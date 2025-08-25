Se suelen servir en reuniones informales, complementando picadas, tablas de quesos o como opción saludable en la merienda de los niños (Imagen ilustrativa Infobae)

Los grisines de salvado son un clásico infaltable en toda mesa argentina, ideales como snack saludable, para acompañ

ar una picada o como complemento de sopas y ensaladas. Resultan crujientes, deliciosos y mucho más nutritivos que los de harina refinada, aportando fibra y sabor a cualquier ocasión.

Preparar grisines caseros con salvado no sólo permite controlar la calidad de los ingredientes, sino también adaptarlos a gusto personal, logrando un producto fresco y artesanal en muy poco tiempo.

El origen de los grisines se remonta a la región del Piamonte, Italia, y su nombre original es “grissini”. Con el tiempo, esta preparación se popularizó en todo el mundo y en Argentina adoptó variantes propias, como los grisines de salvado, integral y hasta saborizados con especias y semillas.

Se suelen servir en reuniones informales, complementando picadas, tablas de quesos o como opción saludable en la merienda de los niños. Además, son versátiles ya que admiten infinitas combinaciones y acompañamientos.

Receta de grisines de salvado

El proceso para preparar grisines de salvado comienza mezclando harina integral o común con salvado de trigo, levadura, sal, agua tibia y un toque de aceite.

A diferencia de otros panes, aquí la masa no requiere un extenso tiempo de levado, haciendo de esta receta una alternativa rápida para cualquier día. Tras amasar y estirar, basta con cortar tiras delgadas y hornearlas hasta lograr ese crocante característico.

El resultado son palitos dorados, firmes y llenos de sabor a cereal, que combinan perfectamente con dips, quesos untables o salsitas caseras. La clave está en cortar del grosor deseado y hornear bien parejo para que todos resulten igual de crocantes.

Tiempo de preparación

La receta de grisines de salvado, rápida y fácil, requiere apenas unos 10 minutos para mezclar y amasar los ingredientes, 15 minutos de reposo de la masa, y entre 20 y 25 minutos de cocción en horno fuerte.

En total, en menos de 50 minutos se pueden disfrutar grisines recién hechos.

Ingredientes

250 g de harina común (000) o integral

60 g de salvado de trigo

1 sobre de levadura seca (7 g) o 20 g de levadura fresca

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

2 cucharadas de aceite de girasol u oliva

150 ml de agua tibia (aproximadamente)

Semillas a gusto (sésamo, chía, amapola) – opcional

La receta de grisines de salvado ofrece una opción saludable y rápida para cualquier ocasión en la mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer grisines de salvado, paso a paso

Colocar en un recipiente la harina, el salvado de trigo y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura seca (o la levadura fresca disuelta en el agua tibia) y el azúcar. Añadir el aceite y mezclar ligeramente. Incorporar el agua tibia de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave que no se pegue. Puede que no sea necesario usar toda el agua o que haga falta un poquito más, según absorba la harina. Amasar durante 5 minutos hasta lograr una textura elástica y homogénea. Tapar la masa y dejar reposar 15 minutos. Precalentar el horno a 200°C. Dividir la masa en pequeñas porciones, estirar tiras finas sobre la mesada enharinada, formando los grisines del largo deseado. Colocar los grisines en una bandeja aceitada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellos. Si se desea, espolvorear con semillas. Hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de guardar en recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 25 grisines medianos, ideales para 8 a 10 personas como snack dentro de una picada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (2-3 grisines medianos) contiene aproximadamente:

Calorías: 60

Grasas: 1,5 g

Grasas saturadas: 0,2 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 0,5 g

Proteínas: 2,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los grisines de salvado se conservan frescos en recipiente hermético hasta 7 días a temperatura ambiente. Para una textura óptima, se recomienda mantenerlos en lugar seco y fresco.