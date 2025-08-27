Cultura

El festival de Venecia despliega su alfombra roja entre el cine, la política y los dilemas contemporáneos

La 82ª edición de “la Mostra” arranca con la proyección de la nueva película de Paolo Sorrentino y la presencia de figuras como Julia Roberts y George Clooney, mientras la actualidad global impregna el ambiente

Por José Vicente Bernabeu

Guardar
El festival de cine de
El festival de cine de Venecia inaugura su 82ª edición con estrellas y debates políticos

El festival de cine de Venecia despliega este miércoles su alfombra roja para recibir a decenas de estrellas mundiales, entre ellas Julia Roberts y George Clooney, en una glamurosa 82.ª edición en la que la política podría colarse entre bastidores.

Artistas como Cate Blanchett, Adam Driver, Emma Stone u Oscar Isaac se darán cita en el Lido, la playa de Venecia, donde 21 películas competirán por el preciado León de Oro. De estas, seis fueron dirigidas por mujeres.

La Mostra se inaugurará con La grazia, el último filme del reconocido director Paolo Sorrentino, sobre un presidente italiano que llega al final de su mandato con el dilema de aprobar una ley de eutanasia y dos indultos.

El 6 de septiembre, el jurado encabezado por el dos veces oscarizado Alexander Payne —quien este miércoles comparó el festival con “el paraíso”—, dará a conocer la mejor película.

Julia Roberts y George Clooney
Julia Roberts y George Clooney encabezan la alfombra roja en una Mostra marcada por la actualidad, junto con nombres como Cate Blanchet, Emma Stone y Guillermo Del Toro

En la ceremonia de apertura, el cineasta alemán Werner Herzog será galardonado con el honorífico León de Oro a la trayectoria.

A La grazia le seguirán una ristra de filmes esperados como El extranjero, una adaptación de François Ozon de la novela homónima de Albert Camus, y Jay Kelly, de Noah Baumbach, en la que Clooney se mete en la piel de un reconocido actor afectado por una crisis de identidad.

Esta edición será, además, la primera para Julia Roberts, que acudirá a Venecia para el estreno de After the Hunt, un filme de Luca Guadagnino, fuera de competición, sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad estadounidense.

Los nuevos trabajos de directores como Guillermo del Toro, con su nueva versión de Frankenstein; Yorgos Lanthimos, que colaboró de nuevo con Emma Stone en Bugonia, y Kathryn Bigelow, con su thriller político A House of Dynamite, competirán por el máximo galardón.

Manifestación en apoyo a Palestina
Manifestación en apoyo a Palestina frente al Palazzo del Cinema, en el día de la ceremonia de apertura de la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia

Lugar de debate

Pero, más allá del glamur de la alfombra roja, la actualidad también se está haciendo sentir en la Mostra.

Una veintena de personas se manifestaron este miércoles ante el recinto del festival con pancartas que rezaban “Free Palestine” y “Stop Genocide”.

“Necesitamos aprovechar la atención aquí, durante el festival de cine, para cambiar el foco de atención a Palestina”, declaró Giulia Cacopardo, de 28 años, miembro de un colectivo político de la región de Venecia. “Esperamos que otras personas se unan a nosotros para parar el genocidio ahora”, agregó.

El director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, insistió en que el certamen es “un lugar de apertura y de debate” donde se rechaza cualquier “forma de censura”. “Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños”, agregó.

La política y la causa
La política y la causa palestina irrumpen en el festival con manifestaciones y debates

Para el sábado, se ha organizado en el Lido una manifestación pro Palestina secundada por decenas de asociaciones políticas y movimientos de la sociedad civil, según los organizadores.

En la pantalla, el tema centrará la última cinta de la francotunecina Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, que cuenta la historia real de una niña palestina asesinada en enero de 2024 por las fuerzas israelíes junto a seis familiares suyos mientras intentaban huir de Ciudad de Gaza.

Lejos de Venecia, el director español Pedro Almodóvar, ganador el año pasado del León de Oro por La habitación de al lado, pidió este miércoles al gobierno de su país que rompa todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel “en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí”.

Seis directoras latinoamericanas

Este año, de los 12 filmes con producción latinoamericana programados, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres. Entre estos, figura el documental, fuera de competición, Nuestra tierra, de la argentina Lucrecia Martel.

El cine latinoamericano destaca en
El cine latinoamericano destaca en las secciones paralelas, pero fuera de la competición oficial. Lucrecia Martel presentará "Nuestra tierra"

Otras cineastas latinoamericanas presentes en el festival serán la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás, que dirigieron juntas La hija de la española, basada en la novela homónima de Karina Sainz Borgo; o la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, que presentará Hiedra, sobre la relación entre una mujer y el hijo al que abandonó.

Las propuestas latinoamericanas predominan en las secciones Horizontes y Spotlight, centradas en nuevas vanguardias. Sin embargo, no hay ninguna producción de la región en competición oficial.

Preguntado al respecto, Barbera dijo a AFP que hay “situaciones complejas que hay que tener en cuenta”. El responsable citó como ejemplos Brasil, que “sale de cuatro años de dictadura de [Jair] Bolsonaro, que hizo de todo para poner al cine de autor brasileño en segundo plano”, y “Argentina, donde el nuevo gobierno de [Javier] Milei cortó toda la financiación”.

Fuente: AFP

[Fotos: Reuters/ Yara Nardi, Alessandra Tarantino/ Invision/ AP y Gustavo Gavotti]

Temas Relacionados

Festival de Cine de VeneciaLucrecia MartelFestival de VeneciaFestivales de cine

Últimas Noticias

La editorial Simon & Schuster anuncia cambios en su liderazgo tras una etapa tumultuosa

Jonathan Karp, actual CEO de la compañía estadounidense, anunció que dejará su cargo para enfocarse en un proyecto editorial propio, que publicará solo seis libros por año

La editorial Simon & Schuster

¿Osar es mejor que osar a? La RAE explica el uso correcto del verbo

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

¿Osar es mejor que osar

El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín sorprende con la adaptación de “El vestido”, de María Teresa Andruetto

La nueva puesta en escena dirigida por Ana Alvarado llega al Teatro Regio con una historia profunda sobre identidad, recuerdos y vínculos familiares, pensada para cautivar a adolescentes y adultos con su originalidad y emoción. Estrena el 5 de septiembre

El Grupo de Titiriteros del

50 años sin Hannah Arendt, reflexiones y debates en el Cultural San Martín

El Goethe-Institut y la Cátedra Libre Walter Benjamin organizan, del 4 al 7 de septiembre, en el Cultural San Martín unas jornadas interdisciplinarias con conferencias, cine y debates sobre la influencia de la pensadora alemana en la política y la cultura contemporáneas

50 años sin Hannah Arendt,

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

La 82da edición de “La Mostra” presenta las esperadas nuevas películas de Guillermo del Toro, Lucrecia Martel, George Clooney, Kathryn Bigelow y Paolo Sorrentino, entre otros

Comienza el Festival de Venecia,
ÚLTIMAS NOTICIAS
YPF: Argentina le pidió a

YPF: Argentina le pidió a la jueza Preska que reconsidere la orden de entregar correos y chats de funcionarios

Receta de pionono sin TACC, rápida y fácil

La décima prueba del cohete Starship fue un éxito y acerca a Elon Musk a su sueño de conquistar Marte

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Impresionante fuga de gas en Palermo: una máquina rompió un caño y evacuaron la zona del Metrobus

INFOBAE AMÉRICA
“Comunicación viral y tendencias digitales”:

“Comunicación viral y tendencias digitales”: expertos analizan en Lima nuevas formas de conectar con las audiencias

La décima prueba del cohete Starship fue un éxito y acerca a Elon Musk a su sueño de conquistar Marte

La editorial Simon & Schuster anuncia cambios en su liderazgo tras una etapa tumultuosa

Muere el mítico actor Eusebio Poncela a los 79 años

Trump y Estados Unidos, en juego su credibilidad

TELESHOW
La Tana de Gran Hermano

La Tana de Gran Hermano contó los detalles de su affaire con Thiago Medina: “Me parece buen pibe”

Las fotos del viaje de egresados de la hija de El Polaco y Karina La Princesita sin la presencia del músico

El tierno gesto de Benjamín Agüero con Claudia Villafañe tras el accidente de tránsito: “Un ser de otro planeta”

“Me enteré a los cinco meses”: la increíble revelación en Los 8 escalones que dejó sin palabras a Pampita

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”