana cuando la Fórmula 1 se mude de los Países Bajos con destino a Italia para lo que será la fecha en el histórico circuito de Monza, del 5 al 7 de septiembre.

Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos con 309 unidades, y es seguido por el británico Lando Norris con 275 y el neerlandés Max Verstappen, quien acumula 205.

Más atrás aparecen George Russell (184), Charles Leclerc (151), Lewis Hamilton (109) y Kimi Antonelli (64). Luego de 15 carreras, Franco Colapinto todavía no ha podido sumar.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1Países BajosFranco Colapintodeportes-argentina

Últimas Noticias

Talleres de Córdoba se enfrenta con Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Defensa y Justicia juega con Belgrano. A continuación, River chocará contra San Martín (19.15) y Racing recibirá a Unión (21.15)

Talleres de Córdoba se enfrenta

Planchazo, bronca y manotazos: el tenso cruce entre Paredes y Cabral, por el que debieron ser expulsados

El volante y el defensor se trenzaron a poco del final del partido y fueron amonestados por Sebastián Zunino

Planchazo, bronca y manotazos: el

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán la final contra los Rave Green en el Lumen Field, desde las 21:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Apple TV

El Inter Miami de Lionel

La FIA le entregó un reconocimiento al Automóvil Club Argentino en el Congreso Americano de la entidad

El ACA fue distinguido por su proyecto de innovación institucional. Mohammed Ben Sulayem, titular de la entidad que rige el automovilismo a nivel mundial, le entregó el premio a César Carman

La FIA le entregó un

Boca, en zona de playoffs y líder de la tabla anual: así están las posiciones del Clausura y el ingreso a las copas

El Xeneize se impuso sobre el Tiburón en Mar del Plata y se quedó con un triunfo vital. Más tarde, River Plate y Racing pueden realizar importantes modificaciones en las posiciones

Boca, en zona de playoffs
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

Cómo prevenir la muerte súbita en adolescentes: la importancia del diagnóstico y los controles médicos

Críticas de la Iglesia por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos”

De vestidos etéreos a transparencias: los hitos del encuentro que reunió a referentes de la moda argentina

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Juana Viale apostó por un

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”