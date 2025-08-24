Tendencias

Con récord de inscriptos, la marea runner copó Buenos Aires: así se vivió la Media Maratón 21K

Desde la madrugada, miles de atletas y aficionados confluyeron en Palermo y recorrieron avenidas emblemáticas bajo una mañana fría y soleada. El encuentro dejó imágenes de festejo y esfuerzo, con participantes de más de 30 países y un ánimo colectivo que transformó la ciudad en un escenario vibrante del atletismo internacional

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Más de 27.000 corredores largaron
Más de 27.000 corredores largaron el 21K de Buenos Aires, el evento reunió atletas de más de 30 países, batiendo un récord de inscriptos histórico (Jaime Olivos)

Este domingo 24 de agosto por la mañana, la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego se transformó en el centro de un espectáculo atlético que batió todas sus marcas previas. Más de 27.000 corredores participaron en la Media Maratón 21K de Buenos Aires 2025, lo que significó el mayor número de inscriptos en la historia de la prueba. La marea runner, compuesta por atletas de más de 30 países, recorrió calles emblemáticas en una mañana fría, pero soleada, repleta de color, música, banderas y el fervor propio de la gran fiesta del running latinoamericano.

Antes de la largada, se desplegaron equipos, carpas y puestos de hidratación, mientras los primeros corredores se preparaban acompañados por familiares y fans. Entre quienes esperaban la señal de salida, hubo bienvenida para turistas, reencuentro de viejos compañeros de running y palabras de ánimo cruzadas en distintos idiomas. El clima de anticipación resultó palpable, potenciado por la participación inédita de delegaciones extranjeras y la expectativa de batir récords en un trazado homologado por la World Athletics.

La carrera tuvo un comienzo escalonado desde las 8 hasta las 8:30. La largada por tandas agrupó primero a deportistas con discapacidad, luego a la élite mundial, y finalmente a las miles de personas que buscaban romper sus límites personales.

El público ovacionó a los
El público ovacionó a los atletas en cada lugar del recorrido

En el circuito, la competencia masculina vivió un duelo de máxima exigencia entre Emmanuel Wafula (Kenia), Jacob Kiplimo (Uganda) y Bereket Nega Batebo (Etiopía). Los tres alternaron la punta a lo largo de distintas secciones y mantuvieron un ritmo arrollador, con definición abierta hasta los metros finales. Sin embargo, luego de la mitad del recorrido, el ugandés tomó el liderazgo definitivo. Algunos maratonistas amateurs se encontraron con el atleta a medida que volvía al punto de llegada, que fue el mismo de largada en el barrio de Palermo, y detenían su paso sostenido para saludarlo y sacarle fotos.

Flanqueados por los gritos del público, encararon tramos de Avenida del Libertador, Corrientes, Alem, Rivadavia y otras arterias centrales. El circuito también llevó la fiesta al microcentro, donde sobresalió una postal singular: cerca del Obelisco, parejas de tangueros improvisaron bailes mientras los maratonistas cruzaban esa zona, regalando una escena porteña única dentro de la prueba internacional.

Sobre el kilómetro final, fue Kiplimo quien se desprendió definitivamente, para cruzar la meta con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos y quebrar el récord del circuito porteño. En el desenlace, el ugandés fue seguido por Seifu Tura Abdiwak, de Etiopía, quien aseguró el segundo puesto, mientras que el tercer lugar correspondió al keniano Vinicent Nyamongo Nyageo. Así se configuró un podio dominado por representantes de África oriental, habituales protagonistas en las máximas citas del atletismo.

El podio masculino quedó para
El podio masculino quedó para Jacob Kiplimo, Seifu Tura Abdiwak y Vinicent Nyamongo Nyageo, tres atletas consagrados del atletismo africano

La disputa nacional también aportó emoción, con Laureano Rosa coronándose campeón argentino y seguido de cerca por Manuel Córsico y Nahuel Di Leva, todos alentados en distintos puntos del recorrido por familiares y equipos de running.

En la élite femenina internacional, la keniata Verónica Loleo encabezó el grupo en la llegada, en una definición cerrada que completaron Ftaw Zeray Bezabh y Catherine Reline Amanong’ole en los lugares privilegiados. La presencia sudamericana se hizo sentir, con Florencia Borelli y Daiana Ocampo (Argentina) liderando la representación local frente a atletas de Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Chile.

La ovación más sonora sobre el cierre de la jornada fue para la marplatense Florencia Borelli, quien largó entre favoritas y cerró la prueba batiendo el récord sudamericano y argentino, con una marca de 1 hora, 9 minutos y 21 segundos. El festejo de Borelli a metros de la llegada, rodeada de su gente, sintetizó la emoción de una jornada que alternó competencia y celebración.

El 21K de Buenos Aires
El 21K de Buenos Aires otorga puntos para el circuito World Athletics y fue clasificatorio para el Campeonato Argentino de este año

El despliegue operativo, coordinado por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y monitoreado por la Policía de la Ciudad, incluyó 14 ambulancias, 12 motos con desfibriladores, un centenar de socorristas y cinco hospitales en alerta, además de siete puntos de hidratación, equipos de voluntarios y tecnología para supervisión en tiempo real.

Los corredores contaron con seguro de accidentes, sanitarios especiales y sectores de guardarropas, más el control electrónico a través de chips en los dorsales. Los resultados oficiales estarán disponibles desde el 25 de agosto, pero los parciales ya confirman nuevos récords y tiempos destacables para los corredores.

Verónica Loleo, Ftaw Zeray Bezabh
Verónica Loleo, Ftaw Zeray Bezabh y Catherine Reline Amanong’ole ocuparon los puestos de privilegio en la competencia femenina internacional

La ciudad acompañó desde las calles y balcones, con familias armando guardias en las esquinas, puestos de café, bandas en vivo, bombos y ovaciones. Palermo, Recoleta, el centro, la Casa Rosada y finalmente el Obelisco fueron puntos de concentración, con un clima que alternó sectores desolados por el corte de tránsito con zonas de alta concentración. Por momentos, los bailarines de tango, con vestimenta tradicional, robaron aplausos y selfies.

La meta, otra vez en Palermo, se pobló de finalistas exultantes. Cada uno recibió la medalla “Finisher Ñandú”, testimonio y recuerdo de una jornada intensa. La organización premió a los tres primeros puestos de la general, a campeones nacionales y a los ganadores de categorías inclusivas. Solo participaron mayores de 18 años, todos a pie, tal como dispuso la normativa. Varios equipos armaron improvisadas celebraciones, compartiendo anécdotas, dulces, risas y el relato de los mejores momentos del día.

La emoción nacional se sintió
La emoción nacional se sintió con Laureano Rosa campeón argentino, Manuel Córsico y Nahuel Di Leva como líderes locales alentados por sus equipos

El 21K porteño, que suma puntos en el circuito internacional de la World Athletics y funcionó como etapa nacional para el Campeonato Argentino, fue presentado como la antesala del Maratón Internacional de la Ciudad, programado para el 21 de septiembre. Luego de cruzar el punto de llegada, muchos se detuvieron para posar junto a la medalla, otros buscaron la sombra para estirar y algunos, con paso lento, emprendieron el regreso a sus casas. La postal porteña, con corredores, turistas y tangueros en plena avenida, retrató el espíritu transversal de una competencia que volvió a unir al deporte, la ciudad y su gente.

*Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Media Maratón de Buenos AiresJacob KiplimoAtletismo internacionalPalermoWorld AthleticsÚltimas noticias

Últimas Noticias

Media Maratón de Buenos Aires: el ugandés Jacob Kiplimo rompió el récord y ganó la tradicional competencia

Este domingo, la competencia que ya es un clásico porteño, marcó un nuevo hito de convocatoria en el calendario atlético, con representantes llegados de más de 30 países y figuras destacadas a nivel internacional. Cuáles fueron los resultados

Media Maratón de Buenos Aires:

Por qué la microbiota intestinal puede ser la clave para tener más fuerza muscular y longevidad

Una investigación en Corea del Sur con ratones demostró que algunas bacterias favorecen el retraso del deterioro funcional por la edad y la expresión de genes asociados al crecimiento de los músculos

Por qué la microbiota intestinal

Caminar, el ejercicio subestimado: los mitos sobre los 10 mil pasos, la ciencia detrás de la pérdida de grasa y el impacto en la longevidad con Sebastián La Rosa

En La Fórmula Podcast, el médico y divulgador explicó por qué caminar es el ejercicio más subestimado y cómo aprovecharlo para mejorar la salud cardiovascular y la composición corporal. Además, detalló los beneficios del sauna, advirtió sobre los riesgos de soluciones rápidas como el Ozempic si no se acompañan de hábitos sostenibles y destacó cómo la inteligencia artificial puede facilitar un seguimiento más personalizado del cuidado de la salud

Caminar, el ejercicio subestimado: los

Vinos de postre: por qué son clave para maridar cosas dulces y es una tendencia que crece

El final de las comidas puede ser más rico e interesante para todos aquellos que gustan de los manjares dulces, si se acompañan los postres con diferentes vinos dulces

Vinos de postre: por qué

Herederos influencers: la nueva ola de moda en las monarquías

La irrupción de figuras jóvenes en las casas reales europeas impulsa un cambio de paradigma en estilo, con apuestas modernas y mensajes de inclusión

Herederos influencers: la nueva ola
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevas muertes en el fútbol

Nuevas muertes en el fútbol amateur: dos jugadores se descompensaron y fallecieron en Córdoba y Río Negro

Según el FMI, en 2026 jubilaciones y pensiones explicarán casi la mitad del gasto público argentino

Celulares bloqueados y sobres con dinero: cómo sigue la investigación por el caso de presuntas coimas en la ANDIS

Dos jóvenes de 14 y 18 años vandalizaron una escuela de Chapadmalal: filmaron los destrozos y lo subieron a las redes

El aumento de los autos importados generó el mayor déficit comercial del segmento en 6 años

INFOBAE AMÉRICA
El renovado apoyo incondicional de

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

Un ex cura uruguayo denunciado por abuso sexual a 30 niños en Bolivia lleva 17 años oculto en su casa en Salto

TELESHOW
La emotiva dedicatoria de Nancy

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada