Cuál es el deporte que puede añadir casi una década a la esperanza de vida

El tenis puede sumar hasta diez años a la esperanza de vida, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si el secreto para ganar años de vida estuviese en una simple raqueta? El tenis emerge hoy como el deporte capaz de transformar la esperanza de vida. Nuevas investigaciones colocan a esta disciplina entre las prácticas físicas con mayor impacto positivo en la longevidad, gracias a su combinación de ejercicio, agilidad mental y sentido de comunidad, superando ampliamente las opciones tradicionales de actividad física.

Practicar tenis de forma regular podría añadir hasta una década extra a la esperanza de vida. Así lo afirma un estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings, que analizó datos durante 25 años de más de 8.500 adultos.

Según esta investigación, las personas que jugaban tenis vivieron en promedio 9,7 años más que quienes llevaban una vida sedentaria, superando ampliamente a quienes practicaban otros deportes como ciclismo, natación o fútbol.

Longevidad y beneficios integrales del tenis

Además del respaldo científico, expertos y entrenadores destacan la capacidad de adaptación y los múltiples beneficios del tenis. Porter, médico deportivo y exmédico del Chelsea FC, explicó a GQ: “Es increíblemente modificable”. Según el experto, el tenis permite ajustar la intensidad, elegir entre singles o dobles y jugar sobre distintas superficies, lo que facilita su práctica para personas de diferentes edades y niveles físicos.

La práctica regular de tenis supera a otros deportes en impacto positivo sobre la longevidad (Imágen Ilustrativa Infobae)

Esta adaptabilidad ha impulsado la popularidad de deportes complementarios como el pádel. Kush Joshi, consultor sénior en medicina deportiva y médico en Wimbledon, recomienda el pickeball para adultos mayores, ya que brinda agilidad, coordinación y actividad cardiovascular con bajo impacto. Este deporte se realiza con una raqueta y combina aspectos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, y se juega en una cancha reducida con una pala sólida y una pelota plástica perforada.

Por su parte, el pádel es una alternativa dinámica e intermedia, adecuada para quienes buscan intensidad moderada y estimulación cognitiva por su ritmo rápido y estratégico.

El tenis, en tanto, ofrece un entrenamiento cardiovascular comparable a una sesión de HIIT. Joshi destaca que la práctica regular ayuda a mantener un peso saludable, regula la presión arterial y el colesterol, y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

La práctica de tenis fomenta la neuroplasticidad y protege frente al deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mejora el VO₂ máx., indicador de la capacidad máxima de oxígeno durante el esfuerzo. Guiándose por ejemplos de élite, Joshi cuenta que Carlos Alcaraz —campeón del US Open 2022 y de Wimbledon 2023— posee un VO₂ máx. de 70, muy por encima del promedio para su edad.

Beneficios mentales y sociales

Más allá del ejercicio físico, el tenis brinda ventajas notables para la salud mental. Mayo Clinic sostiene que el deporte ayuda a reducir el estrés y favorece la concentración en situaciones de exigencia, acercando la mente a un estado similar a la meditación.

Además, la facilidad para encontrar compañeros y la posibilidad de unirse a clubes crean espacios de apoyo y sana competencia, sin importar la edad ni el nivel.

Clínica Mayo coincide en que la cercanía en deportes de raqueta como el pickleball incentiva la interacción social y convierte la práctica en una experiencia colectiva. Incluso para quienes cuentan con poco tiempo libre, es sencillo mantener la regularidad y la motivación.

El entorno social del tenis y los deportes de raqueta fortalece la motivación y el bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Más años y mejor calidad de vida

Practicar tenis va mucho más allá del ejercicio físico: involucra coordinación, toma de decisiones rápidas y un entorno social que protege la salud emocional, reportó GQ.

Estudios apuntan, además, que la naturaleza intermitente e intensa del esfuerzo en la pista contribuye a mejorar el VO₂ máx., factor clave para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas.

A diferencia de otras disciplinas, el tenis ofrece la posibilidad de disfrutar sus beneficios a cualquier edad y adaptar la exigencia según las capacidades de cada persona. Así, la ciencia confirma que sumar salud y vitalidad puede ser tan sencillo —y gratificante— como continuar jugando.