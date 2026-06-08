La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Este mapa del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA muestra la trayectoria pronosticada del Huracán Melissa a través de Centroamérica, con su centro actual cerca de las costas de Nicaragua y El Salvador el 8 de junio de 2026, indicando su posible intensificación. (Conred Guatemala)

La depresión tropical Tres-E se fortaleció a tormenta tropical Cristina y podría aumentar las lluvias en Guatemala, con mayor impacto previsto en Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, según el boletín meteorológico especial #02-2026 del INSIVUMEH.

De acuerdo con el pronóstico citado por INSIVUMEH, el sistema podría ingresar a territorio guatemalteco el jueves 11 de junio, con un aumento gradual de las precipitaciones del Sur al Centro y con los mayores acumulados esperados entre miércoles y jueves.

Según la SE-CONRED, la tormenta tropical Cristina se desplaza hacia el Norte a 7 km/h y se ubica cerca de las costas del Pacífico de Nicaragua.

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En el marco del Plan Nacional de Respuesta y el Protocolo de Lluvias 2026, se definieron decisiones interinstitucionales para activar medidas de prevención, respuesta y recuperación, con prioridad en la protección de la población.

El Sistema CONRED mantiene Alerta Amarilla Institucional ante el acercamiento del fenómeno en el océano Pacífico, de acuerdo con la propia institución, que prevé un incremento de lluvias con actividad eléctrica y vientos.

Según CONRED, las condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.

La SE-CONRED recomendó identificar áreas seguras en la comunidad, aplicar la autoevacuación si es necesario y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

También pidió mantenerse informado en canales oficiales, preparar o actualizar el Plan Familiar de Respuesta, verificar la Mochila de las 72 Horas y reportar emergencias al 119, disponible las 24 horas, según CONRED.

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INSIVUMEH emite boletín especial por la intensificación de la Tormenta Tropical Cristina, que traerá lluvias significativas a varias regiones de Centroamérica, con su ingreso previsto para el jueves. (Conred Guatemala)

Las autoridades activan alertas en cuatro países de Centroamérica por una posible depresión tropical

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones son propicias para que una extensa área de baja presión, situada frente a la costa del Pacífico centroamericano, evolucione a depresión tropical mientras avanza hacia el norte.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras y zonas cercanas a ríos y quebradas, donde el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas se ha incrementado.

Los pronósticos ubican a Nicaragua como uno de los países con mayor probabilidad de registrar precipitaciones capaces de causar anegaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas vulnerables.

El sistema meteorológico, aún en etapa de desarrollo, ha intensificado las lluvias y tormentas eléctricas asociadas, lo que llevó al NHC a emitir un llamado de precaución para los próximos días. Aunque el desarrollo ciclónico no ha sido confirmado, los especialistas coinciden en que el principal peligro reside en la persistencia de las precipitaciones sobre una amplia franja de Centroamérica.

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Las lluvias intensas provocan daños y colapsos de muros en zonas de Guatemala

Intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica han impactado en distintos sectores de la ciudad de Guatemala durante las últimas horas, con consecuencias directas en la infraestructura y la seguridad de los residentes.

Las autoridades del Sistema CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) movilizaron equipos de emergencia hacia San Miguel Petapa y Villa Nueva para responder a los daños causados por las precipitaciones recientes, mientras que el INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) ha emitido advertencias sobre la persistencia de estos fenómenos en el inicio de abril, motivadas por el ingreso de humedad desde ambos litorales que eleva el riesgo de lluvias en la Meseta Central y la Franja Transversal del Norte.

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De acuerdo con información relevada por el Boletín Informativo No. 86-2026 del INSIVUMEH, durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril se esperan temperaturas de hasta 37°C en regiones como el Pacífico, el valle del Motagua y el Oriente, combinadas con episodios de neblina y tormentas en horas vespertinas.

Este patrón climático ha favorecido la saturación de suelos en sectores urbanos y la ocurrencia de eventos como el colapso de un muro perimetral en Residenciales Colinas del Paraíso II, zona 5 de Villa Nueva, así como inundaciones reportadas en Santa Inés Petapa, colonia El Paraíso II de San Miguel Petapa, Marianitas y La Joya, Boca del Monte.

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