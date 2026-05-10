Sociedad

Analizan un presunto nuevo caso de hantavirus en Chubut: el paciente se encuentra en terapia intensiva

A raíz de la gravedad de su cuadro, el paciente tuvo que ser trasladado hacia la ciudad de Esquel. Mientras permanece aislado, se esperan los resultados de los estudios que le practicaron

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El paciente se encuentra aislado y bajo monitoreo (Télam)
El paciente se encuentra aislado y bajo monitoreo (Télam)

Luego de que un residente de la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, fuera internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel, las autoridades comenzaron a investigar el origen ante la sospecha de que pudiera tratarse de un caso de hantavirus. Mientras tanto, los profesionales de la salud monitorean de cerca la evolución del paciente.

Poco después de que comenzara a analizarse el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ya dejó como saldo la muerte de dos personas, en las últimas horas se conoció la posibilidad de que hubiera detectado un contagio en la zona oeste chubutense.

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“Habría una persona contagiada de hantavirus proveniente de Corcovado internada en terapia en el momento”, indicaron fuentes vinculadas al caso. Por este motivo, el paciente permanece bajo estricta vigilancia médica a la espera de resultados del laboratorio que le realizaron.

Según la información publicada por el sitio Red43, el paciente también se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica, debido a las complicaciones que presentó su cuadro. Cabe destacar que la enfermedad puede causar fiebre alta, dolores musculares y dificultad respiratoria en los afectados.

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Todavía no se dieron a conocer los resultados de los estudios que le realizaron al paciente (REUTERS)
Todavía no se dieron a conocer los resultados de los estudios que le realizaron al paciente (REUTERS)

Ante la presencia de estos síntomas, las autoridades solicitan acudir de inmediato al centro de salud más cercano y reportar cualquier contacto reciente con ambientes rurales. Asimismo, recordaron que el contagio se produce al haber tenido contacto con secreciones de roedores silvestres infectados y por inhalar aire contaminado con desechos de estos animales, sobre todo en ambientes cerrados.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias recomendaron mantener limpios los alrededores de las viviendas y evitar la acumulación de objetos que puedan servir de refugio para los roedores. Además, sugirieron transitar únicamente por senderos habilitados y no ingresar en áreas de matorrales.

Para quienes deban entrar a galpones o viviendas cerradas durante largo tiempo, aconsejaron ventilar los ambientes por al menos treinta minutos antes de ingresar. Durante la limpieza, pidieron usar barbijos, guantes y aplicar una mezcla de agua con lavandina sobre el suelo para reducir la dispersión de polvo.

Hace un mes, se registró la muerte de una adolescente de 15 años por hantavirus

El 7 de abril de este año, una adolescente de 15 años murió por hantavirus en la comuna rural de Cerro Centinela, ubicada en la provincia de Chubut. Según informaron fuentes oficiales del Gobierno provincial, la paciente se encontraba internada en el Hospital Zonal de Esquel y había sido identificada como uno de los contactos estrechos del brote notificado en la localidad hace un mes.

Hantavirus y roedores Créditos; SAREM
La transmisión principal del Hantavirus ocurre a través de roedores silvestres que eliminan el virus mediante orina, saliva y excrementos

El caso integraba un clúster familiar que ya incluía dos diagnósticos previos confirmados. La joven permanecía en aislamiento desde la detección de los primeros infectados y no generó nuevos contactos estrechos externos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Chubut, el brote se había reportado inicialmente el 2 de marzo, con el contagio de una mujer de 57 años en Cerro Centinela. Desde el primer momento, los equipos de salud desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica y control, manteniendo un seguimiento activo de los contactos vinculados al brote.

Por este motivo, en Cerro Centinela se mantuvo un operativo sanitario desde la confirmación del brote, con monitoreos constantes y acompañamiento a las familias afectadas, de acuerdo a lo confirmado por la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Peña. Además, Peña afirmó que el sistema sanitario seguía activo tanto en Cerro Centinela como en Esquel.

Por otro lado, en el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación a lo largo de este año se notificaron un total de 42 contagios por hantavirus. Frente a esto, advirtieron que la cifra total (101 casos entre 2025 y 2026) ya triplicó la cantidad de muertes en comparación con otras temporadas.

En línea con esto, alertaron que de los 101 diagnósticos positivos que se tuvo, 32 de ellos murieron. Y, según el análisis de los especialistas, el incremento podría haber estado motivado por el aumento de la presencia de roedores silvestres, la mayor interacción con humanos en ambientes rurales y silvestres, junto con el impacto del cambio climático en la dinámica de las poblaciones animales.

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