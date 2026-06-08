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Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

El Comando Central estadounidense informó que inutilizó la embarcación con una munición de precisión después de que su tripulación ignorara las órdenes de desviar el rumbo

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Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval (Europa Press)
Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval (Europa Press)

Estados Unidos confirmó este lunes que atacó a un buque petrolero en aguas del golfo de Omán después de que la embarcación intentara continuar su navegación hacia Irán pese al bloqueo marítimo impuesto por Washington. Según las autoridades militares estadounidenses, el objetivo de la operación fue impedir que el barco alcanzara un puerto iraní.

La acción fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que fuerzas militares estadounidenses dejaron fuera de servicio al petrolero M/T Marivex, una embarcación con bandera de Palaos que navegaba por aguas internacionales cuando fue interceptada.

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Según la versión oficial, el barco no transportaba carga, pero se dirigía a un puerto iraní pese al bloqueo marítimo que la administración estadounidense mantiene sobre la República Islámica desde abril.

El CENTCOM señaló que la tripulación recibió instrucciones para modificar su rumbo, pero no cumplió las indicaciones emitidas por las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. Ante esa situación, se ordenó una intervención militar destinada a impedir que la embarcación continuara su recorrido.

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De acuerdo con el comunicado, un avión de combate F/A-18 Super Hornet que opera desde el portaaviones USS Abraham Lincoln lanzó una munición de precisión contra sectores críticos del barco vinculados a la propulsión y al sistema de navegación.

Un caza F/A-18 Super Hornet despega desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln durante una operación naval en el mar Arábigo (NYT)
Un caza F/A-18 Super Hornet despega desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln durante una operación naval en el mar Arábigo (NYT)

“Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron un petrolero sin carga en el golfo de Omán después de que la embarcación violara el bloqueo en vigor contra Irán al intentar navegar hacia un puerto iraní”, indicó el Comando Central.

La institución agregó que el Marivex dejó de avanzar hacia territorio iraní tras la operación y destacó que el objetivo fue neutralizar su capacidad de navegación.

El incidente constituye uno de los episodios más relevantes desde que Washington puso en marcha el bloqueo marítimo destinado a restringir el tráfico comercial hacia Irán. La medida fue anunciada el 13 de abril por el presidente Donald Trump como parte de la estrategia estadounidense para aumentar la presión sobre Teherán.

Las autoridades militares estadounidenses difundieron además un balance de las operaciones realizadas desde el inicio de las restricciones. Según CENTCOM, siete embarcaciones que no acataron las disposiciones del bloqueo fueron inutilizadas o detenidas por fuerzas estadounidenses.

El organismo también informó que otras 134 naves modificaron su ruta tras recibir advertencias de las unidades navales desplegadas en la región, mientras que 42 barcos vinculados a operaciones humanitarias pudieron continuar viaje al cumplir con los requisitos establecidos.

La decisión de actuar contra el Marivex se produjo en un contexto de elevada tensión en Medio Oriente. En las últimas horas se registraron nuevos intercambios de ataques entre Irán e Israel, lo que incrementó la preocupación por una posible ampliación del conflicto a otros escenarios de la región.

Imagen difundida por el Comando Central de Estados Unidos muestra al USS Abraham Lincoln durante operaciones en el mar Arábigo
Imagen difundida por el Comando Central de Estados Unidos muestra al USS Abraham Lincoln durante operaciones en el mar Arábigo

El golfo de Omán tiene una importancia estratégica para el comercio internacional porque conecta con el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo y gas. Por esa vía circula una parte significativa de los suministros energéticos destinados a Asia, Europa y otros mercados internacionales.

Mientras las operaciones militares continúan, la administración Trump mantiene públicamente su intención de alcanzar una salida negociada con Teherán. Sin embargo, la intervención contra el petrolero demuestra que Washington sigue dispuesto a utilizar medios militares para hacer cumplir las restricciones impuestas a Irán y controlar el tráfico marítimo en una de las rutas más sensibles del planeta.

(Con información de EFE y AFP)

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