El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

Exequiel Palacios podría ser la gran sorpresa en el once titular de la selección argentina en el debut del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

La selección argentina culminará los preparativos previos al inicio del Mundial 2026 con un amistoso frente a Islandia este martes. La delegación ya lleva una semana de trabajos en los Estados Unidos y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni empieza a perfilar el equipo titular que iniciará la Copa del Mundo tras una evaluación exhaustiva. Uno de los futbolistas que está en buena consideración de cara al estreno contra Argelia es Exequiel Palacios, quien podría ser la sorpresa en el once inicial.

El mediocampista del Bayer Leverkusen siempre fue valorado positivamente por Scaloni y, más allá de que generalmente fue suplente —en gran medida por lesiones— a pesar de su regularidad en las listas, les compite de igual a igual al resto de los mediocampistas. Según pudo saber Infobae, desde el cuerpo técnico lo están viendo en un nivel similar al que están mostrando Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

PUBLICIDAD

Con este panorama, el volante surgido de River Plate logró ubicarse a la altura del mediocampo que se consolidó en la consagración de Qatar 2022. Vale recordar que Leandro Paredes arrastra una molestia física que lo relegó de algunos ensayos en Kansas City. Pala fue titular en la victoria 2-0 contra Honduras y ganó terreno en los entrenamientos, por lo que no sería sorpresa que logre meterse en el once titular del debut albiceleste en el Mundial.

Palacios es uno de los futbolistas que se mantiene desde el inicio de la “era Scaloni” en 2018 y formó parte de las consagraciones del ciclo: disputó 39 partidos, en los que brindó seis asistencias y no logró convertir. El mediocampista de 27 años arribó a la cita en los Estados Unidos, Canadá y México en plenitud física y el cuerpo técnico lo tiene en alta estima.

PUBLICIDAD

En la pasada temporada con el Bayer Leverkusen, Pala disputó un total de 25 partidos oficiales debido a que estuvo fuera de las canchas por una lesión en la última parte del 2025 (@Argentina)

De cara al amistoso contra Islandia el próximo martes a las 22:00 (hora argentina) en el Jordan–Hare Stadium, la selección argentina ya arribó al estado de Alabama para realizar la última práctica en la noche del lunes, luego de que Lionel Scaloni brinde una conferencia de prensa.

Respecto al encuentro contra los europeos, se espera que Lionel Messi sume minutos, aunque resta definir si lo hará de titular o ingresando en el segundo tiempo. Otros de los futbolistas que se perfilan para ser titulares son Gerónimo Rulli, Nicolás Capaldo, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y el Flaco José Manuel López.

PUBLICIDAD

La buena noticia para el cuerpo técnico estuvo enfocada en la recuperación de los jugadores con molestias físicas. Además del mencionado Messi, Nico Paz fue otro de los que se entrenó a la par de sus compañeros en los últimos ensayos. “Nico estaba disponible para hoy y a Julián (Álvarez) estamos intentando que se le vaya esa molestia del tobillo. No tenemos apuro, esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que, cuando tenga que jugar, no tenga ninguna molestia. En principio, no creo que tengan problemas para estar”, adelantó Scaloni en la última conferencia.

La selección argentina cerrará su preparación previa al Mundial chocando contra Islandia (AP Foto/Sam Craft)

Hay varios futbolistas que continúan con su reacondicionamiento físico para llegar en óptimas condiciones para el Mundial. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel avanzan de la recuperación de sus desgarros, aunque todavía no se descarta un cambio por Agustín Giay o Nicolás Capaldo, protagonistas de los amistosos. En las próximas horas habrá una definición. Julián Álvarez, por su parte, llegará sin inconvenientes pese a la dolencia que tiene en el tobillo, misma situación con Emiliano Dibu Martínez y la fractura de su dedo.

PUBLICIDAD

El hueco que se le abrió a Exequiel Palacios en el equipo titular, más allá de su nivel, está relacionado con la ausencia de Leandro Paredes. El volante de Boca Juniors sigue en plena recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial que lo marginó de las canchas. Hay que destacar que Lionel Scaloni todavía no eligió al reemplazante de Leonardo Balerdi, el único de los lesionados que ya está descartado para el Mundial.