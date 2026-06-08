Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina aumentará las lluvias en varias regiones de Honduras al desplazarse al sur del territorio nacional.

La Alerta Verde regirá durante 72 horas en nueve departamentos de Honduras por la influencia de la tormenta tropical Cristina, informó este lunes la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. El sistema se desplaza al sur del territorio hondureño y aumentará las lluvias en varias regiones.

La medida se aplica desde hoy y abarca los departamentos de El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el sistema, identificado primero como la Depresión Tropical 3-E, evolucionó a tormenta tropical con el nombre de Cristina. Actualmente se localiza a unos 170 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca.

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El fenómeno meteorológico se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora. Según los pronósticos, continuará fortaleciéndose de manera gradual mientras cambia su trayectoria hacia el noroeste y avanza en paralelo a la costa del Pacífico centroamericano.

Trayectoria del sistema

Copeco advirtió que la influencia directa de este sistema ciclónico provocará un aumento en la intensidad y acumulación de lluvias en gran parte del país, en especial en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente, donde se esperan los mayores registros durante las próximas 72 horas.

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INSIVUMEH emite boletín especial por la intensificación de la Tormenta Tropical Cristina, que traerá lluvias significativas a varias regiones de Centroamérica, con su ingreso previsto para el jueves. (Conred Guatemala)

Las autoridades señalaron que el incremento de las precipitaciones podría generar el crecimiento de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan hacia la vertiente del Pacífico, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables.

También se prevé un aumento en el oleaje en el Golfo de Fonseca, lo que podría afectar la pesca artesanal, el transporte marítimo y las comunidades costeras, por lo que recomendaron extremar precauciones.

Ante este escenario, Copeco reiteró el llamado a la población que reside en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos, derrumbes, deslaves o hundimientos a tomar medidas preventivas inmediatas.

Las autoridades no descartaron evacuaciones preventivas en comunidades de alto riesgo para evitar pérdidas humanas ante el posible deterioro de las condiciones climáticas.

Recomendaciones a la población

Entre las recomendaciones emitidas por el ente de protección civil se incluye asegurar los techos de las viviendas ante la presencia de vientos racheados, así como limpiar canaletas, cunetas, desagües y tragantes para facilitar el drenaje de aguas lluvias.

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Copeco advirtió que las lluvias más intensas por la tormenta tropical Cristina se concentrarán en el suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.

También exhortó a la población a evitar la acumulación de basura en calles y quebradas, ya que esta situación puede agravar las inundaciones urbanas durante las precipitaciones intensas previstas.

Las autoridades también señalaron que, debido a la saturación progresiva de los suelos por las lluvias continuas, aumenta la probabilidad de deslizamientos en zonas montañosas y de difícil acceso, especialmente en comunidades rurales donde existen viviendas construidas en laderas inestables o cercanas a cauces naturales.

En ese sentido, se recomendó a las alcaldías municipales y comités de emergencia local mantener una vigilancia permanente y activar sus planes de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

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Copeco indicó que se mantiene un monitoreo constante de la evolución del sistema en coordinación con los centros de observación regional, con el objetivo de actualizar oportunamente los niveles de alerta en caso de que la tormenta tropical Cristina experimente cambios en su trayectoria o intensidad que puedan incrementar el impacto sobre el territorio hondureño.