Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Al ritmo de "Can't Get You Out of My Head", Kylie Minogue y Lali Espósito se divirtieron juntas bailando arriba de la pasarela del escenario en River Plate (Instagram)

La historia de Lali Espósito sumó un capítulo inolvidable con la realización de dos shows consecutivos en el estadio Monumental, un hito nunca antes alcanzado por la artista, pero también por la magnitud de la sorpresa internacional que marcó el fin de semana: la presencia de Kylie Minogue sobre el escenario. Lo que comenzó como un rumor y un deseo de los fans en redes sociales, terminó confirmándose con la llegada de la estrella australiana a Buenos Aires y una química evidente entre ambas desde el primer encuentro.

La noche del sábado, el Monumental vibró cuando Lali y Kylie subieron juntas al escenario para interpretar “Can’t Get You Out Of My Head”, un clásico indiscutido de la música pop global y uno de los hits más reproducidos en las radios de los 2000. Las redes estallaron con imágenes y videos del momento, pero la relación entre ambas no se limitó a la potencia del vivo. Antes de la segunda función, la artista australiana compartió un video del ensayo donde se las ve bailando y divirtiéndose, vestidas de negro y con gafas oscuras, en una escena casi íntima frente a un estadio vacío. El posteo llegó acompañado de un juego de palabras. “Can’t get Kylali out of your head…?”, mezclando sus nombres y el título del tema que las reunió.

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En la segunda noche, la conexión sobre el escenario se hizo aún más fuerte. Otra vez juntas para el mismo hit, pero con la complicidad ya consolidada tras el debut. El público, dividido entre la sorpresa y la euforia, celebró la química y el respeto mutuo entre las dos artistas. En los camarines, Minogue se mostró distendida y de excelente humor, como reflejan las imágenes en las que posa vestida de rojo junto a performers y staff, y luego, ya en el hotel, relajada y sonriente, con el maquillaje intacto después de la maratón de emociones.

El vínculo entre Kylie y Lali surgió luego de que la australiana pisara suelo argentino en 2025 (X)

Pero la historia no terminó allí. En las últimas horas, Minogue publicó una dedicatoria especial para Lali, donde repasó el origen del vínculo y le puso palabras al momento compartido: “Es momento de contar una historia, cuando la conocí a Lali por primera vez después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que esta conexión estaba predestinada, estas dos últimas noches en las que aparecí de sorpresa como invitada en el estadio de River fueron un sueño”.

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“Qué honor compartir el escenario con vos, Lali, mi hermana argentina, y felicitaciones por tu increíble y adorable equipo”, escribió, y cerró el mensaje con humor al sumarle un “I love she”, en referencia a la frase viralizada de la propia Lali años atrás.

La respuesta de Espósito no tardó en llegar y se dio en el mismo tono emotivo y cercano: “¡Dos noches inolvidables juntas! Todavía no lo puedo creer. Argentina te ama y yo te amo, Kylie, mi nueva hermana”. El ida y vuelta público entre ambas terminó de sellar una de las alianzas más celebradas de la escena pop reciente, con miles de fans sumándose a la conversación y generando una ola de repercusiones en todo el continente.

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Con energía y creatividad, Kylie Minogue hizo un resumen de cómo fue su vista al país y le dedicó unas emotivas palabras a Lali Espósito (Instagram)

El detrás de escena también se convirtió en parte de la narrativa compartida. Minogue eligió mostrar en sus redes su preparación antes de salir a escena, lookeada con un enterito rojo y rodeada del equipo artístico de Lali. “Esta soy yo antes de ir al escenario con Lali”, se la escucha decir, entre risas y gestos de entusiasmo. Más tarde, ya de regreso al hotel, compartió una postal en pijama y maquillaje impecable, acompañada por la frase: “Y esta soy yo después del concierto de Lali”.

La llegada de Kylie a Buenos Aires no solo se vivió como una participación estelar, sino como una celebración de la hermandad artística y cultural. Su paso por el país dejó escenas memorables: firmas de autógrafos en la puerta del hotel, fotos con fans, videos bailando junto a Lali en el Monumental, y un ida y vuelta en redes que reflejó la admiración y el cariño mutuo. La gestión directa de Lali para concretar la visita de la australiana fue clave en el detrás de escena, y la apuesta resultó en dos noches históricas para la música argentina.

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La presencia de ambas sobre el escenario del estadio Monumental, el cruce de generaciones y estilos y la generosidad para compartir el centro de la escena, marcaron un momento que quedará grabado en la memoria de los fans y en la historia pop local. La alianza entre Espósito y Minogue, tejida entre canciones, bailes y declaraciones públicas, demostró que la música sigue siendo un idioma universal capaz de unir mundos y escribir nuevas páginas de complicidad y admiración.