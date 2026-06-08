El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

En su diagnóstico, el periodista insistió en que el campeón vigente tiene menos profundidad de plantel que sus principales rivales

La incertidumbre sobre la supremacía sudamericana domina el análisis de Julio Maldonado ‘Maldini’ en torno a la Copa del Mundo. Durante su participación en el podcast Tengo un Plan, conducido por Sergio Beguería y Juan Domínguez, el periodista español expuso con detalle sus reservas en torno al potencial de Argentina para revalidar el título, aun reconociendo la calidad de sus individualidades.

“Yo en Argentina creo poco. Sinceramente, creo poco para llegar a ser campeón. Yo tengo una pedrada mía, que lo dije el otro día en México, espero que no se enfaden, y lo dije en un canal argentino también, que es que los cuatro semifinalistas van a ser europeos”, expresó Maldini en un momento clave de la charla. El periodista recalcó: “En principio creo que los cuatro van a ser europeos”.

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Maldini anticipó a Julián Álvarez como el 9 de Argentina por delante de Lautaro Martínez (AP Foto/Sam Craft)

Su valoración sobre la selección dirigida por Lionel Scaloni incluyó una revisión minuciosa del plantel. Maldini explicó: “A Argentina no le termino de ver bien. Sí, Enzo (Fernández) está bien. A Messi le veo por debajo del nivel del 2022. Es evidente”. El periodista detuvo su análisis en la estructura ofensiva albiceleste, señalando la opción de un único delantero como característica del esquema: “Él (Scaloni) juega con un punta solo, o sea, meterá o Lautaro o Julián. Seguramente será Julián, aunque Lautaro en la Copa América demostró que cuando entraba siempre hacía goles, pero será Julián y Messi por detrás”.

En su intervención, Maldini insistió en que confía menos en la capacidad de Argentina para repetir la hazaña de Qatar. Subrayó que, aunque existen valores individuales destacados en el plantel, percibe limitaciones en el armado colectivo, sobre todo al comparar con potencias europeas. “Luego vamos a ver cómo arma el equipo alrededor. Si juega Paredes en el medio centro, si juega Enzo por delante, quién mete las bandas. No tiene tanto Argentina. Parece que es un equipo con una capacidad competitiva enorme, ¿no? Pero yo creo que está por debajo de varias selecciones”, afirmó.

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Para el periodista, la clave está en la profundidad del plantel y en la variedad de alternativas tácticas disponibles para cada partido. En este sentido, Maldini considera que el conjunto albiceleste parte por detrás de equipos como España, Francia, Inglaterra y Portugal, a los que sí incluyó en su lista de aspirantes reales al título.

El periodista español cree que Lionel Messi llega lejos de su mejor versión (Reuters/Maria Lysaker)

Maldini no solo proyectó semifinalistas europeos, sino que también relativizó las posibilidades de que Argentina vuelva a lograr un bicampeonato mundial. Al ser consultado sobre la dificultad de repetir títulos, recordó los pocos antecedentes históricos de selecciones que han conquistado dos copas seguidas: “El Brasil de Pelé ganó dos en 1958 y 1962. Italia gana el 34 y el 38. Y luego ya más allá, yo creo que no. Es difícil repetir mundiales, es muy difícil”.

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En la conversación surgió la posibilidad de que España lograra tal hazaña en el futuro, aunque Maldini la consideró remota. “A ver, España sí es capaz de hacerlo en algún momento con dos seguidos. Va a ser difícil. Ahora vamos a otro lado. El otro lado del cuadro sería Alemania, Francia. Yo creo más en Francia”, puntualizó al referirse al resto de las selecciones europeas con opciones para el Mundial.

El periodista español explicó que, a pesar de la condición de último campeón del mundo, Argentina no figura entre sus favoritos para el torneo venidero. La razón principal radica en su escepticismo sobre el funcionamiento colectivo y en la percepción de que algunos referentes, como Lionel Messi, atraviesan un momento diferente respecto a la cita anterior.

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