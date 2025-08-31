Qué dijo la Reina Máxima sobre Colapinto y la entrevista que casi le hace romper el protocolo

Máxima habló antes de la carrera de F1 en Países Bajos

En una nueva jornada de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto logró la mejor actuación con Alpine, una de las curiosidades más llamativas la protagonizó la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

Es que la argentina que pasó a formar parte de la realeza del estado europeo desde que se casó con Guillermo Alejandro, hijo mayor y heredero de Beatriz, brindó una serie de notas con las cadenas DAZN y ESPN, antes de que los monoplazas iniciaran la acción en el Circuito de Zandvoort.

“Hay un representante de Argentina, y tu corazoncito también está ahí”, le deslizó el periodista encargado de seguir todos los movimientos en la calle de boxes, Juan Fossaroli, en referencia al ídolo popular oriundo de Pilar. Y la respuesta de Máxima expuso la incomodidad de la consulta: “Bueno, pero todavía no lo conocí”.

Con el protocolo que la caracteriza y sin dejar de sonreír, la reina continuó: “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”.

“Es un deporte fantástico, en el que no es solamente el corredor, también son los equipos, con la tecnología que tienen... Recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”, subrayó.

El breve diálogo complicó los compromisos pautados, dado que la demora casi le hizo perder el momento de los himnos antes de la largada.

Luego, con DAZN, la reina también aseguró que estaba “encantada” de participar del evento automovilístico. “Creo que es una de las últimas veces que vamos a tener a la Fórmula 1 en Holanda, pero se vive un ambiente y un espíritu maravilloso. Aquí a la gente le encanta vestirse de naranja y por supuesto que nuestro apoyo es para Max (Verstappen)“, indicó.

“Va desde la tercera posición, pero veremos qué pasa en la carrera”, continuó Zorreguieta, quien no dudó en confirmar su sentimiento con el país que la adoptó. “Entendemos que quiera que gane Max, pero ¿un poquito tira el corazón para Franco (Colapinto)?“, insistió el cronista; pero la respuesta no fue la esperada por los fanáticos albicelestes: “Soy la reina de Holanda, pero les deseo lo mejor a todos los competidores. Que sea siempre seguro y sin accidentes”.

El argentino quedó al borde de la zona de puntos y terminó la carrera en el puesto 11. Oscar Piastri ganó una competencia con muchos cambios, que tuvo el impacto del abandono de Lando Norris. Verstappen fue 2° y Hadjar alcanzó su primer podio (3°).

La actividad de la categoría continuará la próxima semana cuando la Fórmula 1 se mude de los Países Bajos con destino a Italia para lo que será la fecha en el histórico circuito de Monza, del 5 al 7 de septiembre.

Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos con 309 unidades, y es seguido por el británico Lando Norris con 275 y el neerlandés Max Verstappen, quien acumula 205.

Más atrás aparecen George Russell (184), Charles Leclerc (151), Lewis Hamilton (109) y Kimi Antonelli (64). Luego de 15 carreras, Franco Colapinto todavía no ha podido sumar.