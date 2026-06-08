“Se dice de mí”: el particular video que subió Patricia Bullrich en medio de las tensiones dentro del Gobierno

La senadora libertaria compartió una publicación en sus redes sociales con una canción de Tita Merello

Tras semanas donde la tensión reinó en el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich compartió un particular video en las redes sociales con la canción de Tita Merello, “Se dice de mí”. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y dejaron más interrogantes en la relación con la Casa Rosada.

La publicación que dura menos de un minuto que realizó la titular de la bancada libertaria en el Senado rápidamente se replicó en X y mostró tanto a personajes de la oposición como del oficialismo. Por el lado del peronismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti o Jorge Capitanich, identificados con el kirchnerismo.

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En tanto, desde el lado oficialista aparecían rostros como el de Ezequiel Atuche, Bartolomé Abdala o María Emilia Orozco. El único rostro que aparece reflejado en las imágenes que compartió la senadora del Gabinete fue el canciller Pablo Quirno.

Por su parte, una de las imágenes que llamó la atención fue un fragmento de un programa de TN realizado con inteligencia artificial en el que se muestra a la exministra por entrar a un laberinto con tres salidas posibles: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. Todo esto en el momento en el que la milonga dice: “Los hombres de mí, hablando están”.

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La particular imagen que incluyó Patricia Bullrich en su video

Todo esto se generó después de semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza tras la comunicación pública que realizó Bullrich anticipando que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

Finalmente, el jueves pasado el pliego de la candidata a jueza fue aprobado por el Senado de la Nación con la abstención de la exministra y a pesar del rechazo del bloque libertario.

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En ese marco, antes de la sesión y con el objetivo de bajar las tensiones políticas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada y compartieron una foto para descontracturar las relaciones: "Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente“, fue el texto que acompañó.

El retrato, que fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta, tuvo lugar en las oficinas de la menor de los Milei, luego de una hora de reunión, en la que ambas integrantes de la mesa política analizaron la agenda legislativa venidera. “Fue para distender. Nadie va a romper nada, tienen que dejar de hacerse la película”, sostuvo un funcionario del entorno de la titular de La Libertad Avanza.

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Patricia Bullrich y Karina Milei

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo buscó dar un mensaje de pragmatismo. Pese al malestar que generaron las demostraciones de autonomía, Bullrich “está firme” en su cargo. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, sostuvo un alfil que reporta a Milei, pero también a la secretaria general de la Presidencia.

La postal no exime el malestar que produjo en Karina Milei el primer gesto de distancia, cuando la senadora libertaria presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, en el oficialismo garantizan que hay plena conciencia de la importancia política de la legisladora de cara a 2027.

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“Algún costo se hizo, me imagino. No podemos prescindir de Patricia Bullrich”, se sinceró ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial. “Amor y paz y que quede claro”, agregó otra voz del ecosistema libertario.

Sin embargo, y pese a la gestualidad, son varios los que detectan como un gesto “forzado” que tuvo lugar en un momento complejo para la administración, aunque celebran la desescalada de un nuevo conflicto que atraviesa al Gabinete y que se suma a la puja abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

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