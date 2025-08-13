Tendencias

Cuál es el deporte que puede añadir casi una década a la esperanza de vida

Nuevas investigaciones y expertos consultados por GQ señalaron que esta disciplina aumenta la longevidad y mejora la salud cardiovascular. Claves para comenzar a realizar esta práctica

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El tenis puede sumar hasta
El tenis puede sumar hasta diez años a la esperanza de vida, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si el secreto para ganar años de vida estuviese en una simple raqueta? El tenis emerge hoy como el deporte capaz de transformar la esperanza de vida. Nuevas investigaciones colocan a esta disciplina entre las prácticas físicas con mayor impacto positivo en la longevidad, gracias a su combinación de ejercicio, agilidad mental y sentido de comunidad, superando ampliamente las opciones tradicionales de actividad física.

Practicar tenis de forma regular podría añadir hasta una década extra a la esperanza de vida. Así lo afirma un estudio publicado en Mayo Clinic Proceedings, que analizó datos durante 25 años de más de 8.500 adultos.

Según esta investigación, las personas que jugaban tenis vivieron en promedio 9,7 años más que quienes llevaban una vida sedentaria, superando ampliamente a quienes practicaban otros deportes como ciclismo, natación o fútbol.

Longevidad y beneficios integrales del tenis

Además del respaldo científico, expertos y entrenadores destacan la capacidad de adaptación y los múltiples beneficios del tenis. Porter, médico deportivo y exmédico del Chelsea FC, explicó a GQ: “Es increíblemente modificable”. Según el experto, el tenis permite ajustar la intensidad, elegir entre singles o dobles y jugar sobre distintas superficies, lo que facilita su práctica para personas de diferentes edades y niveles físicos.

La práctica regular de tenis
La práctica regular de tenis supera a otros deportes en impacto positivo sobre la longevidad (Imágen Ilustrativa Infobae)

Esta adaptabilidad ha impulsado la popularidad de deportes complementarios como el pádel. Kush Joshi, consultor sénior en medicina deportiva y médico en Wimbledon, recomienda el pickeball para adultos mayores, ya que brinda agilidad, coordinación y actividad cardiovascular con bajo impacto. Este deporte se realiza con una raqueta y combina aspectos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, y se juega en una cancha reducida con una pala sólida y una pelota plástica perforada.

Por su parte, el pádel es una alternativa dinámica e intermedia, adecuada para quienes buscan intensidad moderada y estimulación cognitiva por su ritmo rápido y estratégico.

El tenis, en tanto, ofrece un entrenamiento cardiovascular comparable a una sesión de HIIT. Joshi destaca que la práctica regular ayuda a mantener un peso saludable, regula la presión arterial y el colesterol, y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

La práctica de tenis fomenta
La práctica de tenis fomenta la neuroplasticidad y protege frente al deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mejora el VO₂ máx., indicador de la capacidad máxima de oxígeno durante el esfuerzo. Guiándose por ejemplos de élite, Joshi cuenta que Carlos Alcaraz —campeón del US Open 2022 y de Wimbledon 2023— posee un VO₂ máx. de 70, muy por encima del promedio para su edad.

Beneficios mentales y sociales

Más allá del ejercicio físico, el tenis brinda ventajas notables para la salud mental. Mayo Clinic sostiene que el deporte ayuda a reducir el estrés y favorece la concentración en situaciones de exigencia, acercando la mente a un estado similar a la meditación.

Además, la facilidad para encontrar compañeros y la posibilidad de unirse a clubes crean espacios de apoyo y sana competencia, sin importar la edad ni el nivel.

Clínica Mayo coincide en que la cercanía en deportes de raqueta como el pickleball incentiva la interacción social y convierte la práctica en una experiencia colectiva. Incluso para quienes cuentan con poco tiempo libre, es sencillo mantener la regularidad y la motivación.

El entorno social del tenis
El entorno social del tenis y los deportes de raqueta fortalece la motivación y el bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Más años y mejor calidad de vida

Practicar tenis va mucho más allá del ejercicio físico: involucra coordinación, toma de decisiones rápidas y un entorno social que protege la salud emocional, reportó GQ.

Estudios apuntan, además, que la naturaleza intermitente e intensa del esfuerzo en la pista contribuye a mejorar el VO₂ máx., factor clave para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas.

A diferencia de otras disciplinas, el tenis ofrece la posibilidad de disfrutar sus beneficios a cualquier edad y adaptar la exigencia según las capacidades de cada persona. Así, la ciencia confirma que sumar salud y vitalidad puede ser tan sencillo —y gratificante— como continuar jugando.

Temas Relacionados

TenisLongevidadWimbledonSalud física y mentalPickleballPádelRoger FedererCarlos AlcarazSalud cardiovascularGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Del relleno al color, cómo se creó la receta de los sorrentinos inspirados en la estrella de mar viral

La propuesta culinaria, gestada en un proceso acelerado de creatividad, se transformó en un homenaje al trabajo de los investigadores que navegaron el Atlántico Sur. Uno de los autores del plato conversó con Infobae

Del relleno al color, cómo

Lograron separar a dos siamesas unidas por el abdomen tras una cirugía exitosa en el Hospital Garrahan

Se trata de una condición conocida como onfalópagos. Fueron sometidas a una compleja internveción de ocho horas en la que participaron especialistas de distintas áreas médicas

Lograron separar a dos siamesas

¿Saldrías con tu mascota si fuera humana?; una de cada tres personas no lo dudaría, según encuesta

La tendencia viral de reimaginar con inteligencia artificial a los animales de compañía reveló el profundo apego emocional que existe entre generaciones y especies

¿Saldrías con tu mascota si

Inclusión laboral en tecnología: el modelo que redefine oportunidades para personas con discapacidad

Más de 30 especialistas finalizaron un programa de capacitación técnica y empleabilidad que propone nuevos paradigmas en el sector tecnológico argentino

Inclusión laboral en tecnología: el

Qué es la “dieta de las princesas” que expone a las niñas a graves riesgos de salud física y mental

La difusión de modelos corporales irreales y la presión estética en plataformas digitales refuerzan conductas dañinas, alimentan la discriminación y la obsesión por la imagen desde edades tempranas, según un estudio. Especialistas alertan sobre las consecuencias en la salud física y mental de las menores de edad

Qué es la “dieta de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudio Contardi fue condenado a

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

LLA define los puestos clave en la lista porteña: los confirmados y las diferencias entre Karina Milei y Macri

Del relleno al color, cómo se creó la receta de los sorrentinos inspirados en la estrella de mar viral

Sergio Massa habló antes del cierre de listas: “Nadie va a quedar conforme, todos tenemos que quedar adentro”

El Gobierno renovó el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos y convalidó otra suba en la tasa de interés

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro del Líbano

El primer ministro del Líbano rechazó cualquier injerencia del régimen de Irán en la política del país

Southern Perú: inversiones de la minera mediante Obras por Impuestos superan los S/1.205 millones

Una ONG venezolana consideró como “grilletes invisibles” la excarcelación de Martha Grajales

Humphrey Bogart y John Huston, la dupla dorada que dejó una huella en la historia del cine

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

TELESHOW
El divertido video de Cristian

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

Julieta Prandi: del calvario que vivió con su exmarido a la sanación y al amor reparador con Emanuel Ortega

La reacción de los famosos a la condena del exmarido de Julieta Prandi: mensajes de sororidad y esperanza

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina