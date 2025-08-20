Tendencias

Día Mundial de las Papas Fritas: el paso a paso para lograr una textura crujiente y un sabor único

Una de las preparaciones más populares a nivel mundial combina simplicidad e ingenio gastronómico. Siguiendo ciertos trucos de cocina y cuidados en la elección de ingredientes, es posible obtener bastones dorados por fuera y suaves en su interior, donde el aceite y la calidad del tubérculo marcan la diferencia en el resultado final

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Cómo elegir la mejor variedad
Cómo elegir la mejor variedad de papa para fritura y lograr un resultado profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 20 de agosto es el Día Mundial de las Papas Fritas. Se trata de uno de los platos más versátiles y aclamados de la gastronomía global.

En ese sentido, la técnica de doble fritura, documentada por primera vez en Bélgica a principios del siglo XX, perfeccionó el producto y lo convirtió en un clásico, con una demanda extendida por la cultura de la comida rápida y el consumo doméstico.

Las papas fritas se incorporaron de distintas formas: como snack, guarnición principal en restaurantes y producto estrella de cadenas internacionales de comida rápida.

Preparar papas fritas caseras con
Preparar papas fritas caseras con aceite caliente asegura un dorado parejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de lavado y remojo, además de la calidad de la papa y el aceite empleado, son claves en la preparación. El lavado repetido de los bastones cortados, hasta ver el agua completamente transparente, elimina restos de almidón, lo que mejora tanto la textura como el color final. El remojo en agua fría con hielo, durante al menos treinta minutos, ayuda a lograr papas más consistentes y crocantes.

El tipo y calidad del aceite también influyen en el resultado final. El aceite de girasol alto oleico se utiliza por su alta resistencia a temperaturas elevadas, y produce una fritura más pareja, menos grasosa y con menos transferencia de olores. Este aceite conserva el sabor original de la papa y facilita que el producto final resulte dorado, sin exceso de absorción de grasa.

La técnica tradicional recomendada por chefs y especialistas cuenta con dos etapas de cocción. Durante la primera, los bastones de papa se sumergen en aceite a una temperatura media, de aproximadamente 120 a 130 grados Celsius, hasta que estén cocidos, pero sin cambiar de color. Al salir del aceite en este paso, se recomienda cubrirlos con un paño limpio y húmedo, lo que ayuda a que terminen de vaporizarse y mantengan su humedad interna hasta el momento de la fritura final.

Uso de sal y especias
Uso de sal y especias para potenciar el sabor de papas fritas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo paso consiste en una fritura breve, en aceite más caliente, entre 175 y 180 grados Celsius. Esta etapa se encarga de aportar la textura crujiente y el dorado exterior, dejando el interior suave y esponjoso. La clave radica en controlar la temperatura para evitar que el exceso de calor queme el almidón y oscurezca el producto, y en evitar sobrecargar la sartén o freidora para mantener constante la temperatura durante toda la cocción.

A continuación, una guía precisa para preparar papas fritas caseras crujientes:

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • Aceite de girasol alto oleico, canola o maíz en cantidad suficiente para una fritura profunda
  • Sal fina a gusto
  • Agua fría
  • Hielo (opcional)
Papas fritas caseras: el acompañamiento
Papas fritas caseras: el acompañamiento clásico que nunca falla en reuniones y celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento

  1. Lavar cuidadosamente las papas, pelarlas y cortar en bastones de 10 a 12 centímetros de largo y de 1 a 2 centímetros de lado aproximadamente, procurando un tamaño uniforme para una cocción pareja.
  2. Lavar los bastones de papa varias veces bajo el chorro de agua hasta que esta salga transparente. Este paso elimina el almidón superficial que podría impedir que queden crocantes.
  3. Dejar reposar los bastones sumergidos en agua fría con hielo durante al menos 30 minutos. El frío contrae las fibras y mejora el resultado final.
  4. Escurrir y secar completamente las papas con un paño limpio o papel absorbente, para reducir el riesgo de salpicaduras y mejorar la reacción en el aceite.
  5. Calentar el aceite a 120 o 130 grados Celsius e incorporar las papas en pequeñas tandas. Cocinar hasta que estén tiernas pero sin llegar a dorarse, entre 5 y 6 minutos. Retirar y colocar sobre una bandeja cubierta con un paño apenas húmedo.
  6. Una vez frías, elevar la temperatura del aceite a 175 o 180 grados Celsius. Freír nuevamente las papas en tandas hasta alcanzar una textura crocante y un color dorado uniforme, aproximadamente 2 o 3 minutos.
  7. Escurrir el exceso de aceite usando papel absorbente y salar a gusto mientras aún estén calientes.
  8. Servir de inmediato para conservar el punto crocante.

Este método permite disfrutar papas fritas caseras con un exterior dorado y crujiente y un centro suave, fiel al estilo de las mejores cocinas. Añadir condimentos como pimentón, ajo en polvo, queso rallado o hierbas frescas puede aportar variantes y matices al sabor tradicional, según las preferencias de cada hogar.

Temas Relacionados

Papa fritaDía de la papa fritaRecetasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un mapa molecular de la médula ósea abre la puerta a terapias más efectivas contra el mieloma múltiple

El avance fue logrado por científicos de Australia. Según los expertos, ayuda a comprender por qué la respuesta a los medicamentos varía tanto entre pacientes

Un mapa molecular de la

Nueva guía de inmunización materna: claves para fortalecer la protección de madres y recién nacidos

Con el aumento de infecciones respiratorias y el regreso del sarampión en Argentina, especialistas destacaron en un simposio la introducción de la vacuna materna contra el VSR y la importancia de mantener altas coberturas para proteger a los más vulnerables

Nueva guía de inmunización materna:

La adicción a la distracción, el culto a la juventud y la curva de la felicidad: cómo el Movimiento Slow propone una salida a la vorágine digital

En La Fórmula Podcast, Carl Honoré, periodista y autor, contó cómo una crisis personal lo impulsó a crear esta corriente cultural que promueve una vida más pausada y consciente. Reflexionó sobre el mito de la multitarea y subrayó que frenar el ritmo no solo mejora la productividad, sino que también permite vivir con mayor presencia y enriquecer los vínculos humanos

La adicción a la distracción,

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

En jornadas grises y con bajas temperaturas, preparar platos caseros se convierte en una forma de crear un ambiente cálido

Cinco recetas fáciles y reconfortantes

El emotivo reencuentro de un hombre sin hogar que recupera a su perro robado: “Es mi única familia”

Tras días de angustia, la historia de Charles Williams y Roc inspiró solidaridad y esperanza, mostrando cómo la lealtad y el amor pueden superar incluso las situaciones más difíciles

El emotivo reencuentro de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaró Julieta Silva y su

Declaró Julieta Silva y su abogado dijo que la mujer fue víctima de “chantaje y extorsión”

Un mapa molecular de la médula ósea abre la puerta a terapias más efectivas contra el mieloma múltiple

Sector público: se perdieron 4.800 empleos en un mes y retrocedió el nivel de los salarios

Día Mundial del Mosquito: cómo la ciencia redefine la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores

La UCR bonaerense busca contener la interna y replegarse para el desafío de Somos Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Paraguay apunta a la industria

Paraguay apunta a la industria global de semiconductores de alta gama con el segundo foro tecnológico junto a Taiwán

Polémica en el Malba, entre dragones, acusaciones de plagio y discursos de odio

Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”