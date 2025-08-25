El método de relajación que recomiendan los psicólogos para mejorar la salud física y mental

El entrenamiento autógeno es un método de relajación recomendado por psicólogos para mejorar la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas efectivas y sencillas para el manejo del estrés ha cobrado especial relevancia en los últimos años. El entrenamiento autógeno se posiciona como un método de relajación accesible, recomendado por especialistas y diseñado para mejorar la calidad de vida sin requerir experiencia previa ni equipamiento especial.

Según WeLife, esta práctica permite alcanzar una profunda sensación de calma al enfocar la atención en las cuestiones físicas, convirtiéndose en una opción atractiva en tiempos marcados por la presión y el ritmo acelerado.

Origen y fundamentos del entrenamiento autógeno

El origen del entrenamiento autógeno se remonta a la década de 1930, cuando el psiquiatra alemán Johannes Heinrich Schultz desarrolló este método con el objetivo de inducir estados de relajación y reposo mental a través de la autosugestión. El procedimiento se basa en ejercicios de concentración que buscan dirigir la atención hacia percepciones internas, permitiendo así alcanzar una desconexión del entorno exterior.

La Clínica Universidad de Navarra sostiene que el principio esencial de esta técnica consiste en la repetición de afirmaciones o fórmulas específicas, cuyo fin es generar sensaciones físicas de pesadez y calor en distintas partes del cuerpo. La autosugestión opera como el motor principal del proceso, invitando a los practicantes a sumergirse en sus sensaciones y a dejar de lado estímulos externos. Este enfoque facilita una relajación pasiva que puede lograrse sin intervención de terceros ni equipamiento adicional.

El atractivo del entrenamiento autógeno radica en que es un proceso progresivo y adaptable a cada individuo, de acuerdo con lo que señala WeLife. A medida que se repiten los ejercicios, se potencia la capacidad del cuerpo y la mente para entrar en estados de calma y equilibrio emocional.

Beneficios y aplicaciones prácticas

Las aplicaciones del entrenamiento autógeno son diversas. Entre los beneficios más destacados —respaldados tanto por la experiencia clínica como por publicaciones especializadas— figuran el manejo del estrés, la reducción de la ansiedad y la mejora de la calidad del sueño. Además, este método se utiliza en el tratamiento de afecciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo, como dolores de cabeza, hipertensión leve y trastornos psicosomáticos.

La psicóloga Patricia Fernández, integrante de Somos Estupendas, explica que el entrenamiento autógeno se compone de seis etapas, cada una enfocada en una sensación corporal diferente. El proceso comienza con ejercicios centrados en la percepción de pesadez, luego en la sensación de calor, para avanzar hacia la regulación cardíaca, la respiración, la concentración en el plexo solar y la percepción de frescura en la frente.

Fernández recomienda practicar estos ejercicios en un ambiente tranquilo, adoptando una postura cómoda: tumbado de espaldas o sentado con la espalda recta y las piernas relajadas. Para quienes inician la práctica, sugiere sesiones de entre cinco y siete minutos, repetidas varias veces al día, con el fin de facilitar la incorporación paulatina de la técnica.

Consejos para una práctica efectiva

Una de las características más valoradas del entrenamiento autógeno es su accesibilidad, ya que no exige conocimientos previos ni condiciones especiales. WeLife señala que la perseverancia resulta clave: la constancia en la repetición de los ejercicios permite experimentar gradualmente la disminución de tensiones físicas y mentales. Además, la Clínica Universidad de Navarra enfatiza la importancia de adoptar una actitud paciente y receptiva, evitando la expectativa de resultados inmediatos.

A medida que se avanza, es común que las personas reporten mejoras notables en su bienestar general. Entre los resultados más significativos se encuentran la reducción palpable del estrés, el fortalecimiento de la capacidad de gestionar emociones y una mejora sustancial en la calidad del sueño.

Relevancia actual y perspectivas futuras

En la actualidad, el entrenamiento autógeno se reafirma como una herramienta de valor para quienes buscan alternativas naturales y accesibles para el cuidado de la salud mental y física. Su impacto sobre el sistema nervioso facilita una amplia gama de efectos positivos, experimentados tanto en sesiones guiadas como en prácticas individuales.

La sencillez, sumada a la eficacia demostrada de la técnica, explica por qué cada vez más personas eligen integrar este tipo de ejercicios en su rutina diaria, sin necesidad de recursos adicionales y con la posibilidad de realizar la práctica en cualquier espacio calmado.