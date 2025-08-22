Las 12 películas más excitantes del Festival de Venecia 2025

Asistentes al festival pasan por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

El Festival de Cine de Venecia ofrece una gran riqueza de obras de autor este año. La 82.ª edición, que arranca el miércoles 27 de agosto, incluye películas de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow, Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jim Jarmusch, Gus Van Sant y Luca Guadagnino, entre otros. Incluso Charlie Kaufman tiene un cortometraje, How to Shoot a Ghost.

Dependiendo de su desempeño, algunos de los candidatos seguramente formarán parte de la conversación sobre los Oscar el próximo año, como varios cineastas pueden atestiguar por experiencia. En 2017, del Toro estrenó La Forma del Agua en Venecia, donde su León de Oro fue el primero de muchos premios de la temporada, culminando con los premios a mejor película y mejor director en los Premios de la Academia. En 2023, Lanthimos también tuvo un magnífico debut en Venecia con Pobres, otra ganadora del León de Oro que le daría a Emma Stone un Óscar a mejor actriz.

A continuación te mostramos un avance de 12 películas que te entusiasmarán este año.

<i>Bugonia</i>

Siempre es un acontecimiento cuando Lanthimos colabora con Stone. Descrita como una comedia negra de ciencia ficción y una nueva versión de una película surcoreana, Bugonia está protagonizada por Jesse Plemons, quien interpreta a un hombre obsesionado con las conspiraciones que (junto con Aidan Delbis) secuestra al personaje de Stone, la directora ejecutiva de un grupo farmacéutico, porque creen que es una extraterrestre. Focus Features planea su estreno en cines a finales de octubre.

"Bugonia" (Focus Features via AP)

<i>Jay Kelly</i>

Noah Baumbach se enfrenta a su propia industria y a la idea de que las historias de transición a la edad adulta son solo para jóvenes en Jay Kelly, donde George Clooney interpreta a una estrella de cine en un viaje introspectivo (y cómico) por Europa con su representante Ron (Adam Sandler). Baumbach coescribió el guion con Emily Mortimer, quien forma parte del amplio reparto, que incluye a Laura Dern, Billy Crudup y Greta Gerwig. En cines en noviembre y en Netflix en diciembre.

George Clooney en "Jay Kelly" (Peter Mountain/Netflix via AP)

<i>MEGADOC</i>

Otro documental sobre Coppola, pero este, dirigido por Mike Figgis, trata sobre la creación de Megalópolis de Francis Ford Coppola, su épica autofinanciada, que tardó décadas en producirse. La película lleva a los espectadores tras bambalinas del proceso creativo, desde el local de ensayos hasta el set, donde pueden estar seguros de que Shia LaBeouf dirá lo que piensa. En cines el 19 de septiembre.

Francis Ford Coppola en "Megadoc" (Utopia via AP)

<i>Después de la caza</i>

Julia Roberts interpreta a una querida y glamurosa profesora universitaria cuyo alumno (Ayo Edebiri) acusa a su íntimo amigo y colega (Andrew Garfield) de pasarse de la raya en este drama psicosexual de Luca Guadagnino. El nutrido reparto también incluye a Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg, habituales de Guadagnino. Amazon MGM Studios la estrenará en cines en octubre.

ulia Roberts y Andrew Garfield en "After the Hunt" (Amazon MGM Studios via AP)

<i>No hay otra opción</i>

La esperadísima secuela de Decision to Leave del cineasta coreano Park Chan-wook se ha hecho esperar. En 2009, mencionó por primera vez su trabajo en una adaptación de la novela The Ax de Donald Westlake. La historia trata sobre un gerente de mediana edad de una empresa papelera que se desespera cada vez más, y de forma violenta, tras ser despedido. Lee Byung-hun y Son Yejin protagonizan la película. Neon aún no ha fijado fecha de estreno.

<i>Frankenstein</i>

El sueño de décadas del visionario cineasta Guillermo del Toro de adaptar la novela clásica de Mary Shelley, que él mismo ha calificado como su libro favorito, se ha hecho realidad. Maestro del ambiente gótico, su Frankenstein está protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Viktor Frankenstein y Jacob Elordi como el monstruo. Es una de las películas más esperadas del año. Mia Goth, Christoph Waltz y Charles Dance también aparecen en la película. Frankenstein se estrena en cines en octubre y en Netflix en noviembre.

<i>Padre, Madre, Hermana, Hermano</i>

Jim Jarmusch dirige a Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps en una película antológica tríptico sobre las relaciones entre hijos adultos. Jarmusch declaró que se trata de una “película antiacción, con un estilo sutil y sereno cuidadosamente construido para permitir que los pequeños detalles se acumulen”. El cineasta, un favorito de Cannes, estuvo por última vez en el Lido fuera de competición con Coffee and Cigarettes hace más de 20 años. MUBI estrenará la película en cines este otoño.

Luka Sabbat y Indya Moore en "Father Mother Sister Brother" (Mubi via AP)

<i>The Smashing Machine</i>

¿Está Dwayne Johnson destinado a una nominación al Oscar? Su transformación en Mark Kerr, luchador de MMA y UFC, campeón y adicto, podría ser la clave, con el cineasta Benny Safdie (codirigió Uncut Gems) al mando y Emily Blunt interpretando a su esposa. A24 la estrenará en cines en octubre.

<i>El Testamento de Ann Lee</i>

Amanda Seyfried interpreta a la líder fundadora de los Shakers, la secta religiosa del siglo XVIII, en un drama musical de la cineasta Mona Fastvold, quien coescribió El Testamento de Ann Lee con su compañero Brady Corbert. Al igual que El Brutalista, en la que Fastvold compartió la escritura, también se rodó en película de 70 mm, pero su duración es de 130 minutos. El reparto incluye a Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson y Christopher Abbott.

Dwayne Johnson en "The Smashing Machine" (Cheryl Dunn/A24 via AP)

<i>Una casa de dinamita</i>

No se sabe mucho sobre el thriller político de Kathryn Bigelow, ambientado en la Casa Blanca en torno a un inminente ataque con misiles contra Estados Unidos, y protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson. Es la primera película de la ganadora del Óscar desde el estreno de Detroit en 2017, y está escrita por el expresidente de NBC News, Noah Oppenheim, cuyo guion de Jackie ganó el premio al mejor guion en Venecia en 2016. Netflix planea estrenarlo en octubre, tanto en streaming como en cines.

<i>Marc by Sofia</i>

Sofia Coppola sigue los pasos de su difunta madre al dirigir un documental (el primero) sobre el diseñador de moda Marc Jacobs. Su amistad se remonta a principios de los 90 en Nueva York. Es una relación que va más allá del terreno de las musas y ha dado lugar a numerosas colaboraciones. Incluso lució uno de sus vestidos cuando ganó su primer Óscar. Para los amantes de la moda y el cine, es una película imprescindible. A24 aún no ha anunciado una fecha de estreno.

<i>La voz de Hind Rajab</i>

La película, ambientada íntegramente en el centro de llamadas de la Sociedad de la Media Luna Roja, cuenta la historia de los esfuerzos por rescatar a la niña Hind Rajab del coche de su familia baleado en la ciudad de Gaza el pasado enero, usando el audio real de su voz.

El director del festival, Alberto Barbera, predijo que “será una de las películas que recibirá la respuesta más intensa de todos, no solo por razones políticas, sino también emocionales y humanas”. La película busca distribución.

Fuente: AP