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El análisis que revela el error de estrategia de Alpine que complicó a Colapinto en el GP de Mónaco de F1

El seguimiento hecho por la proveedora de neumáticos demostró que el argentino pudo haber estirado su parada al menos hasta la primera neutralización

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Franco Colapinto in action during the race REUTERS/Manon Cruz
Franco Colapinto in action during the race REUTERS/Manon Cruz

Mucho se habló de la estrategia empleada por Alpine durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Franco Colapinto manifestó su disconformidad, ya que entendió que fue temprana su parada en los boxes porque pilotos que estaban detrás suyo pudieron avanzar y el panorama general quedó demostrado durante la carrera.

Luego de cada competencia, la única firma proveedora de neumáticos en la F1 suele proveer el detalle de cada uno de los competidores en cuanto a los compuestos que utilizaron en carrera. Colapinto fue llamado por su equipo para efectuar su parada en la vuelta 35. Le cambiaron las gomas medias por duras y los mecánicos tardaron 3,6 segundos, en una detención que suele demorar 2,6 o 2,8 segundos de promedio. Además, el bonaerense fue sancionado con cinco segundos por exceso de velocidad en la calle de boxes en 60,1 km/h, cuando el máximo permitido es de 60,1 km/h.

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Al momento de su paso por los boxes, el corredor bonaerense se ubicaba en el 12° puesto y regresó a pista en la 15° colocación. Perdió tres lugares y la mayoría de sus rivales, que comenzaron con neumáticos medios, demoraron para hacer sus paradas. Por caso, Arvid Lindblad (Racing Bulls), que estaba a 6/10 del pilarense antes de su parada en los boxes, recién hizo esa gestión en la 68° ronda, a diez del final.

Es cierto, nadie sabía que se iban a dar dos neutralizaciones por los accidentes de Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari). Pero quedó demostrado que se podía llegar con los neumáticos medios hasta casi el doble de lo empleado por Colapinto. La primera salida del Auto de Seguridad fue en la 60° vuelta e incluso Lindblad se mantuvo en pista. Recién en el 68° giro, el inglés de 18 años hizo su detención y le colocaron neumáticos aprovechando la segunda neutralización, ya con la bandera roja en la que los auxiliares de pista trabajaron sobre los dos baches en la zona de la última curva que generaron los golpes de Stroll y Leclerc.

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El mapa con el seguimiento de cada piloto en sus paradas en los boxes y los neumáticos empleados (Prensa Pirelli)
El mapa con el seguimiento de cada piloto en sus paradas en los boxes y los neumáticos empleados (Prensa Pirelli)

Lindblad pudo terminar sexto y consiguió su mejor resultado en lo que va de su temporada debut en la F1. Mientras, Colapinto finalizó 15° en pista, pero luego se favoreció por la penalización a Sergio “Checo” Pérez, que cruzó la meta en el décimo puesto, pero fue sancionado por ubicarse mal en el cajón de la grilla de partida para la segunda largada. Era el primer punto para Cadillac en la Máxima.

Fue una carrera muy larga, frustrante porque no salió nada. Después se realizó algún que otro intento de sobrepaso, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada, después no paró nadie y pararon con la bandera roja”, dijo Colapinto en una entrevista con ESPN.

Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, recién le avisó de su sanción de cinco segundos cuando se neutralizó por primera vez la carrera en el giro 60º. Si el pilarense hubiese sabido antes de esa penalización, hubiese intentado un mejor ritmo para poder evitar complicarse luego. “Un fin de semana complicado. Pudo haber oportunidades, pero no las aprovechamos. Con bronca, porque no pudimos terminar más arriba", sentenció Franco.

Respecto de su penalización, Infobae pudo saber que Alpine nunca planeó que tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly (doble penalidad) cumplieran con sus sanciones con la carrera neutralizada debido a que tomaron la decisión de apelar las penalidades.

El tradicional evento en el Principado quedó atrás. Franco Colapinto y Alpine dieron vuelta la página rápido ya que este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló.

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