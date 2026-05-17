Crimen y Justicia

Estafas: cómo operaba la banda de falsos mecánicos que dejó cinco ciudadanos peruanos detenidos

Los cinco fueron imputados por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia”. Uno de ellos ya contaba con una condena a prisión en suspenso por una maniobra similar

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La Policía de la Ciudad detuvo a cinco falsos mecánicos peruanos

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Balvanera a cinco falsos mecánicos peruanos, de entre 23 y 48 años, acusados de intentar estafar a un jubilado. Fuentes policiales indicaron que uno de los sospechosos ya tenía una condena a prisión en suspenso por una maniobra similar.

La modalidad consiste en interceptar a automovilistas en la vía pública, advertirles sobre supuestas fallas mecánicas y, a partir de ese engaño, cobrarles reparaciones inexistentes o innecesarias. En algunos casos, además, los delincuentes aprovechan la distracción para robar pertenencias del interior del vehículo.

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En este caso, el operativo comenzó cuando personal de la División Investigaciones Comunales 3 observó movimientos sospechosos cerca de la esquina de General Urquiza y Venezuela. Allí, dos hombres estaban ubicados en veredas opuestas y se hacían señas, mientras un tercero hablaba por teléfono y vigilaba los alrededores.

Los efectivos advirtieron entonces que, a pocos metros, otros dos sospechosos, vestidos con mamelucos azules similares a los utilizados por mecánicos, manipulaban el auto de un hombre de 75 años. Al notar la presencia policial, intentaron guardar rápidamente las herramientas y retirarse del lugar, pero fueron detenidos.

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Falsos mecánicos detenidos Balvanera
Los falsos mecánicos que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad

Según relató la víctima, los sospechosos lo habían interceptado cuadras antes para advertirle sobre presuntas averías en su auto. Para darle verosimilitud a la maniobra, le mostraron piezas plásticas y metálicas que, según le dijeron, pertenecían a una de sus ruedas. Luego, se ofrecieron a reparar el supuesto desperfecto.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron herramientas, repuestos viejos y deteriorados utilizados para simular fallas mecánicas, cinco teléfonos celulares y tres mamelucos de trabajo.

Falsos mecánicos detenidos Balvanera
Lo incautado por los efectivos

En el caso intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del fiscal Martín Donoso Castex, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, que dispusieron la detención de los cinco imputados por el delito de “tentativa de estafa en flagrancia” y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Fuentes policiales detallaron que uno de los detenidos, de 46 años, ya había sido arrestado a principios de julio del año pasado por una maniobra idéntica, en la que resultó víctima un hombre de 56 años. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 lo condenó a dos años de prisión en suspenso por tentativa de estafa.

Falsos mecánicos detenidos Balvanera
Los detenidos usaban mamelucos azules para hacerse pasar por mecánicos

El periodista Horacio Pagani fue víctima de una estafa similar

El fenómeno de las bandas de falsos mecánicos no es nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2025, la Justicia solicitó llevar a juicio oral a una organización que también se dedicaba a estafar automovilistas bajo la misma modalidad. Entre las víctimas de esa banda estuvo el periodista deportivo Horacio Pagani.

Pagani fue interceptado cuando circulaba por Balvanera con su Toyota Corolla. Los estafadores le advirtieron sobre una supuesta falla en la rueda delantera derecha. Primero le exigieron 2.500.000 pesos y, tras una negociación, terminó transfiriendo 1.600.000 pesos por una reparación inexistente, además de otros 250.000 pesos por la supuesta mano de obra.

La banda de mecánicos que cayó en San Cristobal
La banda de mecánicos que cayó por una serie de estafas a automovilistas

Cuando llevó el vehículo a su taller de confianza, le informaron que no se había realizado ningún arreglo. Al intentar comunicarse con los supuestos mecánicos para reclamar la devolución del dinero, fue bloqueado.

La investigación judicial determinó que aquella banda actuaba de manera sistemática, con roles definidos, recibos apócrifos y cuentas bancarias de terceros.

Según la acusación, las maniobras les permitieron recaudar cerca de 10 millones de pesos mediante engaños similares al sufrido por Pagani, con al menos seis casos documentados entre agosto de 2023 y abril de 2024. Por ese expediente, el fiscal solicitó la elevación a juicio oral de siete imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas.

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