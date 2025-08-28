Festival de Cine de Venecia: los looks más destacados en la primera jornada

Glamour veneciano: así deslumbran las grandes figuras en la alfombra roja 2025

Durante once días, del 27 de agosto al 6 de septiembre, el Lido de Venecia se sitúa en el epicentro mundial del séptimo arte con la celebración de la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia. Este encuentro consolida a la ciudad italiana como el escenario donde la temporada de premios comienza a definirse y las grandes producciones del año se exponen al escrutinio de la crítica y el público internacional.

Entre canales históricos y la Pasarela Roja del Palazzo del Cinema, las figuras más relevantes de la industria se dan cita en una atmósfera de primeros estrenos, galas y tendencias, marcando el tono para los meses venideros en el calendario cinematográfico.

La ceremonia de apertura y las sucesivas apariciones han convertido ya esta edición en una pasarela de moda y talento, generando expectativas tanto por las películas en competencia como por los impresionantes estilos exhibidos por los protagonistas del festival.

Cate Blanchett: modernidad escultural

La actriz australiana Cate Blanchett volvió a capturar todas las miradas en la alfombra roja gracias a su habitual combinación de elegancia y originalidad.

Cate Blanchett (Reuters)

Eligió un vestido negro con un marcado escote en V, adornado con aplicaciones geométricas negras de estilo joya que simulan un collar integrado a la prenda. Este diseño, sin mangas y de corte limpio, fusiona sensualidad y arte contemporáneo, logrando una silueta poderosa y definida.

Blanchett proyectó una actitud segura y accesible, reforzada por su gesto relajado y presencia magnética. Su peinado bob con ondas suaves y el maquillaje discreto –rubor tenue, ojos definidos y labios naturales– dirigieron la atención al vestido, una pieza que reafirma su reputación como referente de estilo en las grandes galas.

Blanchett llegó como una de las protagonistas del certamen, renovando su vínculo con los grandes estrenos y la moda de vanguardia.

El deslumbrante look de la actriz (Reuters)

Tilda Swinton: minimalismo de impacto

La británica Tilda Swinton destacó con un conjunto bicolor de gran sobriedad y espíritu majestuoso: blusa blanca de manga larga y cuello cerrado con puños acampanados, combinada con falda negra voluminosa de talle alto.

Fiel a su sello vanguardista, Swinton apostó por líneas limpias y una estética casi escultórica, resistiéndose a los excesos decorativos para crear una imagen atemporal e imponente.

Tilda Swinton REUTERS/Remo Casilli

Su cabello rubio platinado, peinado hacia atrás, y el maquillaje suave subrayaron su estructura ósea y aportaron un aire etéreo.

Como accesorios eligió anillos llamativos, sin robar protagonismo al minimalismo del conjunto. Swinton, reconocida como un ícono tanto del cine como de la moda, consolidó su identidad estilística ante la prensa internacional, manteniéndose distanciada de las convenciones más habituales de la alfombra roja.

George Clooney: clásico imperecedero

El actor George Clooney, participante en el elenco de la cinta “Jay Kelly” presentada en competencia, ratificó su estatus de figura hollywoodense con un look que fusiona elegancia y desenfado.

Su elección recayó en un traje azul marino de corte clásico, camisa blanca con finas rayas grises y, para aportar informalidad, ausencia de corbata.

George Clooney REUTERS/Remo Casilli

Completó su atuendo con zapatos negros bien lustrados y gafas de sol azuladas que reforzaron su carisma y aire relajado, acorde con el estilo de llegada en barco por los canales venecianos.

Barbara Palvin: sofisticación sensual

La modelo Barbara Palvin deslumbró en la apertura con un look sofisticado pero de marcada sensualidad. Eligió un vestido negro tipo corsé con detalles de encaje semitransparente en el torso y falda de gasa con apertura lateral pronunciada, lo que aporta movimiento y dramatismo a su silueta.

Los tirantes finos y la estructura de lencería refinada, en tendencia, junto al contraste de materiales (encaje, satén y gasa), crearon una presencia armónica y poderosa.

Barbara Palvin REUTERS/Yara Nardi

Palvin completó su vestuario con stilettos oscuros, detalles animal print y una actitud radiante, realzada por su cabello suelto en ondas suaves y maquillaje en tonos cálidos.

La combinación de elegancia y sensualidad hizo de su aparición una de las más comentadas de la jornada inaugural.

Laura Dern: encanto veneciano contemporáneo

Laura Dern REUTERS/Remo Casilli

La actriz Laura Dern, también integrante del reparto de “Jay Kelly”, apostó por un look fresco, relajado y sofisticado. Lució una blusa blanca amplia de mangas tres cuartos, fajada con un cinturón negro decorado con flores metálicas sobre una falda midi blanca con estampado floral azul, evocando la porcelana italiana.

El collar dorado de eslabones gruesos aportó un matiz contemporáneo al conjunto.

Dern acompañó su atuendo con melena suelta de ondas naturales y maquillaje luminoso, complementado con uñas rojas. Esta elección refleja un balance entre elegancia casual y modernidad italiana, ideal para desembarcar en la ciudad de los canales en la jornada inaugural del festival.

Adam Sandler: comodidad sin artificios

Adam Sandler REUTERS/Remo Casilli

El actor Adam Sandler, parte también del elenco de “Jay Kelly”, se distinguió por su fidelidad a un estilo relajado y desenfadado. Vistió una camiseta tipo polo azul marino, pantalones de vestir gris oscuro ligeramente satinados y un cinturón negro clásico.

Unas gafas de sol grandes de montura marrón acentuaron la comodidad de su presencia. Sandler, conocido por priorizar la autenticidad sobre el protocolo en alfombras rojas, dejó claro que la comodidad y el estilo personal también pueden ocupar un lugar en uno de los escenarios más exigentes del cine internacional.

Heidi y Leni Klum: coordinación y glamour generacional

Heidi Klum y Leni Klum REUTERS/Yara Nardi

Heidi Klum y su hija Leni Klum atrajeron la atención como dúo, combinando sofisticación y modernidad en la alfombra roja inaugural. Heidi optó por un vestido nude satinado tipo corsé, con hombros caídos, drapeados y escote pronunciado, acompañado de un clutch a juego y collar gargantilla brillante. Su peinado de ondas suaves y maquillaje cálido reforzaron el aire glamuroso.

Leni eligió un vestido negro de corte sirena con paneles transparentes, complementado por un collar de esmeraldas llamativo y maquillaje natural. La coordinación en siluetas, tejidos satinados y detalles corseteros subrayó el vínculo estilístico y familiar, consolidando a ambas como protagonistas visuales de la noche.

Zhao Tao: serenidad y sofisticación como jurado

Zhao Tao REUTERS/Remo Casilli

La actriz Zhao Tao, miembro del jurado de la competencia principal, presentó una opción de elegancia clásica con un vestido largo púrpura de silueta estructurada, mangas tres cuartos y capa posterior.

Apostó por la sobriedad y la calidad del corte, añadiendo un collar y pendientes de piedras verdes que acentuaron el contraste lujoso.

Rose Villain: glamour futurista y audaz

Rose Villain REUTERS/Yara Nardi

Rose Villain amplificó el impacto visual de la alfombra roja con un vestido metalizado estilo armadura, en tonos dorado, rojo y negro, ajustado al cuerpo con escote corazón y hombros caídos.

Acompañó el look con una gruesa cadena dorada y un moño alto de mechones azul eléctrico, elementos que remarcan su personalidad artística. El maquillaje en tonos tierra y la presencia de tatuajes refuerzan su identidad rebelde y distintiva, fusionando glamour y vanguardia con una actitud inolvidable.

Linda Messerklinger: dramático juego de transparencias

Linda Messerklinger REUTERS/Remo Casilli

La actriz Linda Messerklinger eligió un vestido negro de encaje transparente con motivos florales, silueta entallada y cola larga.

El diseño de manga larga y cuello alto añadió sofisticación, mientras la transparencia revelaba un body negro, jugando entre lo elegante y lo sensual. Pulsera de diamantes, pendientes brillantes y clutch discreto complementaron su look. El peinado corto y maquillaje clásico en tonos nude potenciaros una imagen de confianza y elegancia atemporal.