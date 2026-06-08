Cultura

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán

El programa reúne propuestas de Chile y Argentina que cruzan danza, performance, sonido y visualidad, y prepara una apertura sin costo para el 14 de junio

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torcida transcordillerana
Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán

La ciudad de Buenos Aires alberga hasta el 14 de junio la residencia binacional TORCIDA Transcordillerana, un programa de artes escénicas que reúne a artistas de Chile y Argentina y que culminará con una apertura pública gratuita el 14 de junio en Planta Inclán, una instancia que extenderá en Argentina un proceso de investigación y creación iniciado el año pasado en la Araucanía andina chilena.

La actividad de cierre tendrá entrada gratuita y una capacidad para 100 espectadores en Planta Inclán, en Inclán 2661, donde además se realizará un conversatorio con artistas y directoras de la residencia.

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El programa, que concentra nueve días de trabajo creativo con foco en montaje escénico, dramaturgia corporal y tutorías técnicas de iluminación y sonido, es una iniciativa conjunta de SIERRA Residencia de Arte y Plataforma, de Chile, y Planta Investigación & Creación Transversal, de Argentina.

Los proyectos de Torcida Transcordillerana se presentan al público el domingo 14, a las 20 hs, en Planta Inclán
Los proyectos de Torcida Transcordillerana se presentan al público el domingo 14, a las 20 hs, en Planta Inclán

La nueva edición es la continuación internacional de TORCIDA, una residencia que en octubre pasado reunió a nueve artistas escénicos en Sierra, en Malalcahuello, Araucanía Andina: siete chilenos, un argentino y un uruguayo. Ese espacio se dedica a explorar la interacción entre artes, ciencia y tecnología, además de perspectivas vinculadas con los posthumanismos y la naturaleza expandida.

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En esta edición, los tres proyectos convocados son Micro Willimapu, Médium Vegetal y Piel de Agua.

Micro Willimapu es una propuesta de Valún Paillaleve, performer e investigadora, y Yoram Neptuno, músico y compositor. El proyecto se plantea como una obra de danza y un conjunto de prácticas ligadas a la observación de pequeñas formas de vida en la ciudad, con el propósito de hacer visible la descomposición como motor de regeneración y de vincular procesos naturales con el espacio urbano.

Valún Paillaleve Yoram Neptuno
Micro Willimapu es una propuesta de Valún Paillaleve, performer e investigadora, y Yoram Neptuno, músico y compositor

Sus creadores trabajan desde una inspiración en la herencia williche-champurria y reconfiguran tanto el lenguaje del baile como la música house. La obra propone formas de adaptación en el entorno citadino comparables con la manera en que el musgo se integra en el cemento.

Médium Vegetal reúne a Fito Mellado, performer y diseñador escénico, y Bárbara Pestán, directora de cine y actriz. La propuesta fusiona los proyectos “Antes todo esto era Campo” y “Mar Rojo” para investigar, a través de la performance, el sonido y lo audiovisual, las huellas persistentes en territorios atravesados por tala, incendios y restos de carbón.

Díptico de dos retratos: a la izquierda, un hombre con gorra negra y sudadera; a la derecha, una mujer de perfil con cabello rizado, iluminada en naranja
Fito Mellado y Bárbara Pestan de Médium Vegetal

La obra sitúa esa búsqueda en los vestigios del incendio del lago Peñuelas, en la región de Valparaíso, Chile, ocurrido en febrero de 2024, donde amplias hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto alimentaron un fuego que hizo que múltiples especies perdieran sus hábitats y sus vidas, según la presentación del proyecto. La investigación entiende al cuerpo como médium y como experiencia sensible en diálogo con la geografía y con lo ausente.

Por su parte, Piel de Agua es un proyecto de Poly Rodríguez, artista e investigadora en danza, Cristián Reyes, artista escénico y bailarín, y Katiuska Valenzuela, diseñadora escénica integral. La propuesta explora la piel como sensor que responde a mundos en formación y plantea interacciones entre cuerpos humanos para investigar las dimensiones culturales y sensoriales del contacto.

Un grupo diverso de aproximadamente quince personas, vestidas con ropa deportiva, en un amplio estudio con paredes grises y suelo oscuro, escuchando a un instructor que les habla
Desde el 6 hasta el 14 de junio la residencia binacional TORCIDA Transcordillerana reúne a artistas de Chile y Argentina

El proceso experimental utilizará materiales como gel deslizante, además del susurro y la voz en el plano sonoro, para profundizar la experiencia háptica y el diálogo entre percepción, sonido e iluminación. Según su descripción, la obra busca indagar qué relaciones emergen del contacto y cómo esos cruces transforman la percepción de la propia corporalidad.

Rosa Santoni, directora de Sierra y co-directora y curadora de la residencia, explicó que los tres proyectos ya habían participado en TORCIDA en Sierra durante el año pasado: “Todos los proyectos que participarán de TTC ya fueron parte de la residencia TORCIDA en Sierra el año pasado. Desde ahí veníamos habitando un campo de resonancia muy fértil, que nos permitió reconocer afinidades y abrir un espacio para continuar y expandir esos procesos de investigación y creación, ahora de cara a su puesta en escena”.

Grupo de personas sentadas en círculo sobre un piso de madera en una habitación luminosa con grandes ventanas. Al fondo se ven árboles verdes y montañas
SIERRA Residencia de Arte y Plataforma, de Chile

La curadora añadió que las tres obras formulan críticas a la matriz moderno-capitalista, pero avanzan hacia otros imaginarios posibles. En sus palabras: “Si bien los tres proyectos formulan críticas a la matriz moderno-capitalista, no se quedan ahí, ya que proponen y ensayan otros imaginarios posibles. En ese sentido, las obras no sólo se sostienen desde un espacio crítico sino que también propositivo y contra-hegemónico, incorporando al hacer desde el cuerpo tensiones eco-sociales, políticas, de/coloniales y ambientales, lo que permite ir fisurando sentidos a partir del movimiento, lo sonoro y lo táctil”.

Sobre la curaduría, Santoni señaló que los ejes de la residencia provienen de Sierra y están marcados por performatividades, disidencias y naturaleza expandida, con influencia del pensamiento de Karen Barad y de su texto La performatividad queer de la naturaleza. También indicó: “En esta nueva etapa, continúan performatividades y disidencias, y se suma el eje Sur-Sur, que viene desde el trabajo de residencias de PLANTA. Ahí aparece un cruce interesante poniendo énfasis en modos situados de hacer desde el sur global y, a la vez, desde territorios específicos”.

Vista exterior de la entrada a Planta Inclán, un edificio con paredes de ladrillo gris y detalles en azul oscuro, destacando un letrero negro y una puerta de madera
La fachada de Planta Inclán

Vesna Brzovic, co-directora de TTC y encargada de proyectos en Planta Inclán, vinculó esos ejes con el programa de residencias Sur-Sur que la institución desarrolla desde 2024. Brzovic sostuvo que se trata de un trabajo orientado a “crear conexiones, relaciones e intercambios artísticos entre países, territorios y artistas del Sur Global” para “rescatar el conocimiento que habita en nuestros territorio, recircularlo, reconocer las diferencias y similitudes, reactivar las memorias”.

Brzovic es investigadora, gestora cultural y productora de artes escénicas, fue becaria Fondart Chile en 2020 y 2025 y es candidata a magíster en Estudios Culturales de América Latina en la Universidad de Buenos Aires, según la información institucional. Santoni, por su parte, es magíster en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, periodista y licenciada en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y dirige SIERRA en Malalcahuello, Araucanía.

Planta Inclán, sala de artes escénicas, cuenta con Dirección General de Elisa Carricajo y Juan Onofri Barbato. Durante los nueve días intensivos de trabajo creativo, con foco en el montaje escénico, la dramaturgia corporal y también hay tutorías técnicas de iluminación, a cargo de Josefina Soria, y de sonido, por parte de Lucía Roig, entre otras.

*Apertura pública y gratuita: domingo 14 de junio de 2026, a las 20 hrs. En Planta Investigación & Creación Transversal, Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: gratuita — capacidad para 100 espectadores. Actividad de cierre: conversatorio con artistas y directoras de la residencia.

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