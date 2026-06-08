De Anna Wintour a Daniel Radcliffe: una exclusiva alfombra roja se transformó en un manifiesto de moda y alta costura

La ceremonia número 79 en el Radio City Music Hall de Nueva York reunió a figuras del teatro con propuestas increíbles (REUTERS/Angelina Katsanis)

La 79.ª ceremonia de los Premios Tony, que se llevó a cabo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York reunió a figuras destacadas del teatro y el espectáculo bajo un despliegue de moda y de looks increíbles en la alfombra roja.

Brillos, transparencias y teatralidad fueron algunas de las tendencias que se definieron por la experimentación con materiales, la fusión de siluetas clásicas y toques vanguardistas, y una fuerte inclinación por la individualidad.

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Los asistentes apostaron por vestidos largos confeccionados en tejidos translúcidos como tul, encaje y gasas vaporosas, sumando efectos visuales de ligereza y profundidad. El brillo dominó la escena, presente tanto en lentejuelas como en detalles de pedrería y acabados satinados en tonos dorados, plateados, negros y azules.

Los cortes estructurados y la combinación de elementos románticos, como bordados florales y aplicaciones tridimensionales, sumaron riqueza visual. La teatralidad se expresó con faldas globo, sobrefaldas de plumas y capas largas, mientras que el contraste de texturas, terciopelo junto a gasa, cuero con satén, encaje con transparencias, marcó un enfoque experimental.

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Todos los looks de las celebridades

Anna Wintour

Anna Wintour combina seda marfil y flores en naranja y violeta con detalles negros que rompen la verticalidad (REUTERS/Angelina Katsanis)

Anna Wintour deslumbró con un vestido largo de seda marfil, manga larga, corte recto y estampado floral en naranja, violeta y negro. Detalles de bordado y pinceladas negras rompieron la verticalidad. Llevó peinado bob liso, gafas de sol rectangulares, collar plateado corto y sandalias minimalistas.

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Rachel Zegler

Rachel Zegler elige una silueta columna en marrón oscuro con escote en V y pliegues centrales que afinan la cintura (REUTERS/Angelina Katsanis)

Rachel Zegler apareció con un vestido largo de silueta columna en marrón oscuro, tejido fluido, escote profundo en ‘V’ y pliegues centrales en la cintura. La falda se extendió en una suave cola. Lució el cabello suelto con ondas, pendientes de aro, brazalete plateado y maquillaje en tonos neutros.

Nathan Lane

Nathan Lane apuesta por un esmoquin negro de tres piezas con un aire clásico e intelectual reforzado por gafas oscuras (REUTERS/Angelina Katsanis)

El total black fue fundamental en el look de Nathan Lane, que eligió un esmoquin negro de tres piezas con blazer de tejido mate, solapas anchas y hombros definidos. Llevó camisa y corbata negras, anteojos de montura gruesa en negro, logrando un estilo sobrio y clásico con un aire intelectual.

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Pink

Pink suma lentejuelas negras y una sobrefalda de plumas en negro y gris para un efecto de volumen escénico (REUTERS/Angelina Katsanis)

Pink apostó por un vestido largo entallado en negro con escote corazón, cubierto de lentejuelas brillantes. La sobrefalda y cola con plumas negras y grises generaron volumen. El peinado recogido alto y los pendientes largos plateados completaron su look.

Daniel Radcliffe y Erin Darke

Erin Darke mezcla terciopelo negro y gasa azul marino translúcida con labios rojos como acento protagonista (REUTERS/Angelina Katsanis)

Daniel Radcliffe vistió un esmoquin azul claro entallado, solapas de satén gris perla, camisa azul celeste, pajarita satinada a juego y detalles metálicos en los puños, con zapatos negros de charol.

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Erin Darke llevó un vestido largo de terciopelo negro, escote recto y falda plisada en gasa azul marino translúcida. Lució sandalias plateadas de plataforma, pendientes brillantes y labios rojos intensos.

Marty Lauter

Marty Lauter rescata un conjunto vintage en rosa pálido con encaje floral y un lazo negro que contrasta con la suavidad del tono (REUTERS/Angelina Katsanis)

La moda vintage fue protagonista en el look de Marty Lauter con un conjunto de blazer entallado y pantalón recto en rosa pálido, con patrón de encaje floral superpuesto. Llevó camisa blanca de seda, lazo negro, broche floral blanco en la solapa, zapatos negros de charol y peinado pulido.

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Sarah Paulson

Sarah Paulson fusiona raso marfil estructurado y rosa pastel con bordados florales y pedrería en un registro romántico (REUTERS/Angelina Katsanis)

La elección de Sarah Paulson fue un vestido romántico, cuerpo de raso marfil estructurado, escote profundo en ‘V’, hombros con lazos amplios y falda acampanada en rosa pastel con bordados florales y aplicaciones de pedrería. Llevó sandalias de pedrería, pendientes colgantes y peinado con raya al medio.

Brian Lee y Dayna Lee

Brian Lee mantiene el clasicismo con esmoquin negro, solapas satinadas y pajarita anudada con guiño contemporáneo en gafas finas (REUTERS/Angelina Katsanis)

Brian Lee llevó un esmoquin clásico de corte recto en negro con solapas de pico en satén, camisa blanca de algodón con cuello estructurado, pajarita negra anudada y zapatos de charol. Completó su look con gafas de montura redonda y delgada, sumando un toque intelectual y contemporáneo.

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Dayna Lee lució un vestido largo de tirantes finos en tono perla, confeccionado en tejido brillante y malla translúcida en el corsé. El bustier estructurado realzó su silueta y la falda caída aportó un efecto vaporoso. Detalles de pedrería capturaron la luz y combinó el conjunto con un moño bajo pulido, pendientes pequeños y una pulsera de diamantes.

Danielle Brooks

Danielle Brooks apuesta por dorado metálico y lentejuelas diminutas en un diseño ajustado de hombros caídos (REUTERS/Angelina Katsanis)

Un vestido largo entallado de hombros caídos en dorado fue la elección de Danielle Brooks, además era tejido metálico y lentejuelas diminutas. El escote recto y la silueta ajustada resaltaron su figura. Complementó con brazalete dorado, uñas decoradas en tonos oscuros y maquillaje intenso.

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Susannah Flood

Susannah Flood evoca los años 20 con tul marfil transparente, flecos simulados y destellos de perlas y lentejuelas (REUTERS/Angelina Katsanis)

Susannah Flood optó por un vestido largo de tirantes anchos en marfil, tul transparente decorado con lentejuelas, perlas y canutillos simulando flecos. El corte recto de inspiración años 20 se combinó con pendientes largos y maquillaje suave, llevando el cabello suelto con ondas.

Martin Foster y Brenda Abbandolo

Martin Foster contrasta chaqueta blanca de solapa en pico con pantalón negro para un acabado de gala clásico (REUTERS/Angelina Katsanis)

Martin Foster lució un esmoquin de chaqueta blanca de solapa en pico, camisa blanca plisada, pantalón negro, pajarita y zapatos de charol negro, añadiendo gafas de sol rectangulares.

Brenda Abbandolo posó con un vestido largo de encaje blanco con patrón floral, manga corta, escote en ‘V’, cinturón negro de raso y sandalias negras. Llevó anteojos de sol oscuros y pulseras plateadas de gran tamaño.

Luke Evans

Luke Evans lleva un esmoquin blanco de doble botonadura con aire retro, bigote definido y pantalón ancho (REUTERS/Angelina Katsanis)

Un look blanco y negro fue el elegido por Luke Evans, que llevó un esmoquin blanco de doble botonadura, solapas anchas, camisa blanca y pajarita negra. Los pantalones anchos, bigote delineado y zapatos de charol negro sumaron un aire retro. Optó por un peinado clásico.

Mark Strong y Liza Marshall

Mark Strong opta por un esmoquin azul medianoche con solapas negras y líneas tradicionales de alfombra roja (REUTERS/Angelina Katsanis)

Mark Strong se decantó por un esmoquin azul medianoche, solapas de satén negro, camisa blanca plisada y pajarita negra, con zapatos negros de charol.

Liza Marshall eligió un vestido largo de satén negro, manga larga, cuello alto, lazo en el escote y broche plateado. La falda recta con bordados florales en azul celeste y plateado fue el punto focal. Llevó el cabello recogido, pendientes plateados y maquillaje neutro.

Ani Taj

Ani Taj apuesta por un mini vestido globo en tafetán azul con cuerpo de terciopelo y accesorios excéntricos (REUTERS/Angelina Katsanis)

Ani Taj vistió un vestido corto de estructura globo en tafetán azul profundo, cuerpo de terciopelo y escote palabra de honor. Llevó guantes plateados arrugados, bolso en forma de ojo decorado y sandalias plateadas. El peinado recogido alto y mechones verdes aportaron un aire creativo.

Jeremy Pope

Jeremy Pope eleva la teatralidad con abrigo negro estructurado, capa larga y un conjunto bicolor con falda plisada (REUTERS/Angelina Katsanis)

Jeremy Pope presentó un abrigo estructurado negro con solapas anchas y capa larga. Debajo, llevó un conjunto bicolor blanco y negro, falda plisada en degradé y camisa negra. Completó con guantes, gafas oscuras y sombrero de ala ancha con banda blanca.

Usher y Jennifer Goicoechea Raymond

Usher suma cuero marrón y sastrería negra con gafas cuadradas para un enfoque moderno y urbano (REUTERS/Angelina Katsanis)

Usher optó por chaqueta de cuero marrón, camisa y corbata negras, pantalón de vestir negro y gafas de sol cuadradas, portando un cóctel.

Jennifer Goicoechea Raymond eligió un vestido largo ajustado con estampado geométrico en negro y beige, escote profundo, solapa negra satinada y pequeña cola. Llevó el cabello recogido en coleta alta y maquillaje natural.

Audrey Corsa

Audrey Corsa destaca con rojo intenso, escote bardot y una silueta amplia de líneas limpias (REUTERS/Angelina Katsanis)

El rojo fue protagonista en el outfit de Audrey Corsa, que lució un vestido largo de silueta amplia en rojo intenso, tejido liso, escote bardot y mangas largas. El diseño estructurado se completó con zapatos de punta negros y collar de diamantes.

Jordan Roth

Jordan Roth apuesta por marfil con estampado de aves, tul plisado escultórico y un tocado translúcido que dramatiza el conjunto (REUTERS/Angelina Katsanis)

Jordan Roth llevó un vestido largo sin mangas en marfil, decorado con estampado artístico de aves en tonos grises y marrones. Aplicaciones de tul plisado en formas orgánicas sobre el pecho y los hombros, y un tocado de tul translúcido que cubría el rostro, sumaron dramatismo escultórico. Lució maquillaje neutro y peinado suelto.