La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La viuda de René Bertrand habló del impacto familiar por la muerte de la actriz y contó cómo acompañan el duelo de Sofía y Franco (Video: Intrusos/ América TV)

El hallazgo sin vida de María Rosa Fugazot en su departamento de Palermo marcó un nuevo golpe para la familia de la actriz, apenas días antes del aniversario de la muerte de su hijo, René Bertrand. Su nuera, Belén Giménez, relató el impacto que provoca esta pérdida múltiple: “Es un montón ya, es un montón”.

Giménez, también actriz, conversó con Intrusos (América TV) sobre cómo la noticia sacudió a toda la familia. “Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos”, sostuvo, evocando la cercanía cotidiana. La actriz explicó que sus hijos, Sofía y Franco, ya conocen lo sucedido y atraviesan el duelo con su contención: “Se los tuve que contar, así que acá estoy, mimándolos”.

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Según la información policial, Fugazot fue hallada muerta en su domicilio del barrio porteño de Palermo. Tenía 83 años y, de acuerdo a versiones cercanas, atravesaba un periodo de tristeza profunda tras la muerte de su hijo René. No se encontraron indicios de violencia en la escena y la causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, que investiga las circunstancias del fallecimiento.

María Fugazot junto a su nuera, Belén Giménez (Intrusos, América TV)

La viuda de Bertrand reflexionó sobre los últimos meses de Fugazot y los efectos de la pérdida: “Para una mamá es súper difícil despedirse de un hijo, le costó muchísimo. Ella no podía llorarlo, siempre tenía como una fuerza pero por ahí llevaba toda la procesión por dentro”. Esta frase revela el duelo silencioso que atravesaba la actriz.

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Belén Giménez confirmó que había estado en contacto con Fugazot hasta poco antes del desenlace. “Siempre estuvo triste pero seguía trabajando, seguía yendo para adelante. Trabajar a ella le daba vida”, expresó, subrayando que el compromiso con la profesión mantenía activa a la actriz, quien incluso rodó una película recientemente.

En los días previos, Fugazot planeaba mudarse con Javier, su hijo del corazón, ante el deterioro de su salud. “No quería comer, no quería tomar agua, entonces estaba por ir con Javi”, explicó Giménez, quien también era la única que tenía las llaves del domicilio.

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René Bertrand, Belén Giménez y María Rosa Fugazot junto a los hijos de la pareja (Instagram)

La última reunión familiar tuvo lugar el domingo anterior, durante el cumpleaños de Sofía, la hija mayor de Giménez y Bertrand. “Estuvimos todos juntos, como una familia”, recordó la actriz, poniendo de relieve el vínculo estrecho que mantenían.

La noticia del fallecimiento llegó cuando la prima y la amiga de Fugazot, junto con Giménez, decidieron acercarse al departamento al notar que no respondía el teléfono desde la noche anterior. “Era la tarde del domingo y nos pareció raro”, relató la actriz, quien acompañó a las allegadas en el momento del hallazgo.

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Al despedirse en la entrevista, Giménez agradeció el trato respetuoso de los medios y expresó su orgullo por la trayectoria de su suegra: “Ella dio todo por esta profesión, amaba estar arriba del escenario. Hizo una película hasta hace poquito, hasta hace menos de un mes y eso le daba toda la vida del mundo, así que muy orgullosa de ella. Acá hay mucho amor”, concluyó entre lágrimas.

A pocos días del primer aniversario de René Bertrand, el mundo artístico despide a María Rosa Fugazot

Con una carrera que abarcó décadas, Fugazot se destacó en el teatro, la televisión y el cine argentinos. En el último tiempo, su nombre volvió a resonar por su participación en la serie Nada, junto a Luis Brandoni.

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La actriz será velada el martes 9 de junio de 8 a 14 horas en Avenida Córdoba 5090 en Sepelios Zucotti para la despedida de familiares, amigos y colegas. María Rosa Fugazot deja una huella profunda en el ambiente artístico y en su familia, que ahora enfrenta el dolor de una doble ausencia en menos de un año.