Honduras

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

Sistema ciclónico generará lluvias intensas, durante las próximas 72 horas

Guardar
Google icon
La tormenta tropical Cristina aumentará las lluvias en varias regiones de Honduras al desplazarse al sur del territorio nacional.
La tormenta tropical Cristina aumentará las lluvias en varias regiones de Honduras al desplazarse al sur del territorio nacional.

La Alerta Verde regirá durante 72 horas en nueve departamentos de Honduras por la influencia de la tormenta tropical Cristina, informó este lunes la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. El sistema se desplaza al sur del territorio hondureño y aumentará las lluvias en varias regiones.

La medida se aplica desde hoy y abarca los departamentos de El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el sistema, identificado primero como la Depresión Tropical 3-E, evolucionó a tormenta tropical con el nombre de Cristina. Actualmente se localiza a unos 170 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca.

PUBLICIDAD

El fenómeno meteorológico se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora. Según los pronósticos, continuará fortaleciéndose de manera gradual mientras cambia su trayectoria hacia el noroeste y avanza en paralelo a la costa del Pacífico centroamericano.

Trayectoria del sistema

Copeco advirtió que la influencia directa de este sistema ciclónico provocará un aumento en la intensidad y acumulación de lluvias en gran parte del país, en especial en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente, donde se esperan los mayores registros durante las próximas 72 horas.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un boletín meteorológico con un mapa de Centroamérica mostrando círculos concéntricos de colores representando la Tormenta Cristina y un medidor de velocidad del viento
INSIVUMEH emite boletín especial por la intensificación de la Tormenta Tropical Cristina, que traerá lluvias significativas a varias regiones de Centroamérica, con su ingreso previsto para el jueves. (Conred Guatemala)

Las autoridades señalaron que el incremento de las precipitaciones podría generar el crecimiento de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan hacia la vertiente del Pacífico, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables.

También se prevé un aumento en el oleaje en el Golfo de Fonseca, lo que podría afectar la pesca artesanal, el transporte marítimo y las comunidades costeras, por lo que recomendaron extremar precauciones.

Ante este escenario, Copeco reiteró el llamado a la población que reside en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos, derrumbes, deslaves o hundimientos a tomar medidas preventivas inmediatas.

Las autoridades no descartaron evacuaciones preventivas en comunidades de alto riesgo para evitar pérdidas humanas ante el posible deterioro de las condiciones climáticas.

Recomendaciones a la población

Entre las recomendaciones emitidas por el ente de protección civil se incluye asegurar los techos de las viviendas ante la presencia de vientos racheados, así como limpiar canaletas, cunetas, desagües y tragantes para facilitar el drenaje de aguas lluvias.

Copeco advirtió que las lluvias más intensas por la tormenta tropical Cristina se concentrarán en el suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.
Copeco advirtió que las lluvias más intensas por la tormenta tropical Cristina se concentrarán en el suroccidente, sur, centro y suroriente de Honduras.

También exhortó a la población a evitar la acumulación de basura en calles y quebradas, ya que esta situación puede agravar las inundaciones urbanas durante las precipitaciones intensas previstas.

Las autoridades también señalaron que, debido a la saturación progresiva de los suelos por las lluvias continuas, aumenta la probabilidad de deslizamientos en zonas montañosas y de difícil acceso, especialmente en comunidades rurales donde existen viviendas construidas en laderas inestables o cercanas a cauces naturales.

En ese sentido, se recomendó a las alcaldías municipales y comités de emergencia local mantener una vigilancia permanente y activar sus planes de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Copeco indicó que se mantiene un monitoreo constante de la evolución del sistema en coordinación con los centros de observación regional, con el objetivo de actualizar oportunamente los niveles de alerta en caso de que la tormenta tropical Cristina experimente cambios en su trayectoria o intensidad que puedan incrementar el impacto sobre el territorio hondureño.

Temas Relacionados

HondurasAlertaVerdeDepartamentosTormentaCristinaLluvias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El acto de la vigésima promoción se realizó en el Centro de Convenciones de Sansouci y fue encabezado por el presidente Luis Abinader, con presencia de autoridades, estudiantes y familiares

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

El presidente Luis Abinader y el vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa Tavárez, expusieron los avances del plan, que incluye el Tren Metropolitano y la integración tarifaria

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

El Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la estrategia se apoyará en un “mapa de calor” para ubicar focos de tensión y articular medidas antes, durante y después de las elecciones entre varias entidades

El Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

Especialistas del Hospital Nacional Rosales dijeron que el sistema digital de tomografía por emisión de positrones ofrece mayor velocidad y resolución para guiar decisiones terapéuticas; se aplicará solo con indicación médica específica

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

El gremio empresarial celebrará el 10 y 11 de junio una agenda en San Salvador con autoridades y expertos para analizar la producción nacional, la unión aduanera y los cambios recientes del intercambio global

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

TECNO

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

ENTRETENIMIENTO

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

MUNDO

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

El petróleo cerró en alza y llegó a los USD 94,25 por barril tras los ataques entre Irán e Israel

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

Kosovo abre negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Albin Kurti sin respaldo suficiente

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda