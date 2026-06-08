Cambios a Inocencia Fiscal: qué dice el borrador que intenta lograr que los dólares de los argentinos dejen el colchón

El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal elimina topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el envío de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso, se conoció un borrador en el que el oficialismo propone eliminar restricciones de acceso y establecer condiciones más claras para que los contribuyentes regularicen activos no declarados.

El documento redefine el criterio de discrepancia significativa para el control fiscal y flexibiliza los mecanismos de defensa y corrección ante eventuales diferencias detectadas por el fisco. Además de establecer que quienes deseen utilizar los dólares del colchón dispondrán de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El borrador del proyecto incorpora cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), con la intención de facilitar la adhesión de personas humanas a un esquema de declaración del impuesto más sencillo. Ante la consulta de Infobae a fuentes del Ministerio de Economía no pudieron dar una fecha precisa sobre cuando se enviará al Congreso, pero aseguraron que será pronto.

Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, el sistema que se plantea ahora dará mayor seguridad jurídica. Ya que en caso de aprobase, las diferencias objetadas por el fisco solo serán consideradas significativas si superan dos umbrales: el 15% de la diferencia de impuesto y el 5% del límite punible de la Ley Penal Tributaria. Cuando una diferencia no superará ninguno de estos dos parámetros, no se la considerará relevante para cuestionar la declaración. En caso contrario, el contribuyente tendrá la posibilidad de ofrecer su defensa y, tras la determinación de oficio, aún cuenta con plazo para regularizar la situación sin perder los beneficios del régimen.

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Una de las preocupaciones centrales de los contadores giraba en torno al riesgo de que los contribuyentes pierdan los beneficios ante discrepancias que detecte la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Litvin explicó que el proyecto elimina esa “trampa”, ya que el pago de la diferencia no implicará una caída automática de los derechos adquiridos por ingresar al régimen.

A su vez, la gerente de impuestos del mismo estudio contable, Noelia Girardi, detalló que el proyecto amplía el acceso al RSG al eliminar los límites vinculados al nivel de ingresos ($1.000 millones anuales) y patrimonio ($10.000 millones), vigentes hasta la actualidad. Esta apertura, en caso de aprobarse, permitiría que muchas más personas humanas opten por el esquema simplificado, agilizando la presentación y pago de impuestos.

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Además, refuerza la previsibilidad para el contribuyente, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá objetar una declaración si logra demostrar, con información objetiva, la existencia de una diferencia significativa. Y la eximición de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o del Impuesto al Valor Agregado y adhieran al RSG, con el objetivo de incentivar la normalización de situaciones fiscales pendientes.

En caso de aprobarse el nuevo proyecto, ARCA deberá probar de manera objetiva las discrepancias significativas en las declaraciones de los contribuyentes.

En esa misma línea, el contador Marcos Felice subrayó que el proyecto elimina los requisitos de ingresos máximos de $1.000 millones y de patrimonio máximo de $10.000 millones para acceder al régimen, e introduce como condición la residencia fiscal durante todo el período declarado bajo la modalidad simplificada. Felice puntualizó que, para los grandes contribuyentes nacionales hay una novedad ya que se les permitiría la adhesión al RSG pero solo con efecto en la presentación jurada de Ganancias y el pago, sin acceso a la presunción de exactitud ni a los beneficios.

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Así, evaluó como positivos los cambios propuestos por el Gobierno, sobre todo la eliminación de los topes y la flexibilidad para subsanar discrepancias mediante la rectificación de la declaración jurada, lo que permite conservar los beneficios del régimen. Remarcó que, si la diferencia supera el 15% pero no rebasa el 5% del límite penal tributario para evasión simple, el contribuyente mantiene los beneficios.

¿Con fecha límite?

Uno de los cambios clave, y hasta ahora desconocido, que buscará aprobar Caputo con el nuevo proyecto es establecer una fecha limite para que los contribuyentes puedan sacar los dólares del colchón. En el borrador, por medio del articulo 5, se dispone que tendrán tiempo para sacarlos hasta el 31 de diciembre de 2027 (sin especificar si es inclusive o no).

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En caso de que se apruebe el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal los contribuyentes van a tener tiempo de sacar los dólares del colchón hasta el 31 de diciembre de 2027.

“A estos efectos, y hasta el 31 de diciembre de 2027, para los fondos utilizados conforme lo previsto en el párrafo precedente por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud establecida en el artículo 40 de la presente ley, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo de dicho artículo”, estipularon en el anteproyecto. Esto supone un cambio de suma importancia, ya que con este nuevo artículo lo que busca Caputo es marcarle a los contribuyentes cuál es su ventana de oportunidad para sacar los dólares del colchón y poder utilizarlo sin que, en teoría, el fisco nacional los persiga.

El envío de este nuevo proyecto al Congreso, implica un cambio en la postura del ministro Caputo, quien pasó de asegurar que los contribuyentes no le tenía que hacerle caso a los contadores porque la Ley esta “blindada contra Kicillofs” a reunirse con los mismo para evaluar y buscar cambiar los puntos débiles de la Ley vigente. Es que el equipo económico tiene un particular interés en que Inocencia Fiscal funcione y los argentinos saquen los dólares del colchón, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en 170.000 millones de dólares.

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