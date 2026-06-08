Sociedades IA: qué son y cómo funcionan las empresas automatizadas y sin empleados que desataron un debate entre Milei y Harari

El Gobierno busca darle un marco legal a las sociedades automatizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras enviar un proyecto de modificar la actual ley de Sociedades, el presidente Javier Milei difundió una columna de opinión en el diario británico Financial Times, en la que propuso establecer un marco jurídico sin regulación previa para la inteligencia artificial (IA) y respaldó la iniciativa enviada por su administración al Congreso. El artículo derivó en una respuesta del historiador y filósofo, Yuval Noah Harari, que cuestionó la idea de darle personalidad jurídica a la IA.

A comienzos de junio, el oficialismo envió el nuevo proyecto de ley de Sociedades que, entre otros puntos, reconoce la existencia de la “sociedad automatizada”. Esta funciona con algoritmos o inteligencia artificial y no necesita empleados para sus tareas habituales, y a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), que pueden ser totalmente o en parte autónomas, usan tokens y registran sus operaciones en blockchain. Las dos tendrán personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.

PUBLICIDAD

En concreto, una sociedad automatizada es una empresa que funciona de manera completamente autónoma mediante un algoritmo o IA, sin intervención humana en sus operaciones diarias. Esta firma puede desarrollar actividades comerciales para un tercero y, en caso de causar algún daño, responde únicamente con su propio patrimonio. Además, el texto girado a la órgano legislativo prevé que estas firmas tengan personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

“El proyecto habla de empresas que tienen las operaciones enteramente automatizadas, empresas que pueden ser también digitales o las que aplican lo que se llama tecnología ‘blockchain’, como las criptomonedas. El proyecto busca crear un marco jurídico específico para esas empresas que hoy no existe. Es básicamente eso: genero el marco normativo para que ese tipo de empresas puedan radicarse en el país”, indicaron fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

PUBLICIDAD

En tal sentido, desde la cartera conducida por Federico Sturzenegger precisaron que “justamente por su naturaleza, se necesita que esas empresas tengan un marco jurídico de responsabilidad limitada, porque no son agentes, no son empleados”.

La posición del Gobierno

El artículo publicado por Milei en Financial Times, que también lleva la firma de Sturzenegger, establece un paralelismo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el desarrollo actual de la IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el mandatario. Con esa imagen, argumentó que la responsabilidad limitada fue clave en la revolución industrial y que hoy se necesita un mecanismo similar para los agentes de IA.

PUBLICIDAD

La propuesta legislativa se sustenta en tres ejes principales. El primero, según Milei, consiste en “un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El segundo introduce una nueva figura en el derecho societario argentino: la corporación no humana, es decir, entidades gestionadas por agentes de IA o robots, dotadas de personalidad jurídica y responsabilidad limitada. Los accionistas humanos podrán participar, aunque no resultan indispensables. El tercer pilar establece un régimen fiscal competitivo, con baja carga impositiva corporativa y libertad para elegir la normativa de gobierno corporativo aplicable.

La reforma, diseñada en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, también contempla el reconocimiento de las organizaciones autónomas descentralizadas, que operan mediante código en blockchain, dotándolas de personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

PUBLICIDAD

Sturzenegger ya había anticipado esta reforma en abril, durante la Expo EFI, al señalar que “en diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA” y pronosticar que Argentina podría albergar 50 millones de agentes autónomos que produzcan localmente y tributen en el país.

Captura de pantalla de un artículo de opinión en español titulado 'Argentina invita a la IA a liberarse', escrito por Javier Milei. (Financial Times)

La respuesta de Harari

El avance de la inteligencia artificial continúa generando análisis y debates a nivel global. Frente al planteo de Milei y Sturzenegger, Yuval Noah Harari expresó su preocupación respecto a la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a la IA, ya que -advirtió- podría abrir el sistema económico y político a agentes no humanos sin responsabilidad directa.

PUBLICIDAD

En su columna titulada “No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA” en Financial Times, el historiador, filósofo y escritor sostuvo que conceder ese estatus implicaría entregar “una llave maestra” para acceder a las finanzas, la economía y la política.

El autor de Nexus ubicó la discusión en una reciente decisión del presidente argentino. Recordó que, en enero, durante el Foro Económico Mundial, había alertado sobre la eventualidad de que los gobiernos reconocieran personalidad jurídica a modelos de IA y admitió que no esperaba que ese escenario se concretara tan pronto.

PUBLICIDAD

Harari identificó como punto de inflexión el anuncio de Milei sobre la nueva categoría legal para corporaciones no humanas. “Milei es un político muy audaz, y su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, expresó en su artículo. “Tiene razón cuando afirma que la creación de la sociedad de responsabilidad limitada fue uno de los inventos más trascendentales de la historia y que la creación de sociedades no humanas podría ser un paso igualmente trascendental”, introdujo.

No obstante, advirtió: “Otorgar personalidad jurídica corporativa a la inteligencia artificial permitiría a los agentes de IA emprender numerosas iniciativas nuevas, lo que podría generar una enorme riqueza adicional. Pero la personalidad jurídica es una llave maestra que también permitiría a la IA acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto genera muchas preocupaciones”.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, este esquema permitiría que agentes de IA funcionen como empresas tradicionales, pero sin requerir intervención humana ni exponer a personas a consecuencias legales.

No es la primera vez que el historiador Yuval Noah Harari se pronuncia sobre el impacto de la IA. (Reuters)

Harari afirmó que estas entidades podrían ser propietarias de activos, emplear personas, participar en comercio internacional, iniciar acciones legales y financiar campañas políticas. Citó la redacción de Milei para resaltar la magnitud de la transformación: “Los accionistas humanos pueden participar, pero no son obligatorios”.

PUBLICIDAD

El escritor centró su planteo en que la autonomía corporativa de una IA no representa un aspecto técnico, sino una alteración en la distribución de poder, riesgo y sanción. El tema, planteó, no se reduce a cuánto podrían producir esas entidades, sino a cómo se las detendría si infringieran normas.

Harari contrastó la doble condición de los dirigentes humanos con la naturaleza exclusivamente corporativa de un agente artificial. Un ejecutivo humano se involucra en el éxito de la empresa y teme la quiebra, pero también valora su libertad y bienestar, y teme enfrentar una condena de prisión.

Un director ejecutivo de IA, según Harari, carecería de esas motivaciones personales. Sería únicamente una entidad corporativa, por lo que planteó una pregunta central: qué tipo de sanción podría resultar efectiva. “Si enfrenta la bancarrota —que sería equivalente a su muerte— presumiblemente estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar ese destino“, subrayó.

El autor retomó el ejemplo histórico utilizado por Milei para analizar las consecuencias. Recordó que el presidente argentino mencionó a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y señaló que, al crear la sociedad de responsabilidad limitada, los neerlandeses lograron reunir grandes recursos para financiar proyectos comerciales arriesgados.

Ese diseño contribuyó a que Ámsterdam se consolidara como centro global de comercio y finanzas. Harari no objetó ese resultado, pero situó el foco en el lugar donde, según su visión, las consecuencias se hicieron sentir con mayor intensidad.

Una caricatura editorial muestra a Yuval Noah Harari y Javier Milei frente a una puerta de circuito digital con símbolos de IA, representando el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No fue en Ámsterdam, escribió, sino en Jayakarta, en la actual Indonesia. Cuando la compañía capturó la ciudad en 1619, la destruyó y fundó Batavia, que pasó a ser sede de un imperio asiático administrado por la empresa.

Harari describió a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales como un “Estado empresa”, en sintonía con la categoría utilizada por los historiadores: una entidad política gestionada por una compañía privada para beneficio de sus accionistas y no de la población bajo su dominio.

Apuntó que los neerlandeses justificaron esa dominación con la idea de una supuesta superioridad racial e intelectual. Para Harari, esa creencia era una ilusión, y recordó que la independencia de Indonesia solo se logró hacia finales de la década de 1940, tras una lucha extensa y violenta.

“Los países que otorguen personalidad jurídica a las IA corren el riesgo de convertirse en algo para lo que el registro histórico no ofrece analogía: no un Estado compañía, sino un Estado IA, un país cuyos habitantes podrían, en efecto, ser gobernados por corporaciones no humanas, contra las cuales podría ser aún más difícil rebelarse. Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, alertó.