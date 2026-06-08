Política

“Se dice de mí”: el particular video que subió Patricia Bullrich en medio de las tensiones dentro del Gobierno

La senadora libertaria compartió una publicación en sus redes sociales con una canción de Tita Merello tras el ruido que se generó dentro del oficialismo en los últimos días. La curiosa imagen que incluyó en el posteo

Guardar
Google icon
La senadora libertaria compartió una publicación en sus redes sociales con una canción de Tita Merello

Tras semanas donde la tensión reinó en el Poder Ejecutivo, la senadora Patricia Bullrich compartió un particular video en las redes sociales con la canción de Tita Merello, “Se dice de mí”. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y dejaron más interrogantes en la relación con la Casa Rosada.

La publicación que dura menos de un minuto que realizó la titular de la bancada libertaria en el Senado rápidamente se replicó en X y mostró tanto a personajes de la oposición como del oficialismo. Por el lado del peronismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti o Jorge Capitanich, identificados con el kirchnerismo.

PUBLICIDAD

En tanto, desde el lado oficialista aparecían rostros como el de Ezequiel Atuche, Bartolomé Abdala o María Emilia Orozco. El único rostro que aparece reflejado en las imágenes que compartió la senadora del Gabinete fue el canciller Pablo Quirno.

Por su parte, una de las imágenes que llamó la atención fue un fragmento de un programa de TN realizado con inteligencia artificial en el que se muestra a la exministra por entrar a un laberinto con tres salidas posibles: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. Todo esto en el momento en el que la milonga dice: “Los hombres de mí, hablando están”.

PUBLICIDAD

La particular imagen que incluyó Patricia Bullrich en su video
La particular imagen que incluyó Patricia Bullrich en su video

Todo esto se generó después de semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza tras la comunicación pública que realizó Bullrich anticipando que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

Finalmente, el jueves pasado el pliego de la candidata a jueza fue aprobado por el Senado de la Nación con la abstención de la exministra y a pesar del rechazo del bloque libertario.

En ese marco, antes de la sesión y con el objetivo de bajar las tensiones políticas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada y compartieron una foto para descontracturar las relaciones: "Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente“, fue el texto que acompañó.

El retrato, que fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta, tuvo lugar en las oficinas de la menor de los Milei, luego de una hora de reunión, en la que ambas integrantes de la mesa política analizaron la agenda legislativa venidera. “Fue para distender. Nadie va a romper nada, tienen que dejar de hacerse la película”, sostuvo un funcionario del entorno de la titular de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich y Karina Milei
Patricia Bullrich y Karina Milei

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo buscó dar un mensaje de pragmatismo. Pese al malestar que generaron las demostraciones de autonomía, Bullrich “está firme” en su cargo. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, sostuvo un alfil que reporta a Milei, pero también a la secretaria general de la Presidencia.

La postal no exime el malestar que produjo en Karina Milei el primer gesto de distancia, cuando la senadora libertaria presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, en el oficialismo garantizan que hay plena conciencia de la importancia política de la legisladora de cara a 2027.

“Algún costo se hizo, me imagino. No podemos prescindir de Patricia Bullrich”, se sinceró ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial. “Amor y paz y que quede claro”, agregó otra voz del ecosistema libertario.

Sin embargo, y pese a la gestualidad, son varios los que detectan como un gesto “forzado” que tuvo lugar en un momento complejo para la administración, aunque celebran la desescalada de un nuevo conflicto que atraviesa al Gabinete y que se suma a la puja abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Temas Relacionados

Patricia BullrichJavier MileiKarina Mileiúltimas noticiasSenadoElecciones 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mensaje de respaldo al periodismo de los embajadores de Reino Unido y Finlandia: “La intimidación es inaceptable”

Durante el brindis por la celebración de la joranda, los embajadores David Cairns (Reino Unido) y Nicola Lindertz (Finlandia) defendieron la libertad de prensa y pidieron por la seguridad de los comunicadores en un mensaje que dista de la mirada de Milei sobre un sector del periodismo

El mensaje de respaldo al periodismo de los embajadores de Reino Unido y Finlandia: “La intimidación es inaceptable”

Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

La comitiva estadounidense recorrió las sedes de la firma y de Doña Sofía Genética, como parte de la misión oficial que encabeza en el país el subsecretario Luke Lindberg

Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno

La vicepresidenta compartió en sus redes sociales una imagen con el homenaje que le envió a la leyenda de la música que falleció el pasado viernes. Las tratativas del Poder Ejecutivo y la respuesta de la familia del músico para el último adiós

Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno

El peronismo retomó el diálogo por el velorio del Indio Solari, pero es incierto el futuro de la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner

La despedida del ídolo popular obligó al Gobernador y al referente de La Cámpora a coordinar la histórica procesión, que fue en paz y emotiva. El rol de Jorge Ferraresi y una ventana que por el momento no cambiará la cuestión de fondo

El peronismo retomó el diálogo por el velorio del Indio Solari, pero es incierto el futuro de la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner

Patadas, empujones y trompadas a una mujer: escándalo entre taxistas y choferes de apps en el Concejo Deliberante de Mar del Plata

La violenta pelea se registró esta mañana, mientras se desarrollaba una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana. Las imágenes

Patadas, empujones y trompadas a una mujer: escándalo entre taxistas y choferes de apps en el Concejo Deliberante de Mar del Plata

DEPORTES

Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

Pese a la baja de una de sus máximas figuras, Países Bajos venció 2-1 a Uzbekistán con dos goles de Cody Gakpo

El gigante de Europa que tiene al Dibu Martínez como “objetivo prioritario” después del Mundial 2026

Una figura de Brasil puso a Argentina como ejemplo para explicar por qué su selección puede ganar el Mundial 2026

El análisis que revela el error de estrategia de Alpine que complicó a Colapinto en el GP de Mónaco de F1

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

TELESHOW

La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina