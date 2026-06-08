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Receta de mousse de limón con merengue italiano, rápida y fácil

Con una textura liviana, un sabor cítrico y una cobertura brillante, este clásico casero se volvió una opción elegida para cerrar almuerzos, reuniones familiares y celebraciones sin preparaciones difíciles

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Un cuenco de vidrio con mousse de limón amarillo pálido, cubierto con merengue italiano tostado, ralladura de limón y hojas de menta fresca, sobre un paño y madera.
Un bowl de mousse de limón con merengue italiano tostado y ralladura de limón, decorado con hojas de menta, sobre una mesa de madera rústica con limones y una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que, apenas aparecen en la mesa, despiertan sonrisas y generan ese momento de pausa donde todos saben que se viene algo especial. El mousse de limón con merengue italiano tiene ese efecto: su perfume fresco y su aspecto tentador hacen que chicos y grandes quieran probar aunque sea una cucharadita, aun después de un asado extenso o una comida abundante.

En la Argentina, la mousse de limón se fue ganando un lugar en las sobremesas de todo el país. Es elegida porque resulta ligera, refrescante y, sobre todo, porque combina la acidez vibrante del limón con la dulzura suave de la leche condensada y el toque aireado que le aporta el merengue italiano. No falta en mesas familiares, cumpleaños, cenas de amigos ni en los típicos almuerzos de domingo donde se busca un final fresco y elegante sin caer en elaboraciones interminables.

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Cada familia tiene su versión: algunos la presentan en copas individuales, otros en una fuente grande para compartir. Es ideal para anticipar los meses cálidos y también para cortar la pesadez de comidas invernales, siempre bien fría y, si hay tiempo, con el merengue apenas dorado arriba.

Su popularidad creció en los últimos 30 años, cuando la pastelería casera buscó opciones rápidas y lucidas. Así, la mousse de limón se convirtió en símbolo de practicidad y sabor, con ese toque argentino de adaptar recetas internacionales a ingredientes y costumbres locales.

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Receta de mousse de limón con merengue italiano

El mousse de limón con merengue italiano es un postre frío, aireado y cremoso, elaborado a base de queso crema, leche condensada, nata (crema de leche), jugo de limón fresco y gelatina, coronado con un merengue italiano firme y brillante. Se destaca por su sabor intenso y su textura liviana, perfecta para terminar cualquier comida con frescura.

Primer plano de mousse de limón con merengue italiano tostado, ralladura de limón y menta en un vaso transparente. Limones y una cuchara en mesa de madera.
Un cremoso mousse de limón adornado con merengue italiano tostado, ralladura de limón y una hoja de menta, presentado sobre una mesa de madera rústica junto a limones frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Refrigeración: 1 hora

Ingredientes

  • 135 gr de queso crema
  • 150 gr de leche condensada
  • 160 cc de nata (crema de leche)
  • 1 o 2 limones (jugo exprimido, según preferencia)
  • 5 gr de gelatina sin sabor
  • 25 cc de agua
  • 2 claras de huevo
  • 120 gr de azúcar
  • 25 cc de agua (para el almíbar del merengue)

Cómo hacer mousse de limón con merengue italiano, paso a paso

  1. Hidratar la gelatina en 25 cc de agua fría, según indique el envase. Reservar.
  2. En una licuadora o procesadora, mezclar el queso crema, la leche condensada, la nata y el jugo de limón hasta lograr una crema homogénea.
  3. Disolver la gelatina hidratada en el microondas (10 segundos) o a baño María, sin que hierva. Incorporar a la mezcla anterior y batir para integrar bien.
  4. Volcar la preparación en copas o bowls individuales. Llevar a la heladera por al menos 1 hora.
  5. Para el merengue italiano: colocar 120 gr de azúcar y 25 cc de agua en una cacerolita. Hervir hasta obtener un almíbar espeso (118°C, punto bolita blanda).
  6. Cuando el almíbar esté casi listo, comenzar a batir las 2 claras a punto nieve.
  7. Verter el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras mientras seguís batiendo, hasta que el merengue esté brillante y forme picos firmes.
  8. Cubrir cada porción de mousse con el merengue y, si se desea, dorar el merengue con soplete de cocina o bajo el grill del horno unos segundos.
  9. Llevar nuevamente a la heladera hasta el momento de servir. Consejo clave: No sobrebatir la mousse tras agregar la gelatina, para mantener la textura aireada.
Primer plano de mousse de limón en vaso de cristal, cubierto con merengue italiano blanco y tostado en espiral. Decorado con una rodaja de limón y una hoja de menta.
Un delicioso mousse de limón con merengue italiano tostado, decorado con una rodaja de limón y una hoja de menta, presentado en un vaso de cristal para deleitar el paladar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se mantiene fresca por 3 días. No se recomienda freezar, ya que cambia la textura tanto de la mousse como del merengue.

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