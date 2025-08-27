Cómo funciona una freidora de aire y cuáles son sus beneficios a la hora de cocinar

Estos electrodomésticos funcionan mediante la circulación de aire caliente, acelerando la cocción y facilitando la limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más buscados en los últimos años. Su popularidad responde a una promesa clara: cocinar alimentos con una textura similar a la fritura tradicional, pero utilizando mucho menos aceite. A continuación, se explica cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y se presentan algunas recetas sencillas para aprovecharlas al máximo.

Cómo funciona una freidora de aire

Una freidora de aire es un horno de convección compacto. Funciona mediante la circulación de aire caliente a gran velocidad alrededor de los alimentos. Este proceso, conocido como cocción por convección, permite que los ingredientes se cocinen de forma uniforme y adquieran una textura crujiente en el exterior, similar a la que se obtiene al freír con aceite.

El uso de freidoras de aire reduce la ingesta de grasas y calorías, favoreciendo una dieta más saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema está compuesto por una resistencia eléctrica que genera calor y un ventilador que lo distribuye. La combinación de ambas piezas produce una cocción rápida, reduciendo tiempos en comparación con hornos convencionales. Aunque se suele decir que “fríe sin aceite”, lo más preciso es señalar que asa o tuesta los alimentos con aire caliente. En algunos casos, se recomienda añadir una pequeña cantidad de aceite para mejorar el sabor y el dorado.

Cuáles son las ventajas de cocinar con una freidora de aire

La versatilidad de las freidoras de aire permite preparar carnes, vegetales, panes y postres de forma rápida y sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freidoras de aire ofrecen beneficios prácticos que explican su creciente uso en hogares:

Menor consumo de aceite: permiten preparar papas, milanesas, empanadas o pollo con apenas unas gotas, lo que reduce la ingesta calórica y de grasas saturadas.

Rapidez: alcanzan altas temperaturas en poco tiempo, acelerando la cocción de alimentos en comparación con un horno convencional.

Versatilidad: pueden preparar carnes, pescados, vegetales, panes, postres y hasta recalentados con buenos resultados.

Facilidad de limpieza: al no requerir grandes cantidades de aceite, la limpieza de la canasta y los accesorios suele ser más sencilla.

Seguridad: eliminan el riesgo de salpicaduras de aceite caliente, comunes en las frituras tradicionales.

Según la Mayo Clinic, sustituir la fritura tradicional por métodos de cocción con menor uso de aceite, como el que ofrecen las freidoras de aire, contribuye a disminuir la ingesta de grasas poco saludables y favorece la salud cardiovascular a largo plazo.

¿Es más saludable cocinar con una freidora de aire?

El principal argumento a favor de la freidora de aire es su aporte a una dieta con menos grasas añadidas. Estudios comparativos muestran que los alimentos preparados en este dispositivo contienen hasta un 80% menos de grasa en relación con la fritura tradicional.

Estudios muestran que los alimentos cocinados en freidoras de aire contienen hasta un 80% menos de grasa que los fritos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la freidora de aire no convierte automáticamente cualquier alimento en saludable. Los productos ultraprocesados, como bastones de mozzarella congelados o nuggets industriales, mantienen sus ingredientes originales, aunque se cocinen con menos aceite. El beneficio es mayor cuando se trata de alimentos frescos como verduras, carnes magras o preparaciones caseras.

Otro aspecto a considerar es que, al alcanzar altas temperaturas, puede producirse acrilamida, una sustancia presente también en frituras convencionales y asados prolongados. La Food and Drug Administration (FDA) advierte que este compuesto puede generarse cuando ciertos alimentos ricos en almidón se cocinan a más de 120°C, por lo que recomienda evitar cocciones excesivas y reducir los tiempos de dorado.

En resumen, la freidora de aire contribuye a reducir el consumo de grasas, pero debe integrarse en una alimentación equilibrada para ser realmente una opción más saludable.

5 recetas fáciles y rápidas para probar una freidora de aire

Una de las formas más prácticas de conocer este electrodoméstico es con recetas sencillas. Estas cinco opciones muestran su versatilidad:

El mayor beneficio de las freidoras de aire se obtiene al cocinar alimentos frescos y caseros, no ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papas rústicas: cortar papas en gajos, mezclar con una cucharadita de aceite de oliva, sal y especias. Cocinar a 200°C durante 20 minutos, agitando a mitad de tiempo.

Pollo crocante: pasar muslos o alitas por una mezcla de pan rallado y condimentos. Cocinar a 190°C durante 25 minutos.

Vegetales asados: zanahorias, zucchini y pimientos cortados en bastones, rociados con aceite y hierbas secas. 15 minutos a 180°C.

Empanadas de carne o jamón y queso: pincelar con huevo batido y cocinar a 180 °C durante 12 minutos.

Chips de manzana: cortar rodajas finas, espolvorear con canela y cocinar a 160 °C durante 15 minutos, volteando a la mitad.

Estas preparaciones permiten explorar el aparato sin complicaciones y muestran cómo reemplazar técnicas tradicionales por alternativas más rápidas y con menos aceite.

Recetas como papas rústicas, pollo crocante y chips de manzana demuestran la practicidad de las freidoras de aire en la cocina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire no es un reemplazo exacto de la fritura tradicional, pero sí una herramienta eficaz para lograr texturas crujientes con menos grasa y en menor tiempo. Su funcionamiento basado en la circulación de aire caliente ofrece ventajas prácticas y de salud, siempre que se combine con alimentos frescos y un enfoque equilibrado en la dieta. Con recetas simples, se convierte en un aliado útil en la cocina cotidiana.